ИИ в медицине, цифровые валюты в США и Японии: TechTrends-дайджест

Ринат Максутов, руководитель практики «Новые технологии» Accenture в России, рассказывает о применении искусственного интеллекта в медицине, инициативе по созданию цифровой валюты в Японии и США, увеличении государственных вливаний в использование ИИ и квантовых технологий в седьмом выпуске дайджеста TechTrends.

ИИ

Во всем мире присматриваются к использованию ИИ в медицине. Медицинские учреждения должны быть оснащены системами, которые бы накапливали и систематизировали данные в том виде, в котором они могут быть пригодны для обучения ИИ. Без достаточного количества качественных и подготовленных данных построить надежную систему на базе ИИ невозможно, тем более в такой сфере, как медицина, где цена ошибки очень велика.

В 2020 году инвестиции в проекты с использованием ИИ должны увеличиться. Об этом говорится в совместном исследовании Массачусетского технологического института и производителя медицинского оборудования GE Healthcare.

В опросе участвовали 900 медицинских работников — как рядовых сотрудников, так и руководителей.

79% респондентов из медицинских учреждений, уже внедряющих ИИ, заявили, что намерены увеличить финансирование разработки прикладных программ, таких, как автоматизация электронных медицинский записей с помощью инструментов NLP, анализ данных пациентов, предиктивная аналитика, анализ рисков, диагностика, хирургия с помощью роботизированных ассистентов и т.д.

Еще 75% отметили, что ИИ позволяет ставить более точные диагнозы пациентам и прогнозировать лечение с большей эффективностью. 30–60% опрошенных полагают, что ИИ сокращает время на административную работу, позволяя уделять больше времени пациентам, общаться с коллегами и не выгорать от механических задач. 93% респондентов согласны с тем, что ИИ увеличил скорость и точность анализа и обмена данными с пациентами.

При этом важно понимать, что с внедрением ИИ в медицине, люди не уходят на второй план. Они принимают решения с меньшим количеством ошибок.

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Квантовые технологии

Государства увеличивают статьи бюджетов на проекты в области искусственного интеллекта и квантовых технологий. Этот тренд будет набирать обороты. Администрация США сформировала план по расходам на науку. Планируется сократить расходы на многие традиционные науки, увеличив при этом объем финансирования ИИ и квантовых вычислений.

Любопытно, что приоритет в распределении бюджета отдается областям, где США предполагает отставание от Китая. Бюджет еще должен пройти необходимую стадию согласования конгрессом, так что цифры еще могут измениться.

Но факт остается фактом: квантовые вычисления и ИИ становятся сферами, с которыми правительства мировых лидеров связывают вопросы национальной безопасности.

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Блокчейн

Активные шаги Китая в развитии цифровых валют побуждают правительства других стран двигаться в этом направлении. В Японии группа депутатов правящей партии готовит предложение по выпуску электронной валюты. Парламентарии хотят представить свою инициативу правительству уже в марте 2020 года.

Однако даже старт внедрения электронной валюты — процесс небыстрый, ввиду как технических, так и юридических сложностей.

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В США Тим Моррисон — экс-советник президента Трампа — обеспокоен национальной политикой в отношении цифровой валюты. Особенно на фоне планов Китая по оцифровке юаня. «Возникающая революция в области цифровой валюты — вопрос национальной безопасности», — отметил он.

Доллар остается главной мировой резервной валютой. Но ситуация может измениться в долгосрочной перспективе в интересах Китая. Такая «игра в долгую» со стороны Китая беспокоит Моррисона.

Экс-советник президента США уверен, что Китай вполне может использовать цифровую валюту для создания параллельной международной финансовой сети, которой не нужен доллар.

«Очевидно, что эта альтернативная валютная система не будет разработана для продвижения западных ценностей частной жизни и верховенства закона», — заключает он.

Моррисон настаивает, чтобы США «ответили» оцифровкой доллара.

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Генеральный директор MasterCard Аджайпал Банга прокомментировал свое решение о выходе из ассоциации Libra. «Концепция проекта изменилась. Изначальный альтруистcкий посыл превратился в идею по созданию собственного кошелька», — отметил он.

Изначально глобальная система платежей на основе блокчейна привлекала главу MasterCard. Однако впоследствии появились сомнения как по поводу бизнес-модели проекта, так и по правовым вопросам, связанным с использованием системы платежей.

Комментируя свой уход, Аджайпал Банга отметил, что ключевые члены ассоциации не смогли дать вразумительных обещаний в отношении того, что идея проекта не противоречит местным законодательствам. Вопросы возникли и к тому, за счет чего планируется получать прибыль.

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Фото на обложке: Shutterstock / Adrian Grosu