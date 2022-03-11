Как работает китайский интернет

Штатный автор Элис Су из пекинского офиса The Times и обозреватель из Лос-Анджелеса Фрэнк Шен обсудили, каково это — жить и работать между двумя мирами. Публикуем пересказ истории.

Китайский сегмент интернета совершенно не похож на виртуальную среду, которая привычна пользователям во всем мире. Жители Китая лишены доступа к многим популярным приложениям и сайтам. И по мере эскалации торговых и политических разногласий, санкций и проблем с цепочками поставок эта пропасть продолжает расти.

— Какой он, интернет в Китае? На что похоже это ответвление?

Элис Су: К большинству ресурсов нельзя получить доступ из Китая. Приходится использовать VPN, чтобы открыть Google, Facebook, Instagram или Twitter. То же самое и с приложениями. Недавно мы купили китайский телефон для разового использования, он не может загружать западные приложения.

Когда Google объявила, что закроет Play Маркет для телефонов Huawei, это было серьезное событие, но в Китае большинство телефонов уже не могут получить доступ к магазину. Нельзя скачать Gmail, Google Карты или какое-то из этих приложений.

Если мне нужно получить доступ к китайскому сайту, такому как Министерство иностранных дел Китая, придется отключить VPN, потому что, если я нахожусь в западном интернете, я не могу открыть китайский сайт. Я не знаю, можно ли открыть этот сайт в Лос-Анджелесе, но здесь, в Пекине, я всегда включаю и выключаю VPN, чтобы увидеть версию Китая, а затем перейти к той, которую видит западный мир.

В Китае все пользуются социальным сервисом WeChat. Нужно настроить WeChat или Alipay, чтобы заказать еду или вызвать Didi. Но эти приложения действуют только с аккаунтами китайских банков. Также WeChat можно использовать, чтобы оплачивать коммунальные услуги, бронировать гостиницу, жертвовать на благотворительность, бронировать авиабилеты или покупать билеты в кино.

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Сейчас существуют строгие правила проверки личности, которых не было несколько лет назад. Многие приложения просят вас сделать селфи, держа паспорт рядом с вашим лицом, а также отправить фотографию паспорта в приложение.

Фрэнк Шен: Похоже, что вы будто проходите таможню, чтобы войти в этот сегмент.

Элис Су: Можно воспринимать это как приложения, которые должны проверить, что все используют настоящие идентификаторы, потому что в Китае очень много афер. Но можно взглянуть это и иначе. Дело в том, что все, что вы делаете, сохраняется на вашем устройстве и привязывается к лицу, локации, банковскому счету и удостоверению личности.

Это еще один источник информации для правительственного наблюдения, в дополнение к камерам и технологии распознавания лиц, которые уже повсюду применяются.

— Как насчет представителей китайского сообщества в США? Они используют китайскую версию интернета?

Фрэнк Шен: Среди тех, с кем я общался, все, кто говорит по-китайски в Лос-Анджелесе, добавляют меня в WeChat. В долине Сан-Габриэль есть рестораны, которые сейчас принимают оплату через WeChat. Они уже давно используют Alipay. Когда я пользуюсь интернетом в США, чтобы писать о китайском сообществе, я нахожусь в американском интернете, только в той его части, что на китайском языке.

Параллельный интернет на китайском языке помогает иммигрантам ориентироваться в американской жизни.

Предприниматели в калифорнийской долине Сан-Габриэль разработали ETAcar, Uber на китайском языке, а также сервис знакомств 2redbeans. Вместо Yelp есть сайт для гурманов Chihuo. Есть также такие сайты, как ChineseInLA.com и новостные ресурсы. Существует сервис объявлений MITBBS, и он популярен среди выпускников крупных китайских и тайваньских университетов.

Элис Су: Почему люди используют WeChat в США, чтобы общаться друг с другом, когда у них есть iMessage и Facebook?

Фрэнк Шен: Чтобы общаться со всеми своими китайскими друзьями. Если вы пользуетесь iMessage, там есть только ваши китайские друзья и родственники в США. Вы не можете писать сообщения всем одновременно.

— Влияет ли информационный поток или манипулирование информацией на то, как люди понимают новости?

Элис Су: В Китае большинство новостных ресурсов — это государственные СМИ, государственные новости. Все примерно одинаково. Один и тот же заголовок можно увидеть в 10 разных газетах.

Есть такая шутка, что если вы читаете или смотрите новости, то в них всегда будет 20 минут хороших новостей о Китае и 10 минут плохих — об остальном мире. Люди смеются над этим, но это действительно влияет на их мировоззрение.

Я постоянно слышу, как китайцы говорят: «Здесь действительно безопасно». Если вы едете в США, они предупредят: «Будьте осторожны, это опасно».

Отличие WeChat и Alipay от ресурсов вроде ChineseInLA.com заключается в том, что китайское правительство имеет доступ к приложениям из Китая. В Китае они очевидно подвергаются цензуре, и все это знают. Это обычный опыт — опубликовать что-то, и через 10 минут оно исчезает, потому что текст касается чувствительной темы. А иногда вы пытаетесь что-то опубликовать, но не можете это сделать.

В некоторых случаях люди подвергают себя самоцензуре, воздерживаясь от того, чтобы делиться чем-либо значимым.

— Американцы опасаются, что доступ китайского правительства к технологиям и СМИ позволяет цензурировать информацию, распространять пропаганду или следить за пользователями. Вы видите, как это происходит?

Фрэнк Шен: Трудно сказать. Я лично не сталкивался с цензурой, но действительно ходят слухи о том, что китайские цензоры влияют на некоторые газеты на китайском языке в США, или что какой-то местный сайт на базе WeChat был запущен бывшим сотрудником разведки. В некоторых источниках на китайском действительно можно заметить редакторские колонки, в которые высказывается поддержка Китая и критика в сторону США.

Слухи практически не проверить, но они постоянно появляются. Эту возможность нельзя исключить, но, думаю, есть еще один фактор, который следует учитывать: иммигранты, в зависимости от того, когда они прибыли, представляют разные исторические и политические эпохи Китая. Это означает, что они будут придерживаться разных взглядов.

Элис Су: Исследователи говорят, что WeChat применяет разную политику в зависимости от того, где была зарегистрирована учетная запись.

По мнению исследователей из Лаборатории Citizen Lab Университета Торонто, которые проанализировали тенденции в цензуре WeChat, китайские аккаунты подвергаются большей цензуре, чем иностранные, но даже если китайский аккаунт позже обновится до иностранного телефонного номера, к нему применят тот же подход, как если бы он был в Китае.

Если учетная запись в США отправляет сообщения с чувствительной тематикой группе с китайскими учетными записями, китайские пользователи их не получат. Все статьи, подвергшиеся цензуре, полностью удаляются из WeChat, так что их не увидеть даже с аккаунтов в США.

— Как дела обстоят в Китае? Кто пользуется VPN?

Элис Су: Китайцев беспокоит тот факт, что в Китае нет хорошей поисковой системы. Есть Bing, но все больше людей используют Baidu — и результаты часто действительно плохие. Люди, ищущие лекарства от болезней, будут получать рекламу подделок. Большая часть информации не верифицируется, и нет возможности узнать, верна ли она.

Что касается политически чувствительной информации, ее не получить. Если только у вас нет VPN, который раньше можно было скачать в Китае. Но сейчас это невозможно, только если купить и установить программу за пределами страны.

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Есть люди, которые преодолевают файрвол и используют VPN, но их меньшинство. А государственные СМИ, такие как New China News Agency и Global Times, используют Twitter и Facebook для пропаганды. Я не знаю, применяют ли они VPN или у них специальный доступ, но они постоянно публикуют сообщения на запрещенных социальных платформах.

— По мере раскола информационных миров и роста недоверия между США и Китаем, что это означает для вашей работы журналиста, работающего с обеих сторон?

Фрэнк Шен: Рассказывать истории становится еще важнее. Людям свойственно заполнять пустоту, оставленную отсутствием правды и фактов, еще более страшными вымыслами. Но если объяснять мотивы, существующие по обе стороны культурной пропасти, это может нас сблизить. Нынешнее состояние отношений между США и Китаем не помогает. Однако ксенофобия существовала и ранее.

Все эти уникальные приложения и сайты отражают удивительное разнообразие и языковые барьеры.

Это просто люди, пытающиеся взаимодействовать в современном обществе, использовать технологии и приложения, адаптированные к их потребностям.

Новости, которые они читают, алгоритмы, которые их направляют, приложения, которым они доверяют, то, как они используют социальные сети, какие типы новостей становятся вирусными — все это очень отличается.

Элис Су: Если Фрэнк рассказывает о мире, который отделился по собственной воле, я веду репортаж из того, что находится под контролем. Я беру интервью у многих китайцев, и большинство из них могут мыслить определенным образом. Если я цитирую что-то с Weibo, мне нужно учитывать, что многое из этого тщательно сфабриковано.

Здесь также есть отдельный китайский мир, но причина, по которой он отделен, заключается в том, что есть партия и правительство, которые устанавливают границы и решают, что можно, а что нельзя говорить.

Иногда я вижу в Twitter, как человек из Китая высказывает мысли, и его обвиняют в том, что он контролируется партией. Но его мнение также может быть просто продуктом окружающей среды, в которой он находится, и основываться на единственной доступной ему информации. Я не хочу опровергать его мнение, но хочу, чтобы читатели знали о контексте.

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