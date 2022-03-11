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Истории

Как работает китайский интернет

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Китайский сегмент интернета совершенно не похож на виртуальную среду, которая привычна пользователям во всем мире. Жители Китая лишены доступа к многим популярным приложениям и сайтам. И по мере эскалации торговых и политических разногласий, санкций и проблем с цепочками поставок эта пропасть продолжает расти.

Штатный автор Элис Су из пекинского офиса The Times и обозреватель из Лос-Анджелеса Фрэнк Шен обсудили, каково это — жить и работать между двумя мирами. Публикуем пересказ истории.

Как работает китайский интернет

— Какой он, интернет в Китае? На что похоже это ответвление?

Элис Су: К большинству ресурсов нельзя получить доступ из Китая. Приходится использовать VPN, чтобы открыть Google, Facebook, Instagram или Twitter. То же самое и с приложениями. Недавно мы купили китайский телефон для разового использования, он не может загружать западные приложения.

Когда Google объявила, что закроет Play Маркет для телефонов Huawei, это было серьезное событие, но в Китае большинство телефонов уже не могут получить доступ к магазину. Нельзя скачать Gmail, Google Карты или какое-то из этих приложений.

Если мне нужно получить доступ к китайскому сайту, такому как Министерство иностранных дел Китая, придется отключить VPN, потому что, если я нахожусь в западном интернете, я не могу открыть китайский сайт. Я не знаю, можно ли открыть этот сайт в Лос-Анджелесе, но здесь, в Пекине, я всегда включаю и выключаю VPN, чтобы увидеть версию Китая, а затем перейти к той, которую видит западный мир.

В Китае все пользуются социальным сервисом WeChat. Нужно настроить WeChat или Alipay, чтобы заказать еду или вызвать Didi. Но эти приложения действуют только с аккаунтами китайских банков. Также WeChat можно использовать, чтобы оплачивать коммунальные услуги, бронировать гостиницу, жертвовать на благотворительность, бронировать авиабилеты или покупать билеты в кино.

пассажира китайского метро со смартфонами

Фото в тексте: B.Zhou / Shutterstock

Сейчас существуют строгие правила проверки личности, которых не было несколько лет назад. Многие приложения просят вас сделать селфи, держа паспорт рядом с вашим лицом, а также отправить фотографию паспорта в приложение.

Фрэнк Шен: Похоже, что вы будто проходите таможню, чтобы войти в этот сегмент.

Элис Су: Можно воспринимать это как приложения, которые должны проверить, что все используют настоящие идентификаторы, потому что в Китае очень много афер. Но можно взглянуть это и иначе. Дело в том, что все, что вы делаете, сохраняется на вашем устройстве и привязывается к лицу, локации, банковскому счету и удостоверению личности.

Это еще один источник информации для правительственного наблюдения, в дополнение к камерам и технологии распознавания лиц, которые уже повсюду применяются. 

— Как насчет представителей китайского сообщества в США? Они используют китайскую версию интернета?

Фрэнк Шен: Среди тех, с кем я общался, все, кто говорит по-китайски в Лос-Анджелесе, добавляют меня в WeChat. В долине Сан-Габриэль есть рестораны, которые сейчас принимают оплату через WeChat. Они уже давно используют Alipay. Когда я пользуюсь интернетом в США, чтобы писать о китайском сообществе, я нахожусь в американском интернете, только в той его части, что на китайском языке. 

Параллельный интернет на китайском языке помогает иммигрантам ориентироваться в американской жизни.

Предприниматели в калифорнийской долине Сан-Габриэль разработали ETAcar, Uber на китайском языке, а также сервис знакомств 2redbeans. Вместо Yelp есть сайт для гурманов Chihuo. Есть также такие сайты, как ChineseInLA.com и новостные ресурсы. Существует сервис объявлений MITBBS, и он популярен среди выпускников крупных китайских и тайваньских университетов.

Элис Су: Почему люди используют WeChat в США, чтобы общаться друг с другом, когда у них есть iMessage и Facebook?

Фрэнк Шен: Чтобы общаться со всеми своими китайскими друзьями. Если вы пользуетесь iMessage, там есть только ваши китайские друзья и родственники в США. Вы не можете писать сообщения всем одновременно.

— Влияет ли информационный поток или манипулирование информацией на то, как люди понимают новости?

Элис Су: В Китае большинство новостных ресурсов — это государственные СМИ, государственные новости. Все примерно одинаково. Один и тот же заголовок можно увидеть в 10 разных газетах.

Есть такая шутка, что если вы читаете или смотрите новости, то в них всегда будет 20 минут хороших новостей о Китае и 10 минут плохих — об остальном мире. Люди смеются над этим, но это действительно влияет на их мировоззрение.

Я постоянно слышу, как китайцы говорят: «Здесь действительно безопасно». Если вы едете в США, они предупредят: «Будьте осторожны, это опасно».

Отличие WeChat и Alipay от ресурсов вроде ChineseInLA.com заключается в том, что китайское правительство имеет доступ к приложениям из Китая. В Китае они очевидно подвергаются цензуре, и все это знают. Это обычный опыт — опубликовать что-то, и через 10 минут оно исчезает, потому что текст касается чувствительной темы. А иногда вы пытаетесь что-то опубликовать, но не можете это сделать.

В некоторых случаях люди подвергают себя самоцензуре, воздерживаясь от того, чтобы делиться чем-либо значимым.

— Американцы опасаются, что доступ китайского правительства к технологиям и СМИ позволяет цензурировать информацию, распространять пропаганду или следить за пользователями. Вы видите, как это происходит?

Фрэнк Шен: Трудно сказать. Я лично не сталкивался с цензурой, но действительно ходят слухи о том, что китайские цензоры влияют на некоторые газеты на китайском языке в США, или что какой-то местный сайт на базе WeChat был запущен бывшим сотрудником разведки. В некоторых источниках на китайском действительно можно заметить редакторские колонки, в которые высказывается поддержка Китая и критика в сторону США.

Слухи практически не проверить, но они постоянно появляются. Эту возможность нельзя исключить, но, думаю, есть еще один фактор, который следует учитывать: иммигранты, в зависимости от того, когда они прибыли, представляют разные исторические и политические эпохи Китая. Это означает, что они будут придерживаться разных взглядов.

Элис Су: Исследователи говорят, что WeChat применяет разную политику в зависимости от того, где была зарегистрирована учетная запись.

По мнению исследователей из Лаборатории Citizen Lab Университета Торонто, которые проанализировали тенденции в цензуре WeChat, китайские аккаунты подвергаются большей цензуре, чем иностранные, но даже если китайский аккаунт позже обновится до иностранного телефонного номера, к нему применят тот же подход, как если бы он был в Китае.

Если учетная запись в США отправляет сообщения с чувствительной тематикой группе с китайскими учетными записями, китайские пользователи их не получат. Все статьи, подвергшиеся цензуре, полностью удаляются из WeChat, так что их не увидеть даже с аккаунтов в США.

— Как дела обстоят в Китае? Кто пользуется VPN?

Элис Су: Китайцев беспокоит тот факт, что в Китае нет хорошей поисковой системы. Есть Bing, но все больше людей используют Baidu — и результаты часто действительно плохие. Люди, ищущие лекарства от болезней, будут получать рекламу подделок. Большая часть информации не верифицируется, и нет возможности узнать, верна ли она.

Что касается политически чувствительной информации, ее не получить. Если только у вас нет VPN, который раньше можно было скачать в Китае. Но сейчас это невозможно, только если купить и установить программу за пределами страны.

просмотр китайского сайта

Фото в тексте: Freer / Shutterstock

Есть люди, которые преодолевают файрвол и используют VPN, но их меньшинство. А государственные СМИ, такие как New China News Agency и Global Times, используют Twitter и Facebook для пропаганды. Я не знаю, применяют ли они VPN или у них специальный доступ, но они постоянно публикуют сообщения на запрещенных социальных платформах.

— По мере раскола информационных миров и роста недоверия между США и Китаем, что это означает для вашей работы журналиста, работающего с обеих сторон?

Фрэнк Шен: Рассказывать истории становится еще важнее. Людям свойственно заполнять пустоту, оставленную отсутствием правды и фактов, еще более страшными вымыслами. Но если объяснять мотивы, существующие по обе стороны культурной пропасти, это может нас сблизить. Нынешнее состояние отношений между США и Китаем не помогает. Однако ксенофобия существовала и ранее.

Все эти уникальные приложения и сайты отражают удивительное разнообразие и языковые барьеры. 

Это просто люди, пытающиеся взаимодействовать в современном обществе, использовать технологии и приложения, адаптированные к их потребностям.

Новости, которые они читают, алгоритмы, которые их направляют, приложения, которым они доверяют, то, как они используют социальные сети, какие типы новостей становятся вирусными — все это очень отличается.

Элис Су: Если Фрэнк рассказывает о мире, который отделился по собственной воле, я веду репортаж из того, что находится под контролем. Я беру интервью у многих китайцев, и большинство из них могут мыслить определенным образом. Если я цитирую что-то с Weibo, мне нужно учитывать, что многое из этого тщательно сфабриковано.

Здесь также есть отдельный китайский мир, но причина, по которой он отделен, заключается в том, что есть партия и правительство, которые устанавливают границы и решают, что можно, а что нельзя говорить. 

Иногда я вижу в Twitter, как человек из Китая высказывает мысли, и его обвиняют в том, что он контролируется партией. Но его мнение также может быть просто продуктом окружающей среды, в которой он находится, и основываться на единственной доступной ему информации. Я не хочу опровергать его мнение, но хочу, чтобы читатели знали о контексте.

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Фото на обложке: mundissima / Shutterstock

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