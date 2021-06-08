Как развивалась теория заговора о чипах в вакцине

Практически каждый пользователь интернета сталкивался с теориями заговора. Рассказываем, с чего началась одна из самых популярных теорий, и как в США пытаются с ней бороться.

2 октября 2020 года экс-президент Дональд Трамп и первая леди США получили положительные тесты на коронавирус. В то время в стране проходили митинги, на которых Трамп появлялся без медицинской маски. Однако ведущий нью-йоркского радио Шарламань-та Бог усомнился в этой новости. «Как поклонник теорий заговора, я просто не могу поверить в это», — заметил он.

Казалось, ведущий сочинял очередную теорию прямо во время эфира. Он заявил: президент только сделал вид, что заболел коронавирусом, чтобы первым сделать прививку и поднять свой рейтинг как раз к выборам. Затем Шарламань высказал совершенно неожиданную мысль: «Миллионы выстроятся в очередь за вакциной, и бум, ко Дню Благодарения все получат микрочипы».

Тут необходимо сделать оговорку: ни в одной из вакцин нет микрочипов, нет ни одного свидетельства о том, что хотя бы одному привитому человеку имплантировали крошечное устройство слежения.

Однако этот заговор продолжает набирать обороты. Еще до COVID-19 распространение ложных сведений о вакцинах имело реальные последствия для нашего здоровья. Корь была практически побеждена в 20 веке, однако в 21 она вернулась.

По словам Сета Беркли, CEO некоммерческой организации Gavi: «причиной этому послужило именно распространение ложной информации о вакцинах». Всемирная организация здравоохранения заявляет, что нерешительность людей по отношению к вакцинам — это одна из 10 основных угроз глобальному здоровью.

Согласно опросу, проведенному в марте в США, 42% респондентов верили по крайней мере в одну теорию заговора, связанную с COVID-19.

Этот опрос, проведенный по заказу некоммерческой организации Surgo Ventures, показал, что 16% американцев входят в группу закоренелых скептиков, а еще 7% — сомневаются в вакцинах.

По мере того как все больше граждан вакцинируются, эта широкая коалиция скептиков представляет собой серьезную проблему для здравоохранения. Следующий этап вакцинации, вероятно, будет зависеть от того, как эффективно власти смогут донести до членов этой группы достоверную информацию.

Джордан Доу, доктор из государственной больницы Kings County, отмечает, что в отделении неотложной помощи постоянно обсуждают теории заговора. Из сотен пациентов, которые сдают тест на COVID-19, каждый пятый спрашивал, есть ли на конце тампона микрочип.

Согласно опросу Surgo, 1 из 14 человек считает, что с вакциной может быть установлен чип отслеживания.

По результатам мартовского опроса, каждый четвертый житель США полагает, что вакцина может содержать микрочип — это 69 млн человек.

В марте 2020 года, когда количество смертей от коронавируса в Америке составляло около 150, фонд Билл Гейтса пообещал выделить $1,75 млрд на борьбу с вирусом. Также Гейтс зашел на Reddit AMA, чтобы ответить на вопросы о пандемии. В треде он предположил, что в будущем у всех будут электронные паспорта со всеми медицинскими записями, в том числе и прививками.

На следующий день на шведском сайте, посвященном биохакингу, был опубликован комментарий Гейтса. Администратор сайта, известный под псевдонимом CyphR, принадлежит к сообществу биохакеров, которые активно выступают за вживление микрочипов и надеются, что однажды все граждане будут использовать их для мониторинга биометрии и проверки личности. Однако они считали, это будущее настанет не раньше, чем через 10 лет.

Когда они увидели комментарий Гейтса о цифровых сертификатах на Reddit, то связали его с проектами, которые поддерживает Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Среди них разработка невидимых татуировок с квантовыми точками, которые позволяют просмотреть историю прививок с помощью смартфона.

Затем, по признанию CyphR, произошла роковая ошибка: биохакеры предположили, что лучший способ реализовать идею Гейтса — это использовать имплантируемый микрочип.

«Мы сделали то, что мы умеем лучше всего, и попытались продвинуть этот биохак в массы, — написал CyphR. — Как сторонники биохакинга, мы именно этим и занимаемся. Мы выступаем за внедрение биохакинга везде, где это возможно».

Их заголовок гласил: «Билл Гейтс будет использовать имплантаты микрочипов для борьбы с коронавирусом».

Два дня спустя Адам Фаннин, баптистский пастор из Джексонвилля, штат Флорида, наткнулся на эту запись в блоге. Эта публикация перекликалась с его глубоким недоверием к Гейтсу. Фаннин превратил фантазию биохакеров в библейское пророчество, о котором говорилось в Откровении Иоанна Богослова.

«Это не просто имплантируемая система идентификации, — говорит пастор Фаннин в видео. — Он буквально поклоняется этому зверю».

Девятиминутная проповедь пастора раскрыла давнюю и широкомасштабную теорию заговора, согласно которой цель работы и благотворительности Гейтса — сократить население планеты. Пастор назвал видео «Билл Гейтс — микрочипы в вакцине для борьбы с коронавирусом». Таким образом, он добавил к идее биохакеров еще одно ключевое слово: вакцина.

Видео быстро набрало 1,6 млн просмотров, что существенно превысило статистику любого другого ролика пастора.

Затем теория заговора начала стремительно распространяться. Все больше подобных видео стали появляться на YouTube и новостных сайтах. Теорию поддержали и такие поп-звезды, как M.I.A. и Канье Уэст.

Со временем история обрастала новыми деталями. Она демонстрировала степень недоверия к системе здравоохранения, к правительству, к могущественной элите.

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13 апреля 2020 года Роджер Стоун, бывший политический советник Трампа, известный тем, что неоднократно лгал в Конгрессе, появился в качестве гостя на шоу Джо Пископо на радиостанции AM 970 в Нью-Йорке.

«Вопрос о том, сыграл ли Билл Гейтс какую-либо роль в создании и распространении этого вируса, является предметом активных споров, — заявил Стоун на шоу. — Он и другие глобалисты определенно используют это, чтобы провести обязательную вакцинацию и чипировать людей».

Позже в тот же день New York Post придала легитимности этой истории, опубликовав статью под заголовком: «Роджер Стоун: возможно, Билл Гейтс создал коронавирус, чтобы чипировать людей».

Вскоре и статья, и видео пастора собрали более миллиона упоминаний на Facebook. С тех пор теория заговора продолжала распространяться и видоизменяться по всему миру. Согласно опросу Surgo, в январе 2021 года каждый десятый взрослый человек в США считал, что с вакциной будет имплантирован чип отслеживания.

Сьерра Гамельгаард, представитель Reddit, заявила, что заговор существовал в недрах интернета еще до того, как он появился на Reddit.

Но Фаннин и Стоун продолжали отстаивать свою позицию. «Идея микрочипа для отслеживания вакцинированных людей не более безумна, чем идея паспорта прививок, — отметил Стоун. — Первая поправка к Конституции США дает каждому американцу право ставить под сомнение безопасность любой вакцинации».

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Эти заявления можно посчитать несерьезными. Однако новости о микрочипах сейчас можно найти повсюду. Военные США разрабатывают подкожный имплантируемый датчик для обнаружения вирусов, глобальный дефицит микрочипов, IBM разработала самый маленький и мощный микрочип из когда-либо существовавших. Все это может ввести в заблуждение обычных граждан.

Социальные сети — это кладезь ложной информации. Facebook заявил, что к маю платформа удалила 16 млн единиц контента за нарушение политики дезинформации о COVID-19 и вакцинах и поместила предупреждения на 167 млн ложных постов.

YouTube удалил 900 тысяч видео, содержащих дезинформацию о коронавирусе, 30 тысяч из них были посвящены вакцинам. Платформа открыто блокирует ролики, в которых утверждается, что вакцина содержит микрочипы.

TikTok также внес в свою политику правила, запрещающие распространение медицинской дезинформации на платформе.

Однако согласно исследованию некоммерческого Центра противодействия цифровой ненависти, платформы не могут заблокировать 95% ложной информации о COVID-19 и вакцинах. Таким образом, люди, ищущие достоверную информацию о вакцине, с большой вероятностью наткнутся на ложь.

В апреле видео баптистского пастора все еще находилось в открытом доступе. Представители YouTube не комментируют эту ситуацию. Однако через два дня после обращения в поддержку — и через год после размещения видео — он все же был удален.

Представители Facebook заявили, что платформа использует машинное обучение и модерацию публикаций уже после того, как они попадают в открытый доступ.

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В январе 2021 года, через год после первого случая заражения в США, Белый дом опубликовал национальный план реагирования на COVID-19, который включал расширение «возможностей для быстрого выявления дезинформации». Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний отказались прокомментировать, какие ресурсы они задействовали для отслеживания ложной информации и реагирования.

Бобби Уоттс, CEO Национального совета США по здравоохранению для бездомных, отметил: чтобы население меньше сомневалось насчет вакцинации, федеральное правительство занимается просвещением. Однако он также не смог ответить на вопрос о том, есть ли у федерального правительства инструменты для отслеживания и блокировки дезинформации.

Некоммерческая организация Джо Смизера, эксперта в области общественного здравоохранения, создала крупнейшую в стране систему отслеживания дезинформации о вакцинах. Проект VCTR сейчас используют 450 организаций, включая департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Отслеживание медицинской дезинформации — относительно новая и недостаточно финансируемая область общественного здравоохранения. По словам Смизера, из общего потока денег, потраченного на исследования, производство и распространение вакцины против коронавируса с начала пандемии, «менее половины 1% ушло на какие-либо исследования или любые программы, направленные на борьбу с дезинформацией».

Между тем, сокращение инвестиций вынудило окружные и государственные департаменты здравоохранения самостоятельно бороться с потоком ложной информации о COVID-19. Согласно новому прогнозу Surgo, только 58% процентов населения США будут вакцинированы к апрелю следующего года.

В Нью-Йорке, где теория микрочипов впервые получила распространение, также существует команда, которая отслеживает различные слухи о вакцинах и информирует население об образовательных программах.

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