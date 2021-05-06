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IBM обошла всех: компания первой в мире создала принципиально новый сверхпроизводительный процессор

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчики компании IBM опередили конкурентов в гонке технологий и первыми создали 2-нанометровый процессор. Его производительность на 45% выше, чем у самых современных 7-нанометровых, а энергопотребление – ниже на 75%.

IBM обошла всех: компания первой в мире создала принципиально новый сверхпроизводительный процессор

На пластине размером с ноготь уместили 50 млрд транзисторов, указано в сообщении IBM.

Чипы принципиально нового поколения, говорят в компании, могут позволить, например, увеличить срок службы батареи смартфона на 400%, улучшить работу компьютера и любого софта, а также ускорить «реакцию» программного обеспечения в беспилотных автомобилях.

Кроме того, производительность процессора поможет «прокачать» вычислительную способность искусственного интеллекта и помочь в развитии программ по освоению космоса.

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IBM первой в мире создала процессор с топологией 2 нанометра. Самыми передовыми чипами считались пятинанометровые, которыми располагают Samsung, Apple и Qualcomm.

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Фото на обложке: IBM News / Youtube.com

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