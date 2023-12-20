9 фактов о Рождестве в Китае

В Китае проживает не так много христиан, но там все же отмечают католическое Рождество, которое приходится на 25 декабря. Для местных это скорее светский праздник, и сопровождается он своими необычными традициями.

Это не религиозный праздник

Во многих частях мира Рождество — христианский праздник, посвященный рождению Иисуса Христа. Однако в Китае, где, по оценкам наблюдателей, только 3-5% населения являются христианами, это скорее светский праздник. В этот период магазины привлекают покупателей сезонными распродажами.

Его отмечают так же, как День святого Валентина

В западных странах Рождество принято отмечать с семьей, но в Китае празднование напоминает День святого Валентина. В этот день молодые люди встречаются с близкими и дарят друг другу небольшие подарки. Они также проводят время с друзьями: ходят в кино, караоке-бары и по магазинам.

Это не государственный праздник

В Китае Рождество не является государственным праздником, поэтому в этот день не отдыхают ни работники, ни студенты.

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Тем не менее в Гонконге и Макао, где присутствует сильное британское и португальское влияние, люди ежегодно получают два выходных дня.

В стране есть «Рождественская деревня»

Деревня Бейджи — первый рождественский тематический парк в Китае. Она расположена в самой северной части страны, в крошечном городе Мохэ. В этой деревне можно увидеть северное сияние, покататься на санях, поиграть в снежки, посетить дом Санта-Клауса и полностью прочувствовать атмосферу Рождества.

Санта-Клауса окружают сестры и друзья

В Китае Санта-Клауса сопровождают не северные олени и эльфы-помощники, а его сестры и друзья. В местных торговых центрах его часто окружают девушки в забавных рождественских костюмах.

60% рождественских украшений производят в одном китайском городе

Иу, город в провинции Чжэцзян, — главный поставщик всех рождественских украшений. Еще в 2012 году там располагалось свыше 750 производителей. Иу пользуется популярностью благодаря своим оптовым товарам, доступным ценам и огромному рынку.

Санта-Клауса изображают с саксофоном

В Китае Санта-Клауса часто изображают играющим на саксофоне или валторне. Неизвестно, откуда пошла такая традиция, но, возможно, китайцам этот образ кажется романтичным.

Китайская журналистка Хелен Гао писала: «Думаю, это может быть связано с тем, что саксофон пришел с Запада, что соответствует образу Санты, и является портативным, поэтому Санта может играть рождественскую музыку, куда бы он ни пошел».

В этот день часто дарят яблоки в красивой упаковке

Почему именно яблоки? В китайском языке канун Рождества иногда называют 平安夜 (Píng ān Yè) — это означает «тихая ночь», что совпадает с названием традиционного рождественского гимна. Яблоко по-китайски — 苹果 (píng guǒ), что созвучно со словом «мир». Считается, что если съесть яблоко, то в течение всего года человек будет жить в мире и безопасности.

В Пекине проходит SantaCon

Это фестиваль, на котором люди наряжаются в костюмы Санта-Клауса, бегают по улицам, дарят подарки, поют песни и приглашают незнакомцев загадывать желания, сидя у них на коленях.

А в Шанхае ежегодно проводят множество рождественских базаров, часто в европейской тематике. Там продаются традиционные праздничные угощения и символы, такие как глинтвейн и венки.

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