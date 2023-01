Как жареная курица из KFC стала традиционным рождественским блюдом в Японии

Чтобы разобраться, как и почему жареная курица из KFC стала синонимом Рождества в Японии, нужно вернуться на несколько десятилетий назад.

После Второй мировой войны, в 1940-х и 1950-х годах, страна переживала период жесткой экономии, но затем начала восстанавливаться. «Экономическая мощь Японии взлетела до небес, и у людей появились деньги, чтобы впервые погрузиться в культуру потребления», — рассказывает Тед Бестор, профессор социальной антропологии Гарвардского университета, который изучал японскую кухню и культуру в течение последних 50 лет.

По словам Бестора, в то время США были культурным центром, и в Японии возник огромный интерес к западной моде и продуктам, а также поездкам за границу. В начале 1970-х годов Бестор жил в центре Токио и помнит, как открывались Baskin-Robbins, Mister Donut, The Original Pancake House и многие другие франшизы иностранных заведений.

С 1970 по 1980 года японская индустрия быстрого питания выросла на 600%, говорится в документальном фильме The Colonel Comes to Japan 1981 года, снятом Джоном Нэйтаном.

Сеть ресторанов KFC, известная тогда как Kentucky Fried Chicken, открыла свою первую точку в японском городе Нагоя в 1970 году. К 1981 году сеть запустила в стране уже 324 ресторана (ежегодно открывалось более 30) и, согласно документальному фильму, зарабатывала около $200 млн в год. «Казалось, что Kentucky Fried Chicken внезапно появился повсюду», — вспоминает Бестор.

Источники идеи

Рождество было и остается светским праздником для японцев: менее 1% населения страны считают себя христианами.

В 1970-х во многих семьях еще не сформировались рождественские традиции. В этот момент и появилась KFC. В 1974 году сеть запустила маркетинговую кампанию Kentucky for Christmas (Кентукки на Рождество), а вскоре — и первую версию баскета.

По некоторым данным, чтобы увеличить продажи, Такеши Окавара, который управлял первым в стране рестораном KFC, а позже стал CEO японского подразделения сети, рекламировал жареную курицу как традиционное рождественское блюдо в США.

Тем не менее, по информации японского подразделения KFC, Окавара просто пришел на рождественскую вечеринку в костюме Санта-Клауса. Детям это понравилось, и он увидел возможность для бизнеса.

В 2020 году глобальный сайт KFC опубликовал собственное объяснение. Однажды иностранный покупатель, посетивший KFC в Токио на Рождество, сказал: «Я не могу купить индейку в Японии, так что у меня нет выбора, кроме как отпраздновать Рождество с Kentucky Fried Chicken». Так сотрудник отдела продаж, услышавший это, вдохновился на запуск первой рекламной кампании.

Между тем, в 2017 году на телешоу The Rising Sun Show появилась еще одна версия возникновения идеи: иностранный покупатель попросил, чтобы на Рождество курьер доставил ему жареную курицу из KFC в костюме Санта-Клауса.

Продуманный маркетинг

В 1970-х и 1980-х годах рождественская реклама KFC обычно демонстрировала семью, которая ужинает жареной курицей на фоне песни My Old Kentucky Home.

«Любой, кто вырос в Америке, сразу бы понял, что My Old Kentucky Home — не рождественская песня», — рассказывает Бестор. Тем не менее традиция прижилась благодаря продуманным рекламным кампаниям, которые связывали жареную курицу с Рождеством, а Рождество — с идеей потребления изысканной пищи.

Такие ролики позиционировала KFC как элегантный и аутентичный способ отпраздновать праздник в американском стиле — пусть это и не совсем соответствовало действительности.

Дело не только в рекламе

Однако не стоит приписывать такой долгосрочный успех лишь рекламе — отчасти причина и в сочетаемости KFC с культурными нормами страны. Например, по словам Бестора, KFC напоминает популярное традиционное японское блюдо «карааге», которое состоит из маленьких кусочков панированной курицы или рыбы, обжаренных во фритюре.

Кроме того, в Японии принято делиться едой с компанией, во что идеально вписывается Party Barrel. «Так что бакет с жареной курицей не только знаком на вкус, но и удовлетворяет желание поесть вместе», — говорит Бестор.

Сейчас рождественские наборы и баскеты из KFC по-прежнему сохраняют популярность. Тем не менее со временем некоторые японцы сформировали новые традиции, например готовят ужин сами или посещают другие заведения.

Источник.

Фото на обложке: Quality Stock Arts / Shutterstock