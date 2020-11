Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест

Estee Lauder использует блокчейн для отслеживания сырья

Estée Lauder Companies (ELC), крупный производитель престижной косметики США, сообщил, что будет использовать блокчейн для отслеживания цепочек поставок сырья для натуральных продуктов компании. В частности, ELC будет отслеживать перевозки ванили с Мадагаскара, что используется в 125 продуктах одного из ведущих брендов корпорации. С помощью блокчейн-системы компания сможет повысить качество проверки подлинности и отследить непосредственное качество ванили в своих продуктах. В проект уже включились 450 небольших фермеров Мадагаскара. Решение также включает идентификационную карту и мобильное приложение, выдаваемое фермерам для отслеживания стручков ванили. Блокчейн позволяет отслеживать качество и источник ванили от фермера до производственных мощностей в Грассе (Франция) и производства Aveda в Миннесоте (США).

Престижная натуральная косметика – один из идеальных кейсов внедрения блокчейна, поскольку продукту требуется пройти длительный путь из одной точки земного шара в другую, при том, что существуют риски контрафакта или повреждения дорогих компонентов в процессе транспортировки. Именно блокчейн позволяет убедиться в подлинности производства конкретной партии товара и отследить всю цепочку транспортировки, выявляя этапы с возможными отклонениями.

Al Khaleej Sugar запустил площадку для торговли сахаром на базе блокчейна

Крупнейший мировой производитель сахара Al Khaleej Sugar (ОАЭ) объявил о запуске ранее анонсированной платформы для торговли сахаром DigitalSugar.io на базе блокчейна. Платформа позволяет вести торги токенизированным товаром, при этом токены представляют собой «до 100 000 тонн сахара-сырца». DigitaSugar.io работает на базе блокчейна Universa, обеспечивающего запись прав собственности на токены. За хранение токенов взимается ежегодная плата в размере 2.5% и комиссия за обмен в размере 0.4%, а сами владельцы смогут обладать токенами от 1 кг до 1 млн тонн сахара. DigitalSugar.io является первой в таком роде глобальной биржой спотовой торговли сахаром.

ОАЭ – одна из наиболее динамично развивающих блокчейн-отрасль стран мира, инвестирующая в большое количество блокчейн-проектов. Значительное отличие новой платформы заключается в том, что если обычные биржи товаров такого типа позволяют торговать товарами как правило в формате фьючерсов (с поставкой в будущем), то в этом случае блокчейн позволил реализовать возможность торговли сахаром в реальном времени.

AB InBev тестирует блокчейн для отслеживания цепочки поставок ячменя

Один из ведущих мировых производителей пива, включающий такие бренды как Budweiser, Stella Artois и Corona, планирует использовать блокчейн для отслеживания поставок ячменя. Проект позволит потребителям с помощью сканирования QR-кода на упаковке пива получить информацию, где выращивают, собирают и солодят ячмень, используемый компанией. В AB InBev считают, что данные, собранные системой, не только предоставят потребителям сквозное представление о цепочке поставок, но и могут способствовать развитию сельского хозяйства, например, повышению урожайности и регуляции воздействия на окружающую среду. Предполагается, что проект будет реализован по меньшей мере во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Германии.

Отслеживание происхождения пивных напитков, подобно тому, как это происходит, например, с вином, является перспективной историей, для которой может быть использован блокчейн и который при этом позволит реализовать очень большую степень прозрачности информации. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность продукции относительно напитков с менее известным происхождением и также, как ожидается, позволит повысить производительность фермеров.

IOTA Foundation в сотрудничестве с правительством Японии создает цифровую инфраструктуру

Фонд IOTA Foundation, специализирующийся на технологиях распределенного реестра, объявил о своем партнерстве с японским национальным агентством для повышения безопасности, долговечности и надежности критически важной инфраструктуры в стране. С помощью технологий IOTA проект будет разрабатывать облачное программное обеспечение как услугу (SaaS) с возможностями децентрализованной базы данных. Проект направлен на разработку технологий, обеспечивающих повышенную безопасность, долговечность и надежность критически важных объектов инфраструктуры в Японии и за рубежом. Технология распределенного реестра будет использоваться для систем обслуживания на основе рисков (RMB), которые будут применять на электростанциях, промышленных предприятиях, нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах.

При стоимости в $1,5 трлн этот формат обслуживания критической инфраструктуры, как ожидается, должен стать первым в мире в своём роде на основе блокчейна. Внедрение блокчейна для обслуживания промышленности и инфраструктуры позволит значительно повысить информационную безопасность и надёжность предприятий и экономики, поскольку в то время как традиционные системы позволяют одной хакерской атаке вывести из строя целый завод (а то и электростанцию или производство нефтепродуктов или опасного сырья), децентрализованные базы данных сделают атаки на критическую инфраструктуру значительно более трудными. Дополнительный эффект ожидается от цифровизации данных предприятий, что повысит надёжность работы в ситуации стареющего населения и покидающих предприятия рабочих с важными знаниями.





Плагин WordPress для защиты авторских прав на блокчейне EOSIO

Популярная система управления контентом (CMS) Wordpress получила новый плагин, позволяющий ставить метку времени в блокчейне Эфириума для опубликованных статей и заметок.

Плагин должен предоставить новую степень защиты авторства и повысить прозрачность при создании контента. Он позволит защитить интеллектуальную собственность, а также отследить путь и изменение контента. При этом для установки плагина не требуются какие-либо специальные знания о технологии распределенного реестра.

Сейчас CMS Wordpress установлена на 39% всех веб-сайтов, и вопрос защиты публикуемых материалов и установления их подлинного авторства становится как никогда актуальным. Это решение на блокчейне особенно перспективно как инструмент для того, чтобы доказать авторство материала и для борьбы с фейковыми новостями, и уже отметилось грантом в 1 млн евро от Еврокомиссии за победу в конкурсе «Блокчейн для общественной пользы», в котором ранее в этом году заняло первое место.

Mastercard и GrainChain используют блокчейн для цепочкек поставок товаров в Америке

Mastercard объявила о партнерстве с GrainChain, цель которого — повышение прозрачности цепочек поставок для производителей и потребителей в Латинской и Северной Америке. Управление цепочками поставок будет обеспечиваться с помощью решения Provenance, которое сохранит прозрачность в отслеживании продуктов от фермеров или производителей до конечных потребителей. Это позволит участникам цепочки поставок отслеживать каждый продукт и подтверждать его происхождение, тем самым обеспечивая доверие к отрасли. Provenance расширяет сферу своей деятельности в области отслеживания продуктов питания и товаров. Компании надеются, что Provenance найдет более широкое применение для других товаров, включая косметику, электронику, логистику и розничную торговлю.

Это решение является не первым подходом такого формата по отслеживанию цепочек поставок продуктов (что уже постепенно превращается в отраслевой стандарт), однако наличие в числе партнёров такого авторитетного игрока как Mastercard свидетельствует об особенном масштабе и перспективности проекта и, возможно, простимулирует ещё больше современных компаний к переходу на эту технологию.

IBM и R3 объединились для совершенствования гибридного облака

Компания IBM объединилась с R3, чтобы с помощью блокчейна усилить гибридное облако, обеспечив при этом высочайший уровень конфиденциальности, соответствия и производительности данных. Стратегическое партнерство позволит объединить платформу цепочки блоков R3 Corda Enterprise с IBM LinuxONE корпоративными серверами Linux для облачных решений. В результате гибридное облако будет улучшено как в локальной среде, так и в облаке IBM. Ожидается, что блокчейн-платформа улучшит гибридное облако за счет функций эффективности, безопасности и масштабируемости. В результате предприятия смогут гибко и прозрачно выполнять самые важные рабочие нагрузки.

Во многом эта инновация носит технический характер, однако объединение таких фундаментальных и основополагающих игроков блокчейн-рынка на фоне продолжающегося перехода многих решений в облачный формат можно назвать закладывающим основы для гораздо более основательного и глубокого внедрения блокчейна на предприятиях, которым нужны одновременно масштаб, стабильность, надёжность и безопасность.

HSBC и Wave используют блокчейн для торговли между Новой Зеландией и Китаем

Британский финансовый холдинг HSBC и Wave, блокчейн-платформа цифровой курьерской службы, осуществили торговую транзакцию на блокчейне для отгрузки сухого молока от новозеландского переработчика молочных продуктов Fonterra в китайскую Sichuan New Hope Trading. Fonterra добавила дополнительные торговые документы и представила цифровой конверт HSBC New Zealand, который, в свою очередь, подтвердил, что документы и коммерческие условия соответствуют всем правилам. Далее цифровой пакет с документами был направлен в банк-эмитент, HSBC China, который впоследствии передал документацию Sichuan New Hope Trading. Груз был выпущен после того, как последний вернул транспортную накладную обратно перевозчику. Криптографический коносамент был отправлен из Новой Зеландии в Китай менее чем за 24 часа.

Главным значением этого события является успешный пример исключительно быстрой международной транзакции по отгрузке товара между странами с достаточно разными цифровыми и финансовыми системами.

В Германии запущена блокчейн-платформа для торговли электроэнергией

Wildpoldsried — первый немецкий муниципалитет, который начнет использовать блокчейн-платформу под названием Pebbles для торговли электроэнергией, развивающей местный энергетический рынок. Это решение — часть исследовательского проекта компании Siemens, регионального коммунального предприятия Allgäuer Überlandwerk (AÜW) и различных партнеров. На этапе пилотирования проекта производители могут использовать приложение для сбыта своей электроэнергии непосредственно местным потребителям, не проходя через каких-либо посредников или традиционных сетевых операторов. Платформа также поддерживает гибкое питание от аккумуляторных батарей или контролируемых нагрузок, таких как тепловые насосы или зарядные станции для электромобилей.

В нашем дайджесте мы уже не первый раз упоминаем об этом интересном и перспективном решении, которое постепенно распространяется всё больше, поскольку технология блокчейна является идеальной платформой для реализации, фактически «маркетплейсом» электроэнергии, объединяющим в одной децентрализованной системе множество поставщиков и потребителей энергии самого разного масштаба и позволяющего при этом отслеживать транзакции без каких-либо посредников.

