5 расширений для Google Chrome с использованием ChatGPT

Расширения Google Chrome всегда были мощным инструментом для повышения продуктивности. Внедрение искусственного интеллекта позволяет вывести пользу от аддонов на новый уровень. Рассматриваем лучшие решения на рынке.

Google Chrome — самый популярный браузер в мире. По данным сервиса Similarweb, его доля на рынке браузеров составляет порядка 61%. Логично предположить, что именно поэтому большая часть расширений выпускается только для Chrome. Сегодняшняя подборка посвящена браузерным дополнениям на базе ChatGPT, позволяющим трансформировать рабочие процессы и повысить эффективность.

Содержание:

WebChatGPT

Одна из проблем бесплатной версии ChatGPT — чат-бот не имеет доступа к актуальной информации. Чтобы научить нейросеть гуглить, необязательно покупать подписку на тариф Plus, достаточно скачать расширение WebChatGPT. Оно позволяет снабжать ChatGPT информацией, необходимой для правильного ответа.

Скриншот интерфейса ChatGPT с расширением WebChatGPT / RB.RU

Например, если спросить чат-бота о принципах работы сверхпроводника корейских ученых, запрос автоматически трансформируется в длинный промт с множеством подробностей и уточнений. Взяв полученную от расширения информацию за основу, чат-бот выдаст ответ без раздражающих пометок «я лишь языковая модель, у меня нет доступа к необходимой информации».

ChatGPT for Google

Следующее дополнение в подборке позволяет улучшить опыт работы с привычными поисковиками: Google, Яндекс, Bing и Yahoo. После активации расширения в поисковой выдаче пользователя появятся ответы, сгенерированные чат-ботом. По словам разработчиков, ChatGPT for Google удобен для тех, кто не хочет делать все в одном месте, не распыляясь между несколькими сайтами.

Интерфейс Google с расширением ChatGPT for Google / RB.RU

Расширение приятно дополняет поисковики, выдавая осмысленные ответы на сложные вопросы при необходимости. Если же нужная информация гуглится без необходимости использовать ChatGPT, расширение не мешает просматривать классические ссылки на сайты.

Compose AI

Compose AI — отличный инструмент для тех, кто не уверен в своем уровне английского языка. Используя ChatGPT, расширение дописывает за пользователя тексты или генерирует их целиком.

Интерфейс почты Gmail с расширением Compose AI / RB.RU

Нейросеть может предлагать варианты окончания фраз и генерировать идеи того, что можно добавить в раздел «О себе» на LinkedIn. Если попросить расширение написать жалобу о неработающих наушниках, оно выдаст грамматически верный и правильно оформленный текст, который можно смело вставлять в письмо и отправлять в поддержку компании.

TeamSmart AI

В последнее время о нейросетях все чаще говорят как о сотрудниках. TeamSmart AI выводит это сравнение на новый уровень, предлагая пользователям целую команду различных ИИ-агентов, где каждый отвечает за отведенную область.

Интерфейс TeamSmart AI / RB.RU

Бесплатный тариф расширения позволяет выбрать до четырех агентов, общение с которыми проходит в формате чата. Роботы умеют отвечать на любые вопросы, но для максимальной эффективности рекомендуется выбирать профильных специалистов. Например, Эндрю разбирается в маркетинге, а Сэм умеет выдавать краткие пересказы длинных текстов.

Wiseone

Wiseone — самое многофункциональное расширение из сегодняшней подборки. Сервис в фоновом режиме анализирует открытые страницы на предмет сложных и потенциально неизвестных терминов и дезинформации, а затем подсвечивает необходимые слова и фразы, предлагая пользователю ознакомиться с объяснением или статьями из нескольких источников для проведения факт-чекинга.

Интерфейс Wiseone / RB.RU

Помимо этого, Wiseone умеет сокращать длинные тексты, предлагая выжимку с основными пунктами материала. Расширение умеет работать с текстами на английском, испанском, португальском, французском и китайском языках.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.