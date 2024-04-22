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Копирайтер VS нейросеть: пишем текст и теряем заказчиков

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Екатерина Новикова
Екатерина Новикова

Руководитель контент-агентства Contente.Pro

Алия Бабикова

Многие представители бизнеса считают, что нейросети смогут взять на себя рутинные задачи: в дизайне, техподдержке и написании текстов. Уже есть кейсы, когда агентство заменило половину копирайтеров нейросетью.

Но стоит ли опасаться этих изменений? Екатерина Новикова, основатель контент-агентства Contente.Pro, разбирается на практике, способна ли нейросеть написать текст на заказ так же качественно, как профессиональный копирайтер.

Копирайтер VS нейросеть: пишем текст и теряем заказчиков

 

Содержание:

 

Суть эксперимента

Мы в агентстве решили проверить качество работы нейросетей на практических кейсах. Взяли три заказа от разных клиентов и показали результат работы, сделанной ChatGPT 3.5. Получили обратную связь и задали дополнительные вопросы. Просили заказчиков обращать внимание на следующие факторы:

  1. Грамотность.
  2. Динамика текста, читабельность.
  3. Точность фактов.
  4. Соблюдение ТЗ.
  5. Выполнение бизнес-задачи.

Если клиента не устраивало качество текста, мы сразу и без доплат переделывали работу уже вручную. Давайте посмотрим на примере каждой задачи, что получилось.

 

Кейс 1. Текст поста для соцсетей блогера

Запрос клиента: «Нужна серия постов для продвижения личного блога. Тематика — личные помощники ИИ, на 5-10 минут чтения».

chatgpt1

Текст, который подготовила нейросеть для продвижения личного блога

 

Комментарий заказчика по тексту нейросети:

 «В целом хорошо, но есть комментарии: очень сложно написано, хочется более простой язык, ну чтоб понятнее для читателей было. Плюс непонятно о каком органайзере речь в 3 абзаце, лишняя информация какая-то. Будет хорошо добавить призыв к действию в конце поста , что-то типа "подписывайтесь на мой аккаунт" или что-то такое. Еще непонятно о каких "наших" алгоритмах идет речь в начале».

 

Оценка:

  • грамотность: соблюдена; 
  • динамика: текст читался легко, но заказчику хотелось более «живого» языка, который подходит для соцсетей;
  • точность фактов: ИИ додумал факты, которых не должно было быть в тексте;
  • соблюдение ТЗ: выполнено;
  • выполнение бизнес-задачи: нейросеть не добавила призыв к действию в конце и не достигла цели поста — не привлекла подписчиков в блог.
Результат работы нейросети получился очень средним. Хоть она выполнила ТЗ и написала в нужном для социальных сетей TOV (tone of voice), но некоторую информацию додумала не в нужную сторону.

 

Кейс 2. Колонка на Я.Дзен для самозанятого медика

Запрос клиента: «Я ИП, сейчас развиваю блог в Я.Дзен про медицину. Нужна статья для платформы на тему “Как защитить организм весной: полезные советы”, чтобы развивать свои услуги. Фактура приблизительная есть, но надо грамотно оформить».

chatgpt2

Текст от ChatGPT для блога о медицине

 

Комментарий заказчика по тексту нейросети:

«Спасибо за работу, есть пара моментов: текст выглядит сыровато, хочется его сделать более живым, чтобы интереснее было читать, а не просто перечисление факторов. Также для Дзена хочется более живой язык, возможно, в разговорном стиле, меньше сложных конструкций. По пунктуации: уберите восклицательные знаки, их слишком много, дефисы замените на тире, кавычки нужно елочки. Также хочется добавить интересных фактов, разбавить ими теорию. В начало тоже просится какой-то громкий факт, чтобы было понятно зачем вообще мы озаботились этой проблемой. Вывод очень общий, хочется больше конкретики, а не просто о том, что здоровье это важно».

 

Оценка:

  • грамотность: в целом, соблюдена, но есть недочеты по пунктуации; 
  • динамика: клиенту был нужен яркий «цепляющий» текст, который заинтересовал бы аудиторию конкретной площадки. Нейросеть не выполнила эту задачу;
  • точность фактов: выдуманных фактов не было;
  • соблюдение ТЗ: выполнено. ТЗ было неполным, поэтому последующие комментарии заказчика не являются признаком неправильного выполнения;
  • выполнение бизнес-задачи: слабая фактура текста и отсутствие маркетинговых приемов — вроде призыва к действию — не способствуют привлечению новых клиентов. Основная цель не достигнута.
По отзыву клиента мы видим, что технологии не хватило авторской уникальности. Текст получился скучным, не цепляющим внимание, были перечислены очевидные для большой аудитории факты. Нейросеть не учла специфику площадки, на которой нужно разместить текст, а также высокую конкуренцию за внимание читателя, которое грамотный копирайтер удерживает фактами, емкими фразами и вниманием к «болям» аудитории. Также возникли проблемы с пунктуацией.

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Кейс 3. Статья об особенностях учебы в США для компании-консультанта

Нейросетям все еще сложно дается фактчекинг. Так, мы попросили ChatGPT найти и описать интересные факты про один крупный американский университет. Нейросеть прислала список из пяти пунктов. Два из них были общедоступными и правдивыми, остальные — выдумкой ИИ. Мы перепроверили источники, в том числе на английском, но не нашли даже примерно похожей информации. Мы попросили нейросеть перепроверить список и дали искусственному мозгу шанс на исправление. Но нейросеть просто переписала то же самое другими словами.

chatgpt3

Такой текст о Дартмутском университете подготовила нейросеть

 

Можно было сразу убрать эти ошибки, но для чистоты эксперимента мы все же показали текст с выдуманными фактами заказчику. Конечно, нас раскрыли и попросили убрать фейки. На практике такие ситуации не только тормозят работу, но и ухудшают репутацию копирайтера или агентства, ведь копирайтер отвечает не только за структуру текста, но и факты, которые приводит в содержании.

Получается, на данный момент нейросеть не может гарантировать достоверность текста и клиент рискует получить информацию, не связанную с реальностью. Галлюцинации нейросетей — серьезная проблема в мире ИИ-разработчиков сейчас. 

Создавая контент с помощью технологий, заказчику придется проверять все вручную. 

 

Оценка:

  • грамотность: соблюдена; 
  • динамика: соблюдена, факты в тексте были выстроены списком и читались легко;
  • точность фактов: слабая. Были приведены данные, которые не имеют абсолютно никакого отношения к реальности;
  • соблюдение ТЗ: выполнено, если не считать искажение фактов нарушением задачи;
  • выполнение бизнес-задачи: слабое. Целью текста было донесение экспертности компании в вопросах обучения за рубежом. Искажение информации по теме могло привести к снижению репутации автора и оттоку клиентов.

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До восстания машин еще далеко

Как мы видим, нейросети уже сейчас способны выполнять некоторые задачи копирайтеров. Но до замены специалистов искусственным интеллектом еще далеко.

Нейросети все еще не в состоянии точно анализировать контекст и эмоции, чтобы создавать по-настоящему креативные тексты. Технологии пишут тексты, которые выглядят адекватно, но лишены тонкости, специфики и индивидуальности. Это особенно важно в контенте, который должен вызывать у аудитории эмоции.

С точки зрения этики, использование искусственного интеллекта поднимает вопрос о правах авторства. Также творениям ИИ пока нельзя доверять из-за частых искажений фактов.

Таким образом, нейросети могут стать помощниками в редактировании, но не могут полностью заменить копирайтеров. ИИ может быть полезен бизнесу для выполнения таких задач: придумать идею для контента, сделать рерайт, найти или создать иллюстрации. Но решить бизнес-задачу с помощью текста сможет только профессиональный копирайтер, который разбирается в основах маркетинга.

Фото на обложке: Freepik

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