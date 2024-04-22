Копирайтер VS нейросеть: пишем текст и теряем заказчиков

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Мы в агентстве решили проверить качество работы нейросетей на практических кейсах. Взяли три заказа от разных клиентов и показали результат работы, сделанной ChatGPT 3.5. Получили обратную связь и задали дополнительные вопросы. Просили заказчиков обращать внимание на следующие факторы:

Если клиента не устраивало качество текста, мы сразу и без доплат переделывали работу уже вручную. Давайте посмотрим на примере каждой задачи, что получилось.

«В целом хорошо, но есть комментарии: очень сложно написано, хочется более простой язык, ну чтоб понятнее для читателей было. Плюс непонятно о каком органайзере речь в 3 абзаце, лишняя информация какая-то. Будет хорошо добавить призыв к действию в конце поста , что-то типа "подписывайтесь на мой аккаунт" или что-то такое. Еще непонятно о каких "наших" алгоритмах идет речь в начале».

Результат работы нейросети получился очень средним. Хоть она выполнила ТЗ и написала в нужном для социальных сетей TOV (tone of voice), но некоторую информацию додумала не в нужную сторону.

Кейс 2. Колонка на Я.Дзен для самозанятого медика

Запрос клиента: «Я ИП, сейчас развиваю блог в Я.Дзен про медицину. Нужна статья для платформы на тему “Как защитить организм весной: полезные советы”, чтобы развивать свои услуги. Фактура приблизительная есть, но надо грамотно оформить».

Текст от ChatGPT для блога о медицине

Комментарий заказчика по тексту нейросети:

«Спасибо за работу, есть пара моментов: текст выглядит сыровато, хочется его сделать более живым, чтобы интереснее было читать, а не просто перечисление факторов. Также для Дзена хочется более живой язык, возможно, в разговорном стиле, меньше сложных конструкций. По пунктуации: уберите восклицательные знаки, их слишком много, дефисы замените на тире, кавычки нужно елочки. Также хочется добавить интересных фактов, разбавить ими теорию. В начало тоже просится какой-то громкий факт, чтобы было понятно зачем вообще мы озаботились этой проблемой. Вывод очень общий, хочется больше конкретики, а не просто о том, что здоровье это важно».

Оценка:

грамотность: в целом, соблюдена, но есть недочеты по пунктуации;

динамика: клиенту был нужен яркий «цепляющий» текст, который заинтересовал бы аудиторию конкретной площадки. Нейросеть не выполнила эту задачу;

точность фактов: выдуманных фактов не было;

соблюдение ТЗ: выполнено. ТЗ было неполным, поэтому последующие комментарии заказчика не являются признаком неправильного выполнения;

выполнение бизнес-задачи: слабая фактура текста и отсутствие маркетинговых приемов — вроде призыва к действию — не способствуют привлечению новых клиентов. Основная цель не достигнута.

По отзыву клиента мы видим, что технологии не хватило авторской уникальности. Текст получился скучным, не цепляющим внимание, были перечислены очевидные для большой аудитории факты. Нейросеть не учла специфику площадки, на которой нужно разместить текст, а также высокую конкуренцию за внимание читателя, которое грамотный копирайтер удерживает фактами, емкими фразами и вниманием к «болям» аудитории. Также возникли проблемы с пунктуацией.

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