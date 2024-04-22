Копирайтер VS нейросеть: пишем текст и теряем заказчиков

Многие представители бизнеса считают, что нейросети смогут взять на себя рутинные задачи: в дизайне, техподдержке и написании текстов. Уже есть кейсы, когда агентство заменило половину копирайтеров нейросетью.
Но стоит ли опасаться этих изменений? Екатерина Новикова, основатель контент-агентства Contente.Pro, разбирается на практике, способна ли нейросеть написать текст на заказ так же качественно, как профессиональный копирайтер.
Содержание:
- Суть эксперимента
- Кейс 1. Текст поста для соцсетей блогера
- Кейс 2. Колонка на Я.Дзен для самозанятого медика
- Кейс 3. Статья об особенностях учебы в США для компании-консультанта
- До восстания машин еще далеко
Суть эксперимента
Мы в агентстве решили проверить качество работы нейросетей на практических кейсах. Взяли три заказа от разных клиентов и показали результат работы, сделанной ChatGPT 3.5. Получили обратную связь и задали дополнительные вопросы. Просили заказчиков обращать внимание на следующие факторы:
- Грамотность.
- Динамика текста, читабельность.
- Точность фактов.
- Соблюдение ТЗ.
- Выполнение бизнес-задачи.
Если клиента не устраивало качество текста, мы сразу и без доплат переделывали работу уже вручную. Давайте посмотрим на примере каждой задачи, что получилось.
Кейс 1. Текст поста для соцсетей блогера
Запрос клиента: «Нужна серия постов для продвижения личного блога. Тематика — личные помощники ИИ, на 5-10 минут чтения».
Текст, который подготовила нейросеть для продвижения личного блога
Комментарий заказчика по тексту нейросети:
«В целом хорошо, но есть комментарии: очень сложно написано, хочется более простой язык, ну чтоб понятнее для читателей было. Плюс непонятно о каком органайзере речь в 3 абзаце, лишняя информация какая-то. Будет хорошо добавить призыв к действию в конце поста , что-то типа "подписывайтесь на мой аккаунт" или что-то такое. Еще непонятно о каких "наших" алгоритмах идет речь в начале».
Оценка:
- грамотность: соблюдена;
- динамика: текст читался легко, но заказчику хотелось более «живого» языка, который подходит для соцсетей;
- точность фактов: ИИ додумал факты, которых не должно было быть в тексте;
- соблюдение ТЗ: выполнено;
- выполнение бизнес-задачи: нейросеть не добавила призыв к действию в конце и не достигла цели поста — не привлекла подписчиков в блог.
Кейс 2. Колонка на Я.Дзен для самозанятого медика
Запрос клиента: «Я ИП, сейчас развиваю блог в Я.Дзен про медицину. Нужна статья для платформы на тему “Как защитить организм весной: полезные советы”, чтобы развивать свои услуги. Фактура приблизительная есть, но надо грамотно оформить».
Текст от ChatGPT для блога о медицине
Комментарий заказчика по тексту нейросети:
«Спасибо за работу, есть пара моментов: текст выглядит сыровато, хочется его сделать более живым, чтобы интереснее было читать, а не просто перечисление факторов. Также для Дзена хочется более живой язык, возможно, в разговорном стиле, меньше сложных конструкций. По пунктуации: уберите восклицательные знаки, их слишком много, дефисы замените на тире, кавычки нужно елочки. Также хочется добавить интересных фактов, разбавить ими теорию. В начало тоже просится какой-то громкий факт, чтобы было понятно зачем вообще мы озаботились этой проблемой. Вывод очень общий, хочется больше конкретики, а не просто о том, что здоровье это важно».
Оценка:
- грамотность: в целом, соблюдена, но есть недочеты по пунктуации;
- динамика: клиенту был нужен яркий «цепляющий» текст, который заинтересовал бы аудиторию конкретной площадки. Нейросеть не выполнила эту задачу;
- точность фактов: выдуманных фактов не было;
- соблюдение ТЗ: выполнено. ТЗ было неполным, поэтому последующие комментарии заказчика не являются признаком неправильного выполнения;
- выполнение бизнес-задачи: слабая фактура текста и отсутствие маркетинговых приемов — вроде призыва к действию — не способствуют привлечению новых клиентов. Основная цель не достигнута.
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Кейс 3. Статья об особенностях учебы в США для компании-консультанта
Нейросетям все еще сложно дается фактчекинг. Так, мы попросили ChatGPT найти и описать интересные факты про один крупный американский университет. Нейросеть прислала список из пяти пунктов. Два из них были общедоступными и правдивыми, остальные — выдумкой ИИ. Мы перепроверили источники, в том числе на английском, но не нашли даже примерно похожей информации. Мы попросили нейросеть перепроверить список и дали искусственному мозгу шанс на исправление. Но нейросеть просто переписала то же самое другими словами.
Такой текст о Дартмутском университете подготовила нейросеть
Можно было сразу убрать эти ошибки, но для чистоты эксперимента мы все же показали текст с выдуманными фактами заказчику. Конечно, нас раскрыли и попросили убрать фейки. На практике такие ситуации не только тормозят работу, но и ухудшают репутацию копирайтера или агентства, ведь копирайтер отвечает не только за структуру текста, но и факты, которые приводит в содержании.
Получается, на данный момент нейросеть не может гарантировать достоверность текста и клиент рискует получить информацию, не связанную с реальностью. Галлюцинации нейросетей — серьезная проблема в мире ИИ-разработчиков сейчас.
Создавая контент с помощью технологий, заказчику придется проверять все вручную.
Оценка:
- грамотность: соблюдена;
- динамика: соблюдена, факты в тексте были выстроены списком и читались легко;
- точность фактов: слабая. Были приведены данные, которые не имеют абсолютно никакого отношения к реальности;
- соблюдение ТЗ: выполнено, если не считать искажение фактов нарушением задачи;
- выполнение бизнес-задачи: слабое. Целью текста было донесение экспертности компании в вопросах обучения за рубежом. Искажение информации по теме могло привести к снижению репутации автора и оттоку клиентов.
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До восстания машин еще далеко
Как мы видим, нейросети уже сейчас способны выполнять некоторые задачи копирайтеров. Но до замены специалистов искусственным интеллектом еще далеко.
Нейросети все еще не в состоянии точно анализировать контекст и эмоции, чтобы создавать по-настоящему креативные тексты. Технологии пишут тексты, которые выглядят адекватно, но лишены тонкости, специфики и индивидуальности. Это особенно важно в контенте, который должен вызывать у аудитории эмоции.
С точки зрения этики, использование искусственного интеллекта поднимает вопрос о правах авторства. Также творениям ИИ пока нельзя доверять из-за частых искажений фактов.
Таким образом, нейросети могут стать помощниками в редактировании, но не могут полностью заменить копирайтеров. ИИ может быть полезен бизнесу для выполнения таких задач: придумать идею для контента, сделать рерайт, найти или создать иллюстрации. Но решить бизнес-задачу с помощью текста сможет только профессиональный копирайтер, который разбирается в основах маркетинга.
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