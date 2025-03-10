Что такое альтсезон и как к нему подготовиться?

Криптовалюты продолжают привлекать внимание инвесторов благодаря динамичности и потенциалу. Альтсезон — это период, когда альткоины начинают стремительно расти и опережают биткоин. Это время волнений и шансов для тех, кто готов сделать ставку криптовалюты. Но как не упустить момент и извлечь прибыль? В статье узнаете, что такое альтсезон, как он возникает и какие стратегии подготовки помогут пройти через этот период.

Что такое Альтсезон?

Криптовалютный рынок движется циклами. Есть периоды, когда биткоин растет и удерживает доминирующую позицию. В другие моменты его курс стабилизируется или снижается, а альтернативные монеты получают все внимание. Такой период называют альтсезоном.

Трейдеры отмечают рост альткоинов, когда происходят сразу несколько событий:

Снижается доля биткоина. Капитал начинает перетекать в другие монеты. Растут котировки. Рост охватывает не отдельные проекты, а весь сегмент. Появляется ажиотаж. Увеличивается активность в соцсетях, новостные сайты публикуют прогнозы с «космическими» целями. Увеличивается ликвидность. На биржах растет объем торгов.

Некоторые трейдеры ориентируются на Altcoin Season Index. Если показатель превышает 75, значит рынок вступил в альтсезон.

Альткоины получают преимущество по таким причинам:

Биткоин достиг локального пика. Инвесторы фиксируют прибыль и ищут перспективные активы. Появляются новые технологии. Децентрализованные финансы (DeFi), NFT, игровые токены и проекты с искусственным интеллектом привлекают капитал. Растет интерес со стороны институциональных инвесторов. Компании и фонды начинают работать с альтернативными монетами, создают положительный фон. Пользователи устремляются за быстрыми доходами. Биткоин прибавляет в цене медленно, а альткоины способны удвоиться за несколько дней.

Как работает цикл Альтсезона?

Точных границ нет. Некоторые циклы продолжаются несколько месяцев, другие заканчиваются за пару недель. Продолжительность зависит от настроений рынка, глобального тренда и активности крупных инвесторов. Альтсезон в криптовалюте — это несколько последовательных этапов, каждый из которых влияет на рынок по-разному.

Доминирование биткоина. На первом этапе главную роль играет биткоин. Крупные инвесторы скупают BTC и создают устойчивый восходящий тренд. Остальные криптовалюты остаются в тени. Альткоины растут медленно или стагнируют. Трейдеры в это время предпочитают держать капитал в биткоине, доля которого на рынке увеличивается. Этот этап длится несколько месяцев. Капитализация криптовалютного рынка растет, но пока только за счет биткоина. Начало перетока ликвидности. Когда биткоин достигает локального пика, ситуация меняется. Зафиксировав прибыль, инвесторы начинают искать новые активы. В этот момент капитал начинает перетекать в эфир и крупнейшие альткоины. Еthereum (ETH) получает первые мощные импульсы роста, следом дорожают топовые монеты (SOL, BNB, XRP, ADA и другие), доминирование биткоина начинает снижаться. На этом этапе участники рынка замечают, что альткоины начинают двигаться быстрее BTC, и интерес к ним возрастает. Массовый рост. В это время альткоины растут, а некоторые демонстрируют многократное повышение цены. В этот момент на рынке наблюдаются всплеск активности, увеличиваются объемы торгов, растет уровень спекуляций, появляется ажиотаж в соцсетях и СМИ. На этом этапе распространяются истории о фантастических доходах, люди массово вкладываются в альткоины и создают еще больший спрос. Финальная стадия: перегрев и коррекция. Рынок достигает точки, когда покупатели уже не могут поддерживать рост, а крупные игроки начинают выходить из позиций. В этот момент резко увеличивается волатильность, курс альткоинов достигает пика, инвесторы, которые зашли на самом верху, фиксируют убытки.

Когда трейдеры осознают, что рост остановился, начинается масштабная коррекция. Альткоины теряют часть стоимости, а капитал возвращается в биткоин или вовсе уходит с рынка.

Цикл всегда повторяется, но его продолжительность и интенсивность зависят от рыночных условий. Трейдер, который понимает эти фазы, может вовремя зайти в перспективные активы, зафиксировать прибыль и не остаться с убытками в момент обвала.

Что такое альтсезон в криптовалюте? Это закономерное явление, которое вызвано перераспределением ликвидности на крипторынке. Он начинается с роста биткоина, затем капитал переходит в Ethereum и другие топовые альткоины, после чего распространяется на весь рынок. Понимать эти процессы нужно трейдерам, чтобы находить оптимальные точки входа и выхода, чтобы не оказаться среди тех, кто заходит на самом пике.

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Как подготовиться к Альтсезону?

Стоит заранее оценить рынок, выбрать перспективные активы и разработать стратегию выхода. Что такое альтсезон в крипте: это шанс получить хорошую прибыль, но успех зависит от того, насколько человек правильно подготовился.

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Для начала проведите анализ рыночного цикла. Альтсезон не начинается внезапно — он следует за ростом биткоина. Поэтому, прежде чем покупать альткоины, определите, на какой стадии находится рынок.

Когда биткоин растет — альткоины находятся в «тени».

Если BTC стабилизируется или замедляет рост — возможен скорый старт.

Когда альткоины начали расти быстрее биткоина — значит, что альтсезон уже в процессе.

Анализ исторических данных помогает понять, когда рынок готов к фазе роста.

Следующий шаг — выбор перспективных монет. Не все альткоины одинаково растут в сезон. Заранее определите, какие проекты обладают потенциалом:

Лидеры рынка Ethereum, BNB, Solana — проверенные временем монеты с высокой ликвидностью.

Проекты, которые поддерживают DeFi, AI, метавселенные.

Монеты с сильным комьюнити, например, мем-токены, если тренд на хайпе.

Слабые и скам-проекты лучше избегать, так как они быстро обесцениваются.

Следом нужно определить стратегию входа и выхода. Ошибка новичков — покупать на самом пике роста. Чтобы этого избежать:

Покупайте до начала массового роста, когда цена еще низкая.

Разбивайте капитал на части, чтобы усреднить вход.

Заранее определите цели по прибыли (например, +50%, +100%) и фиксировать доход поэтапно.

Продать актив в нужный момент гораздо важнее, потому что альтсезон заканчивается резким падением курсов.

Чтобы лучше ориентироваться на рынке, полезно будет использовать:

TradingView — для того, чтобы проводить технический анализ.

— для того, чтобы проводить технический анализ. CoinMarketCap, CoinGecko — для того, чтобы отслеживать тренды.

— для того, чтобы отслеживать тренды. Соцсети Х, Telegram, Discord — для того, чтобы мониторить настроения сообщества.

Чем больше информации, тем легче предсказать развитие событий.

Чтобы не потерять капитал:

Не инвестируйте все в один актив — диверсификация помогает снизить риски.

— диверсификация помогает снизить риски. Не вкладывайте больше, чем готовы потерять — криптовалюты остаются волатильными.

— криптовалюты остаются волатильными. Используйте стоп-лоссы — автоматически ограничивайте убытки, это защитит от резких обвалов.

Чтобы подготовиться к альтсезону, нужно грамотно распределить капитал, изучить рынок и создать четкий план действий. Те, кто заходит в альткоины заранее и фиксируют прибыль вовремя, остаются в плюсе.

Какую стратегию выбрать в Альтсезон?

Во время альтсезона на криптовалютном рынке царит волатильность, и, чтобы извлечь максимальную прибыль, нужно выбрать подходящую стратегию. Ниже приведены несколько подходов для трейдинга в альтсезон.

Стратегия долгосрочного удержания (HODL). Эта стратегия подходит тем, кто верит в долгосрочный рост криптовалют. Трейдеры, которые придерживаются принципа HODL, покупают альткоины на ранней стадии альтсезона и держат их до тех пор, пока цена не достигнет пика. Такой подход позволяет извлечь максимальную прибыль от роста монет и подходит для тех, кто не хочет постоянно следить за рынком. Возможно, придется пережить коррекции, не все альткоины показывают стабильный рост, и часть может не оправдать ожиданий. Эта стратегия подходит, когда монеты имеют долгосрочный потенциал и крупное сообщество. Стратегия краткосрочной торговли (Scalping и Day trading). Эта стратегия ориентирована на быстрые сделки. Трейдеры покупают альткоины по низкой цене и продают их, как только цена немного вырастет. Задача — зарабатывать на малых колебаниях цены в течение дня или даже часов. Тут нужно следить за рынком круглосуточно. Этот вариант для опытных трейдеров с хорошими навыками технического анализа. Работает, когда на рынке наблюдаются сильные колебания цен в течение дня. Стратегия «Перелив» (Rotation). Стратегия предполагает перелив средств из одних активов в другие в зависимости от того, какие монеты начинают показывать больший рост. В альтсезон это особенно полезно, поскольку ликвидность быстро перемещается с одной криптовалюты на другую. Это позволяет оставаться гибким и настраиваться на текущие рыночные тенденции. Нужно точно определить, когда переливать капитал, что требует высокого уровня анализа и опыта. Подходит, если вы хотите извлечь прибыль из разных проектов, а не фокусироваться на одном. Стратегия усреднения (Dollar-Cost Averaging, DCA). Эта стратегия предполагает регулярную покупку альткоинов на фиксированную сумму в течение определенного времени. Это помогает сгладить влияние краткосрочной волатильности и снизить риск покупки на пике цены. Тут уменьшается риск покупки на высоких уровнях, упрощается автоматизация процесса, не нужно следить за ежедневными изменениями на рынке. Эта стратегия не гарантирует прибыль, если рынок начнет падать. Эта стратегия подойдет, если не уверены, когда именно начнется альтсезон в криптовалюте, что это значит, и хотите покупать постепенно. Стратегия фиксированной прибыли. Подходит для трейдеров, которые хотят зафиксировать прибыль на определенном уровне. Когда цена альткоина достигает заданного процента роста, трейдер продает актив и фиксирует прибыль. Есть вероятность, что продажа будет совершена слишком рано, и цена продолжит расти. Тут приходится ограничивать прибыль — фиксировать ее на определенном уровне. Если вы не готовы рисковать и хотите извлечь прибыль в конкретной точке роста или когда цена монеты уже выросла, и вы хотите избежать риска потерять деньги.

Выбор стратегии зависит от целей, уровня опыта и готовности принимать риски. Если предпочитаете стабильность и долгосрочную прибыль, то рассмотрите стратегию HODL или DCA. Если ваша цель — максимизация прибыли в краткосрочной перспективе, то подойдут скальпинг или краткосрочная торговля. Главное — не забывайте управлять рисками и не жадничать — фиксируйте прибыль вовремя.

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Итог

Альтсезон в криптовалюте — это шанс для трейдеров и инвесторов извлечь прибыль, когда альткоины начинают демонстрировать бурный рост. Однако, чтобы использовать этот период, нужно понимать, как он работает, как заранее определить его начало и какую стратегию выбрать для сделок.

Независимо от того, выберете ли вы долгосрочную стратегию или краткосрочную торговлю, главное — не терять голову в условиях высокой волатильности и фиксировать прибыль вовремя.

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