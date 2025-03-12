Что такое мемкоины и стоит ли в них инвестировать

Dogecoin, Shiba Inu, PEPE — эти монеты появились как мемы, но превратились в финансовые феномены. Одни считают их пустышками, другие — шансом разбогатеть. Вопрос в том, стоит ли вкладываться в мемкоин и что такое мемкоин простыми словами? Разберемся в этой статье.

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Текст подготовлен исключительно в информационных целях.

Введение

Крипторынок давно перестал быть сугубо финансовым инструментом — теперь это еще и комедийная сцена. Мемные токены — это цифровые активы, которые созданы скорее ради развлечения, чем для выгоды. Однако несмотря на их шуточную природу, некоторые принесли инвесторам тысячи процентов прибыли.

История мемкоинов

Криптовалютный рынок полон неожиданных феноменов, и один из них — мемная криптовалюта. Что такое мемкоин? Эти цифровые активы создают ради забавы, но иногда они превращаются в серьезные инвестиционные инструменты. Как появилось это явление, какие шуточные токены стали культовыми и почему они привлекают инвесторов?

История началась в 2013 году с Dogecoin (DOGE). Разработчики Билли Маркус и Джексон Палмер хотели сделать «шутливую» криптовалюту и противопоставить ее серьезным проектам вроде Bitcoin. В качестве символа выбрали мем с собакой породы сиба-ину, который тогда был популярен в интернете.

Dogecoin быстро завоевал внимание. Хотя изначально это был просто мем, со временем DOGE превратился в криптовалюту с миллиардной капитализацией. Главным толчком к росту стало внимание Илона Маска, который неоднократно упоминал Dogecoin в своих твитах.

После успеха Dogecoin разработчики начали создавать другие похожие токены. Вот самые известные:

Shiba Inu (SHIB) — появился в 2020 году под громким именем «убийца Dogecoin». У него гигантская эмиссия (квартиллионы монет), а часть токенов была отправлена Виталику Бутерину, который затем сжег их на миллиарды долларов.

— появился в 2020 году под громким именем «убийца Dogecoin». У него гигантская эмиссия (квартиллионы монет), а часть токенов была отправлена Виталику Бутерину, который затем сжег их на миллиарды долларов. Floki Inu (FLOKI) — создан в честь собаки Илона Маска. Привлек внимание за счет агрессивного маркетинга.

— создан в честь собаки Илона Маска. Привлек внимание за счет агрессивного маркетинга. Pepe (PEPE) — запущен в 2023 году, основан на культовом меме Pepe the Frog. Всего за несколько недель стал одним из самых обсуждаемых в интернете.

Как работают мемкоины и в чем их преимущества?

Работа таких токенов основана на тех же принципах, что и у других цифровых валют, но есть несколько особенностей.

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Чтобы разобраться, мемкоин — что такое простыми словами, нужно понять, как он работает:

Технология блокчейна — мемные токены работают на блокчейнах Ethereum (ERC-20) или Binance Smart Chain (BEP-20), что делает их легкодоступными и совместимыми с популярными криптокошельками. Огромное предложение — мемкоины создают с огромной эмиссией (триллионы и квадриллионы токенов), что делает их дешевыми и доступными. Движение цен за счет комьюнити — стоимость такой валюты сильно зависит от хайпа, соцсетей и действий инфлюенсеров, а не от реального спроса. Отсутствие утилитарности — в отличие от биткоина или эфира, у смешных токенов нет практической пользы, кроме спекуляции и участия в интернет-культуре.

Преимущества:

Низкий порог входа — мемные деньги стоят копейки, поэтому их легко купить даже с небольшим бюджетом. Высокая волатильность — благодаря резким скачкам цен можно заработать на удачных инвестициях. Сильное сообщество — фанаты мемов объединяются, создают мощные комьюнити, что поддерживает их цену. Медиа и инфлюенсеры — такие монеты легко привлекают внимание за счет мемов, знаменитостей и хайпа в соцсетях. Шанс на «чудо» — некоторые цифровые активы (например, Shiba Inu) выросли в тысячи раз и сделали ранних инвесторов богатыми.

Но помните, что такое мемкоины в крипте — это, прежде всего, игра на эмоциях и маркетинге, а не долгосрочные инвестиции. Они могут взлететь в цене, но и так же быстро обесцениться.

Что представляют собой мемкоины в 2025 году?

К 2025 году мемные криптовалюты остаются частью крипторынка и их роль эволюционирует. Если раньше это были просто «шутливые» токены, то теперь они превращаются в полноценные инвестиционные активы.

Фото в тексте: Freepik

Что изменилось в 2025 году:

Мемкоины интегрируются в DeFi, NFT и игровые проекты, что придает им реальную ценность.

Разработчики используют Layer 2-решения, снижают комиссии и увеличивают скорость транзакций.

В 2025 году крупные компании и фонды начали включать такие активы в свои портфели, хотя и в небольших долях.

Смешные деньги продолжают расти благодаря соцсетям, инфлюенсерам и даже ИИ-генерируемым трендам.

В 2025 году мемкоин — это, простыми словами, полноценный игрок рынка. Их успех зависит не только от хайпа, но и от реальной пользы, которую предлагают пользователям. Одно ясно точно — мемная крипта никуда не исчезнет, пока существует культура мемов и любовь к спекуляциям.

Что влияет на цену мемкоинов?

После того, как мы разобрали мемкоин, что это один из самых волатильных активов на крипторынке, давайте рассмотрим, что же влияет на его окупаемость. Его стоимость может резко вырасти или рухнуть буквально за несколько часов. В отличие от традиционных криптовалют, эти редко имеют реальную утилитарную ценность, поэтому их цена зависит в от внешних факторов.

Таких как:

Хайп и социальные сети. Твиты Илона Маска и других инфлюенсеров могут мгновенно взвинтить цену. Например, Dogecoin неоднократно взлетал после упоминаний Маска. Тренды в TikTok, Twitter и Reddit — если цифровой актив становится вирусным, инвесторы массово его покупают, тем самым разгоняют цену. Комьюнити и вовлеченность пользователей. Активные сообщества в Telegram, Discord и Reddit создают спрос. Флешмобы и челленджи — чем больше людей поддерживает проект, тем выше его популярность. Манипуляции крупными игроками (китами). Крупные держатели могут искусственно разгонять цену и создавать иллюзию роста (pump and dump). Резкие покупки или продажи отдельных инвесторов вызывают панику или ажиотаж. Биржевые листинги. Когда монету размещают на крупных биржах (Binance, Coinbase) — сразу увеличивается ликвидность и доверие к токену. Чем больше платформ поддерживает монету, тем проще ее покупать и продавать. Новости и тренды крипторынка. Общий рост рынка (например, рост биткоина) поднимает спрос на мемную крипту. Регуляции — запреты или ограничения криптовалют негативно влияют на стоимость. Ограниченность эмиссии и механизмы сжигания токенов. Некоторые токены используют сжигание монет (например, Shiba Inu), что сокращает предложение и повышает цену. Чем меньше доступных монет, тем выше их потенциальная стоимость.

Цена мемкоинов — это смесь хайпа, эмоций и спекуляций. Они могут приносить колоссальную прибыль, но остаются одними из самых рискованных активов. Главное правило — не вкладывать больше, чем готов потерять.

Где купить мемкоины и где их хранить?

Эти токены доступны на разных платформах, и их покупка не сильно отличается от покупки других криптовалют. Главное — выбрать надежную биржу и безопасное место для того, чтобы хранить их.

Где купить мемкоины:

Крупные централизованные биржи (CEX). Binance — поддерживает Dogecoin, Shiba Inu, PEPE и другие популярные монеты. На Coinbase можно найти SHIB и DOGE, но выбор ограничен. OKX, Bybit, Kraken — также предлагают мемкоины, но их ассортимент может отличаться. Децентрализованные биржи (DEX). Uniswap (Ethereum) предлагает покупку мемных монет, которые работают на сети Ethereum (SHIB, FLOKI и др.). А PancakeSwap (BSC) — для токенов, которые работают на Binance Smart Chain (например, BabyDoge). P2P-платформы и OTC-сделки. Можно договориться о покупке напрямую у владельцев, но это рискованно. Иногда получается купить дешевле рыночной цены, но тут высок риск мошенничества.

Где хранить криптовалюту:

Горячие кошельки (онлайн). MetaMask, Trust Wallet, SafePal — удобные кошельки для криптовалют на Ethereum и BSC. Гарантируют быстрый доступ, это удобно для торговли, но есть уязвимость перед взломами. Холодные кошельки (аппаратные). Ledger Nano X, Trezor Model T — надежный вариант для того, чтобы долгосрочно хранить активы. Но учитывайте, что это сложное платное устройство. Биржи. Можно оставить деньги на Binance, OKX и других платформах, но это рискованно в случае взлома биржи. К тому же, биржи могут заморозить активы или подвергнуться атакам.

Лучше всего покупать цифровую валюту на крупных биржах или через DEX . Безопаснее использовать аппаратные кошельки, но для активной торговли подойдут и горячие.

Самые популярные мемкоины

Вот известные мемные криптовалюты, которые привлекли внимание в 2025 году.

Dogecoin (DOGE) — «Король мемкоинов». 2013 года запуска. Это первый мемкоин, который поддерживается Илоном Маском и иногда принимается для платежей. Известен быстрыми и дешевыми транзакциями, не имеет жесткого лимита выпуска, что делает его инфляционным. Shiba Inu (SHIB) — «Убийца Dogecoin». Мем 2020 года, работает на сети Ethereum (ERC-20). Создан как альтернатива Dogecoin, но с более развитой экосистемой, поддерживает DeFi, стейкинг и NFT. Использует механизм сжигания токенов, что снижает инфляцию. Комиссии в сети Ethereum довольно высокие. Pepe (PEPE) — мем-символ криптохаоса. Вышел в 2023 году в сети Ethereum (ERC-20). Основан на популярном мем-персонаже Пепе. Получил стремительный рост в 2023–2024 гг. благодаря соцсетям, сообщество активно продвигает монету. Имеет высокую волатильность, может резко упасть в цене. Floki Inu (FLOKI) — «Викинг среди мемкоинов». Год запуска: 2021. Работает на сетях Ethereum & Binance Smart Chain. Назван в честь собаки Илона Маска, имеет собственную метавселенную и образовательную платформу. Команда постоянно развивает проект, но Флоки пока что остается в тени более крупных соперников. Baby Doge Coin (BabyDoge) – «Щенок Dogecoin». 2021 года релиза, сеть Binance Smart Chain (BEP-20). Это улучшенный Dogecoin с быстрыми транзакциями. Популярен среди любителей милых токенов. Есть встроенный механизм сжигания монет. Не имеет серьезных технических преимуществ. Bonk (BONK) – мемкоин Solana. 2022 года запуска. Это первый мемный токен в экосистеме Solana, который раздавался бесплатно пользователям токена. Знаменит быстрыми и дешевыми транзакции. Учитывайте, что его популярность волнообразная — может быстро угаснуть.

Стоит ли инвестировать в мемкоины?

Мемные цифровые активы привлекают инвесторов ростом цен, активным комьюнити и хайпом. Но вложения в такие активы связаны с высокими рисками. Давайте разберем плюсы и минусы инвестиций, чтобы понять, стоит ли покупать мемкоин.

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Плюсы:

Некоторые токены дают тысячи процентов прибыли за короткое время. Например, Dogecoin в 2021 году вырос на 15 000%, а PEPE в 2023 году сделал х1000 для ранних инвесторов.

Популярные криптовалюты поддерживаются миллионами людей. Сообщество может искусственно разгонять цену с помощью соцсетей и мемов.

Большая часть мемной крипты стоит копейки, поэтому даже небольшая инвестиция может принести хорошую прибыль, если цена резко взлетит.

В этом секторе работает «эффект Илона Маска» — если знаменитость твитит про монету, цена взлетает.

Минусы:

Цена может взлететь на 500% за неделю, а потом рухнуть на 90%. Если не успеете продать вовремя, можете потерять все сбережения.

Большинство токенов не имеют серьезной цели. Они держатся только на хайпе — когда интерес падает, цена уходит в ноль.

Некоторые активы создаются для «дампа» (pump & dump) — создатели разгоняют цену, а потом резко продают все токены и оставляют инвесторов в убытке.

Каждый месяц появляются десятки новых мемкоинов. Трудно предсказать, какой из них выживет, а какой исчезнет.

Кому стоит инвестировать:

Если вы готовы к рискам и спекуляциям, попробуйте вложить небольшую сумму, которую не жалко потерять.

Если хотите быструю прибыль, то следите за трендами в Twitter, Reddit и Telegram.

Если думаете о долгосрочных инвестициях, мемная крипта — плохая идея, лучше выбрать фундаментальные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum).

Вот мы и ответили на вопрос «стоит ли брать мемкоин». Инвестировать в этот сектор можно, но это игра с высокими рисками. Лучше воспринимать их как лотерею, а не долгосрочный актив.

Фото на обложке: Freepik