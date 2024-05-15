Что такое параллельный импорт и как работает

С помощью параллельного импорта в 2024 году в Россию можно ввозить машины марок BMW, Toyota, Tesla, Bentley, Mercedes-Benz, бытовую технику, электроприборы и иностранные бренды одежды и обуви. Согласно законодательству, товары должны отвечать требованиям безопасности, иметь гарантию и маркировку.
В статье узнаете, в чем суть импорта товаров, как происходит формирование цены и кто может заниматься параллельным импортом.
Содержание
- Как происходит параллельный импорт
- Как товары попадают в Россию
- Почему и как меняется стоимость товара
- Плюсы и минусы параллельного импорта
- Список разрешенных товаров
- Кто может заниматься параллельным импортом товаров
Как происходит параллельный импорт
Параллельный импорт — ряд действий для ввоза в страну продукции без разрешения от производителя или торговой марки. В России параллельный импорт утвержден Минпромторгом только для некоторых категорий товаров. Процедура разрешает российским потребителям получать зарубежные технику, обувь, одежду, автомобили и автозапчасти.
По стандартной схеме производители продают товары по официально заключенному договору компаниям-дистрибьюторам. Они направляют продукты или технику в крупные сетевые магазины. При параллельном импорте ритейлеры закупают их у небольших иностранных компаний, которые самостоятельно сделали закупки у изготовителя.
Транспортировка может проходить из страны-производителя либо через третьи государства. Разрешения от бренда, торговой марки на перемещение товаров получать не нужно. Ввозимая продукция не является контрафактной, поскольку сопровождается лицензионными документами, сертификатами и таможенными декларациями.
Параллельный импорт как схема ввоза продукции действует на территории Канады, Америки, Бразилии, Англии, Турции. В России схема поставок возобновлена с весны 2022 года В начале 2000-х годов принцип ввоза товаров распространялся на детали для машин, техники и другого оборудования.
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Решение о возобновлении параллельного импорта товаров в России было принято, чтобы избежать дефицита востребованных бытовых товаров среди граждан. Поправки в законодательство позволили малому бизнесу в РФ проще получать доступ к сфере импорта. Поэтому продавать заграничные товары на отечественном рынке теперь может любой предприниматель.
Как товары попадают в Россию
При параллельном импорте действует несколько схем доставки:
- С растаможкой у поставщика. Продавец приобретает, растаможивает и ввозит товары в свое государство. Компании-заказчику требуется оплатить таможенные пошлины дважды при транспортировке в страну. Поставщик включает перечисленные налоги в стоимость товара.
- Транзитный склад. Компания-покупатель сначала оформляет документы на поставщика. Товар транзитом перевозят в Россию. На таможне в РФ заказчик перечисляет деньги за пошлины и не переплачивает за доставку.
- Без растаможки у поставщика. Посредники закупают товары. Продукция поставляется на склад за границей без растаможки. Покупателю в России нужно заплатить за доставку. Способ получения товаров требует больших расходов и времени. Таможенные пошлины оплачиваются компанией из РФ 1 раз.
Для отправки товара на российский рынок посредник должен купить его первоначально для своей страны.
По схеме параллельного импорта с РФ работают:
- Бразилия;
- Армения;
- Китай;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Израиль;
- Индия;
- Казахстан;
- Никарагуа;
- Турция;
- Мексика;
- Сингапур;
- Узбекистан.
Согласно Федеральному закону от 28.06.2022 №213-ФЗ, параллельный импорт был легализован, чтобы не допустить дефицита на рынке и стабилизировать цены на продукцию. Однако некоторые государства могут изменить логистику из-за нестабильной ситуации. Поэтому перед планированием поставок нужно изучить постановления, правила ввоза иностранной продукции.
Изготовитель не имеет права запрещать перепродажу товаров, поскольку схема параллельного импорта строится на принятом в мире принципе исчерпания исключительного права.
Общие правила ввоза иностранной продукции в РФ содержатся в ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №289-ФЗ. В ст. 11, 12, 13 гл. 2 нормативно-правового акта приводятся требования к ведению отчетности и сопроводительным бумагам.
Обязательные документы для ввоза товаров:
- Внешнеторговый контракт;
- Сертификат, который подтверждает происхождение товаров;
- CMR;
- Коммерческий инвойс;
- Перевозочные бумаги;
- Накладные;
- Дополнительные сертификаты или лицензии;
- Документы, подтверждающие оплату товаров по внешнеторговому контракту.
На косметические средства нужно предоставить свидетельство о госрегистрации (можно взять из единого реестра и предъявить при ввозе в страну). На автозапчасти — сертификат соответствия (только от компании-изготовителя).
При транспортировке товаров на сумму сделки более 3 млн рублей контракт нужно поставить на учет. Документу будет присвоен персональный номер. В упаковочном листе приводятся данные о единицах продукции, массе либо объеме груза.
С 2022 года для импортеров приняты упрощенные правила декларирования. Документ заполняют за 3 дня до отгрузки. Срок действия декларации составляет 6 месяцев. При отгрузке товаров из государств, включенных в ЕАЭС, заполнять ее не требуется.
Правила подачи декларации в ЦЭД:
- Зарегистрироваться в качестве участника ВЭД в региональном пункте таможенной службы.
- Выбрать пункт, в котором запланировано растаможивание груза.
На проверку специалистам таможни требуется несколько часов. Однако при возникновении вопросов по происхождению продукции или ошибках в документах проверка может длиться от 2 до 4 дней.
Компании должны соблюдать правила уплаты таможенных взносов, налогов и других государственных сборов. Размер таможенных платежей зависит от кода ТН ВЭД. Ставки пошлин приведены на сайте ФТС.
По НДС предусмотрены 3 ставки: нулевая (0%), льготная (10%) и стандартная (20%). Предприятия, которые функционируют по системе налогообложения. Порядок возврата уплаченного налога регламентирован ст. 172 НК РФ.
Товары, которые ввезли в страну по параллельному импорту, должны быть зарегистрированы и учтены по стандартным правилам.
Почему и как меняется стоимость товара
В условиях параллельного импорта на рыночную цену товаров влияют уровень сложности логистики и экономическая ситуация в мире. В цену продукции включаются переплата за транспортировку, пошлины и другие налоговые сборы. В ОАЭ есть специальная экономическая зона, в которой действуют льготные таможенные условия для удобной логистики, закупки и отправки иностранной продукции.
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Установленная пошлина на импорт электрической техники и бытовых устройств в РФ:
- планшеты, нетбуки, сотовые телефоны — 0—5%;
- утюги, телевизоры, стиральные машинки — 10%;
- СВЧ-печи — 15%;
- морозильные камеры, холодильное оборудование — 12%.
Изменение логистики доставки может привести к повышению рыночной стоимости продукции.
Однако есть категории товаров, для которых отменены ввозные пошлины:
- детали для электроприборов;
- минеральные и химические удобрения;
- фармсубстанции;
- шерсть, хлопчатобумажные нити, ткани;
- картон, бумага;
- упаковки и стройматериалы.
Плюсы и минусы параллельного импорта
Преимущества параллельного импорта товаров:
- развивается конкуренция на рынке,
- расширяется ассортимент продукции в торговых сетях,
- снимается лимит на поставки иностранной продукции,
- создаются новые рабочие места на предприятиях малого и среднего бизнеса,
- снижаются сроки продажи товаров,
- отсутствует дефицит товаров,
- оптимизируется ценообразование на рынке.
К недостаткам параллельного импорта относят:
- сниженный контроль со стороны производителя;
- повышенный риск ввоза контрафактных товаров;
- отсутствие в стране сервисных центров, действующих на официальной основе;
- недостаток деталей, комплектующих от изготовителя.
Список разрешенных товаров
Параллельный импорт в Россию работает с ограничениями. Ввозить в страну без дополнительного разрешения от изготовителя можно только товары, которые указаны в Приказе Минпромторга РФ от 19.04.2022 № 1532:
- одежду и обувь любых иностранных торговых марок;
- резину, пластмассу;
- бытовую химию;
- соль;
- фармацевтическую продукцию от определенных брендов;
- игровые приставки от XBox и Nintendo;
- электрическую технику;
- оборудование и комплектующие для промышленных целей;
- бытовые приборы от Miele и Dyson;
- косметику Maybelline;
- автопокрышки Goodyear и Michelin;
- машины разных классов, например, Tesla и Skoda;
- запчасти к транспортным средствам разрешенных к ввозу брендов;
- изделия из картона и бумаги.
Таможня проверяет по спискам Минпромторга названия брендов, вид продукции и коды ТН ВЭД. Их список регулярно обновляется. Запрещен параллельный импорт средств ухода от некоторых производителей косметики.
Исключения делают для изготовителей, которые поставляют товары по официальным договорам с дистрибьюторами, и не завершали работу на российском рынке.
Требования при ввозе товаров:
- Сохранение гарантии. Лица, которые приобрели товар у местного бизнеса, имеют право на гарантию по закону о защите прав потребителей (ЗоЗПП). Покупатель не сможет обратиться напрямую к иностранному производителю, однако требовать исполнения гарантийных обязательств можно у продавца. Поставщику нужно заменить товар, обратиться в сервисный центр за свой счет либо вернуть деньги.
- Безопасность продукции. Бизнес обязан предоставлять потребителям качественный товар. Недопустимо нарушение требований закона о безопасности.
- Обязательность маркировки. Для категорий товаров, которые попадают под требования ЗоЗПП, требуется маркировка.
- Оригинальность товара. Недопустима отправка поддельных товаров. Продукция должна сопровождаться разрешительной документацией от изготовителя.
Поставщики могут перевозить в Россию продукцию, которая продавалась на зарубежном рынке на легальных условиях. У первого поставщика должно быть соглашение купли-продажи по международным правилам. При его отсутствии товар могут признать контрафактным. Продукцию без сопровождающих документов имеют право конфисковать, а продавца — привлечь к уголовной и административной ответственности.
Кто может заниматься параллельным импортом товаров
Параллельный импорт могут использовать любые компании или индивидуальные предприниматели с учетом требований списка Минпромторга независимо от дилера и правообладателя продукции в РФ. Это позволяет предотвратить дефицит востребованных товаров. Посредники могут настроить электронный документооборот с посредниками для оптимизации работы, снижения затрат на бизнес.
Для ввоза иностранных товаров в РФ без нарушений закона нужно:
- Сверяться со списком разрешенной продукции. Сведения должны быть достоверны на момент совершения сделки. Предпринимателю нужно пройти таможенный контроль и доказать отсутствие контрафактной продукции.
- Контролировать маркировку. В Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р приведен список товаров, который нужно обязательно маркировать.
- Зарегистрироваться в национальной системе «Честный знак». Госсервис формирует коды маркировки. Без нужной документации поставлять продукцию в магазины запрещено.
Предприятия, которые не ушли с рынка РФ, под условия параллельного импорта товаров в 2024 году не подпадают.
Фото на обложке: Unsplash
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