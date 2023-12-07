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Лонгриды

Лучшие электромобили, которые можно купить в России

Лонгриды
Иван Козлов
Иван Козлов

Журналист RB.RU

Александр Сенников

Ещё несколько лет назад электромобиль многими воспринимался скорее не как средство передвижения, а как «большая игрушка». Объяснялось это как минимум малым количеством электрозаправок (ЭЗС). Но за последние годы ситуация изменилась.

ЭЗС повсеместно появляются не только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, но и в большинстве крупных городов страны. А сами электрокары из автомобиля «для тех, кто в теме» перешли в разряд мейнстрима. Пожалуй, главным бытовым показателем популярности можно считать их появление в такси. 

Мы собрали лучшие электромобили, доступные в России, чтобы сравнить модели и разобраться, стоит ли покупать их и какая стоимость будет приемлемой. Отметим, что это именно те авто, с покупкой и эксплуатацией которых с большой долей вероятности не будет проблем в 2023 году. Электромобили особенно чувствительны к актуальности сервиса и бортового ПО.

Лучшие электромобили, которые можно купить в России

Содержание:


 

Evolute

 

Evolute


Цены: от 1 555 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на официальном сайте Evolute. 

«Народные электрокары» и «убийцы Теслы из Липецка», отечественные электромобили бренда Evolute и правда широко расходятся по российскому рынку. 

Стартовавший совсем недавно, в 2022 году, амбициозный проект Минпромторга, правительства Липецкой области и компании «Моторинвест» не повторил судьбу многих других «бумажных» задумок и занял нишу отечественного электромобиля номер один. Во многом потому, что с учетом господдержек, льгот и спецпредложений это, пожалуй, самые дешевые электромобили в России.

Притом что позиционируется бренд как полностью российский, на деле это производство китайских Dongfeng. В интернете шутят, что под Липецком открыли завод по переклейке фирменных шильдиков. Но это не значит, что машины плохие, так ведь?

 

Evolute i-Pro

Самая популярная модель компании после применения всех субсидий (программы «Первый автомобиль» для бюджетников и военных, а также покупки из лимитированной линейки, которую прямо сейчас продвигает компания) сравнима по цене с новой Lada Vesta. Купить электрокар за 1,5 млн рублей? Пожалуйста. А если прямо сейчас взять не получается — тогда цена доходит до 3 млн рублей.

 

Evolute i-Pro

Evolute i-Pro. Фото: официальный сайт Evolute

 

Кстати, i-Pro признан российским «Автомобилем года 2023». Уточним: он занял первое и единственное место в подкатегории «Малый средний класс» категории «Гибриды и электрокары».

В остальном это классический седан с передним приводом, запасом хода в 433 километра и мощностью в 150 лошадиных сил. До сотки он разгоняется за девять с половиной секунд и метит в нишу «доехать до офиса и в парк на выходных», пытаясь вытеснить из неё оставшихся без официальной поддержки в России Polo и Logan. 

 

Evolute i-Joy

«Старший брат» предыдущего обозреваемого, но с уклоном в проходимость. Это кроссовер, оттого он и пользуется спросом. Все-таки, самый популярный форм-фактор. Стоит ли задаваться вопросом, какие в России электромобили войдут в топ продаж?

 

Evolute i-Joy

Evolute i-Joy. Фото: официальный сайт Evolute

 

Несмотря на название, «Игрушка» повыше, с большей проходимостью, но в остальном почти копирует i-Pro. Запас хода здесь 407 километров, до ста выжимает за 8,9 секунд, хотя мощность двигателя и 163 лошадиные силы. Не завезли сюда и полного привода. Стоит такое авто от 3,07 млн рублей.

 

FAW

 

FAW

Цены: от 2 500 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на сайтах дилеров в Москве. 

Мы ещё поговорим об этом ниже, но сейчас шире и доступнее всего представлены именно китайские электромобили в России. Разумеется, тут не обойтись без First Automotive Works — самой старой автомобильной компании Поднебесной. 

Они работают с 1953 года и сейчас имеют — в лучших традициях китайского производства — порядка 18 дочерних фирм. В России же среди всевозможных электромобилей из Китая популярность нашла больше остальных электромаршрутка. (Что? Да!)

 

FAW Bestune NAT

Bestune NAT — это скорее не маршрутка, а корпоративный транспорт или семейный автомобиль. Хотя NAT расшифровывается буквально как Next Automatic Taxi. 

 

FAW Bestune NAT

FAW Bestune NAT. Фото: официальный сайт FAW

 

Но минималистичный дизайн и интерьер с уклоном в премиальность выводит электрический компактвэн из категории общественного транспорта. Под его электрокапотом 163 лошадиных силы, способные разогнать автомобиль за 10,8 секунд до 100 км/ч. Запас хода не максимальный, но приличный — 425 километров. Все это за 2,5 млн рублей.

 

Skywell

 

Skywell

Цены: от 4 580 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на официальном сайте SKYWELL в России.

Skywell New Energy Automobile Group начали продажу электромобилей в России только в 2022 году, но до этого на отечественном рынке компания работала уже 11 лет. 

Skywell активно выступают за экологию и, кажется, преуспели на всех фронтах. С одной стороны, стали одной из ведущих компаний, производящих электрические автомобили в Китае. С другой — вопреки стереотипам, тесно сотрудничали с исследовательскими группами в США. Так что — да, китайские электромобили купить в России можно на самый разный вкус.

 

Skywell ET5

Несмотря на то, что по цене ET5 затесался где-то в среднем сегменте, он возглавляет не один рейтинг лучших китайских электромобилей. А в условиях санкций и ухода многих брендов с российского рынка такое авто дизайнерски стремится в нишу «нового премиума». Цена у него тоже немаленькая — 4,58 млн рублей.

 

Skywell ET5

Skywell ET5. Фото: официальный сайт Skywell

 

Тем более, согласно данным на официальном сайте, разрабатывался он командой под руководством экс-дизайнера Mercedes-Benz и Porsche.

Обгоняет он конкурентов не только визуально, но и по характеристикам. Тут и разгон до ста за 7,9 секунд, и мощность в 209 лошадиных сил. А вот на одной зарядке он пробежит только 400 километров, что остаётся в рамках электростандарта. 

 

Voyah

 

Voyah

Цены: от 7 390 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на официальном сайте Voyah в СНГ. 

Китайский автопром заменил нам не только «рабочих лошадок». На смену Porshe и иже с ним тоже нашелся свой электромобильный бренд. Это Voyah — премиальная ветка компании Dongfeng.

Мы уже писали об этой фирме выше — именно их машины служат основой нашему Evolute. И пусть основную линейку китайцы отдали на откуп стороннему бренду, высокий уровень они оставили себе. 

Voyah показывает, что цена на электромобили в России может быть очень разной, и у разных потребителей запросы отличаются. Прайс тут больше в два, а то и в три раза — по сравнению с предыдущими моделями. С другой стороны, есть за что переплачивать. У компании всего три модели электрокаров разной комплектации, и все они регулярно отмечаются как «лучшие электромобили для России». 

 

Voyah Free EV

Пятиместный кроссовер, тяготеющий в дизайне к обтекаемым формам и представленный на официальном сайте в нестандартных цветах от «нефритового зеленого» до «небесного голубого». Вилка цен — от 7,39 млн до 9,14 млн рублей.

 

Voyah Free

Voyah Free EV. Фото: официальный сайт Voyah

 

Есть три вариации с запасом хода от 500 до 800 километров. Разгоняются все три модели до ста за 4,5 — 4,8 секунд, а самая базовая имеет 489 лошадиных сил. Объединяет все виды Voyah Free EV полный привод. 

 

Voyah Dream EV

Вэн премиум-класса, который позиционируется как «офис на колесах». Достаточно взглянуть на интерьер салона с большими кожаными откидными креслами. Выполнен в трех вариантах комплектации и в более скромных, даже классический цветах.

 

Voyah Dream EV

Voyah Dream EV. Фото: официальный сайт Voyah

 

Есть модель под заказ на четыре места за 17 млн, другие (за 10,3 и 11,3 млн рублей) комфортно вмещают семь человек. Более «простой» вариант проедет 482 километра на одном заряде, готов разогнаться до 100 за 5,9 секунды и хранит в себе 435 лошадиных сил. А вот у Dream PHEV «лошадок» поменьше — 394. Зато проедет он 750 км. И да, эти авто тоже 4WD. 

 

Voyah Passion EV

Тот случай, когда «можно и Теслу купить за эти деньги», но «у нас есть своя дома». Электроседан, который всем видом тяготеет к суперкарам, при этом с полным приводом. 

 

Voyah Passion EV

Voyah Passion EV. Фото: официальный сайт Voyah

 

Представлены только два варианта: Voyah Passion за 8,49 млн рублей и Voyah Passion Long Range за 9,79 млн рублей. Первый может проехать без подзарядки 483 километра, второй — 608. Первый набирает «сотку» за 3,8 секунды, второй — за 4,2. Но у обоих под капотом 510 лошадиных сил. Существует в пяти цветах, но «янтарное золото» выглядит явным фаворитом. 

 

Москвич

 

«Москвич» 

Цены: от 3 025 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на официальном сайте «Москвич». 

Закончим статью еще одним отечественным электромобилем. Натужно можно сказать, что у бренда почти столетняя история, берущая начало аж в 1930 году. Но, будем честны, кроме брендинга в новом «Москвиче» ничего от его «прадедушки». 

Современный «Москвич» возродился в 2022 году на заводе, выпускавшем Renault и Nissan. И на самом деле это еще один условно отечественный автомобиль, представляющий собой китайскую пересборку. В Россию он едет из Китая по частям, а потом собирается.

 

«Москвич» 3e

Новенький «Москвич» уже показали все автообзорщики. Переделанный китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4) есть и в электровариации. И, если не вдаваться в подробности сравнения с классической версией, он условно такой же.

 

Москвич

«Москвич» 3е. Фото: официальный сайт «Москвич»

 

Катится «Москвич 3е» на одном заряде порядка 410 километров, может выдать 193 лошадиных силы. В остальном это просто очень стильный кроссовер в духе времени.

 

Другие бренды: что с Renault, Porsche, Volkswagen и прочими европейцами

Разумеется, европейские марки автомобилей тоже присутствуют на российском рынке. Однако, всё это либо вторичка, либо параллельный импорт. А значит, только что приобретенный автомобиль всегда может превратиться из умного электрокара с несколько тонн железа на резиновых кружках.

С марта 2022 года многие владельцы автомобилей этих брендов столкнулись с лагами в электронной «начинке», блокировками функций и подписок и некорректной работой. Самое неприятное, что выясняется это не сразу, а при посещении сервисов и попытках русифицировать автомобиль. Что уж говорить о зависимости от электроники электрокаров (позволим себе эту тавтологию).

Тем, кто хочет официально обслуживать свой электрокар, приходится выбирать между «китайцами» и теми же «китайцами», только в условно отечественной обертке.

Но если душа лежит к классическим маркам, то вот несколько топовых моделей, которые можно купить у российских дилеров с «серой» альтернативной гарантией.

 

Volkswagen ID.3

Цены: от 3 150 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на сайтах дилеров в Москве.

 

Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3. Фото: официальный сайт Volkswagen

 

Первый электромобиль известного немецкого бренда, который пустили в массовое производство. Позиционируется он как комфортное средство для городских путешествий и способен преодолеть 420 км на одном заряде батареи.

 

Porsche Taycan

Цены: от 10 000 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на сайтах дилеров в Москве.

 

Porche Taycan

Porsche Taycan. Фото: официальный сайт Porsche

 

Эту модель тоже можно назвать первопроходцем, ведь до этого производитель выпускал только авто с двигателем внутреннего сгорания. За исключением перехода на другой источник энергии, электрический Porsche – всё такой же роскошный спорткар со 761 лошадиной силой и способностью развить скорость в 100 км/ч за 2,8 секунды.

 

Renault Zoe

Цены: от 1 250 000 рублей*. 

*В соответствии с данными на досках онлайн-объявлений.

Возвращаясь к более «народным» авто, разберем сразу два нюанса. Во-первых, да – электрокар может быть не новым, и пользоваться спросом. 

 

Renault Zoe

Renault Zoe. Фото: официальный сайт Renault

 

Например, Renault — привычный российскому автолюбителю бренд с большим кредитом доверия. Так, электрокар Zoe не ввозится в РФ официально, да и у дилеров только под заказ, но активно продаётся на вторичке. К тому же модель 2016 года можно купить всего за 1 200 000 с небольшим.

И тут открывается второй нюанс б/у электрических авто. Большинство из них продается в состоянии, когда энергоёмкость двигателя находится на грани. Приведем житейскую аналогию: стали бы вы покупать с рук телефон, который показывает 100% зарядки, а по факту у аккумулятора осталось от силы 25%?

Фото на обложке: официальный сайт Evolute

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