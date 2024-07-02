Что такое партнерский фриланс и какие у преимущества у этой модели

Фриланс у многих ассоциируется с безмятежной удаленкой где-нибудь на теплом побережье. И всё же у работающих одиночек есть свои трудности. Одно из решений — объединиться с таким же фрилансером для совместной работы. Как устроено такое партнерство, читайте в материале.

Расцвет фриланса оказался не просто ковидным трендом. Согласно данным Gartner, к 2025 году на долю независимых работников придется от 35% до 40% от мировых трудовых ресурсов.

Однако несмотря на популярность, фрилансерам может приходиться нелегко — особенно в творческой отрасли. Не с кем перекинуться идеями, не у кого попросить помощи и не на кого опереться, если дела идут не очень.

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Очевидная альтернатива работе на себя — запустить свою команду или найти партнера по бизнесу. Однако эти варианты предполагают свои ограничения. В конце концов во фрилансеры часто идут как раз ради независимости и свободы. Зачем брать на себя ответственность или подчиняться кому-то еще?

К счастью, есть выход: партнерство без ответственности и обязанностей, как в более формальных соглашениях. Его называют partner-lancing (от англ. partner и freelancing), и некоторые специалисты успешно практикуют его уже несколько лет.

Что такое партнерский фриланс?

Когда два человека договариваются о партнерском фрилансе, они решают соединить усилия по многим фронтам, сэкономить расходы на ряд сервисов и административные задачи и помочь друг другу развивать навыки и умения. Это примерно как жить с кем-то до заключения брака или вести домашнее хозяйство с разными банковскими счетами.

Некоторые считают, что эта модель особенно хорошо подходит для женщин, которые рассматривают идею стать индивидуальным предпринимателем.

Довольно часто рост и повышение ценности компании происходит за счет низкооплачиваемого труда. Партнерский фриланс, напротив, основан на доверии и сотрудничестве и больше заботится о сохранении независимости и образа жизни, при этом участники получают все преимущества от совместной работы.

Вот пошаговое руководство, как организовать свою деятельность по модели партнерского фриланса.

Найдите своего двойника

Вместо того чтобы искать партнера с дополняющими навыками (например, стратеги сотрудничают с дизайнерами, или маркетологи — с разработчиками), поищите кого-то со схожими умениями. Дело пойдет на лад, если найти кого-то, кому вы доверяете, и кто будет добиваться такого же результата и такого же качества, как и вы сами.

Например, авторы FastCompany Сара Лесли и Мириам Стоун познакомились, когда работали в качестве фрилансеров над проектом для одного и того же агентства. Они сотрудничали по нескольким кейсам, и после решили сделать это снова.

Партнерский фриланс иногда подразумевает разделение доходов. Однако оптимальное решение — возможность разделить нагрузку и обмениваться идеями с кем-то, кому вы доверяете. И если кто-то заболеет, или окажется слишком занят, или даже — а вдруг? — возьмет настоящий отпуск, другой может его поддержать.

Сара и Мириам не делят каждый проект. Однако чаще предпочитают работать вместе, потому что выгода перевешивает расходы.

Поддерживайте отношения

Сара Лесли и Мириам Стоун ищут проекты, используя свои связи, предлагая и оказывая услуги под собственными личными брендами. Тот, кто получил заказ, становится лидом и управляет проектом так, как считает нужным. В том числе решает, будет ли привлекать партнера и познакомит ли его с клиентом. Девушки отслеживают рабочие часы и подсчитывают в конце, распределяя гонорар пропорционально потраченному времени.

Спустя несколько кейсов Лесли и Стоун обнаружили, что в среднем соотношение между управлением и помощью по проекту сохраняется на уровне 80:20. Кроме того, они следят, чтобы их партнерство было равноценным. Например, они не взимают друг с друга комиссию на начальную транзакцию. Они считают, что всё в конце концов сравняется, и уделяют больше усилий поддержанию здорового партнерства.

Найдите способы сэкономить на масштабировании

Когда Лесли и Стоун стали чаще сотрудничать, они обнаружили много способов сэкономить время и увеличить эффективность. Девушки удвоили усилия по развитию бизнеса, совместно работая над презентацией услуг, которую можно было бы адаптировать под индивидуальные коммерческие предложения.

Это получалось так хорошо, что девушки решили вместе нанять дизайнера, который бы составил им стандартный шаблон презентации, чтобы его можно было легко персонализировать, изменяя логотипы. А потом сделали то же с онлайн-доской.

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Теперь у них есть достаточный запас слайдов и шаблонов совещаний, которые они могут изменять и использовать, когда понадобится. Поэтому когда им нужно помочь друг другу, им не надо тратить время на обучение или объяснение методологии, ведь у них уже есть налаженный алгоритм. Кроме того, девушки могут вместе разрабатывать и делиться шаблонами для всего: клиентских презентаций, структурных схем, кейс-исследований, техзаданий, прогнозов и другого.

Разделите рутинную работу

Несмотря на то, что у Лесли и Стоун схожие навыки, их сильные стороны немного отличаются. Они с легкостью разделяют неоплачиваемую рутинную работу. Мириам предпочитает настраивать процессы и шаблоны, а Саре нравится разрабатывать маркетинговые стратегии.

Разделяйте монотонную работу, основываясь на интересах и сильных сторонах партнеров, — так партнерство станет выгодным для каждого участника.

Отчитывайтесь друг перед другом

Никто не следит, не заваливает ли фрилансер дедлайн. Вместо того чтобы информировать друг друга об индивидуальных планах, Лесли и Стоун обсуждают то, над чем сейчас работают и делятся маркетинговым целям.

Каждые две недели девушки проводят регулярные встречи, чтобы рассказать друг другу о достижениях. Это помогает сосредоточиться на будущих бизнес-целях и дает общее понимание, если они собираются взяться за проект, требующий помощи другого участника.

Раз в квартал Лесли и Стоун планируют более длинные личные встречи, где обсуждают список долгосрочных проектов, оценивают, как все работает и думают о более общей картине — обычно на прогулке или за расслабленным ужином.

Отчитываясь друг перед другом, фрилансеры могут убедиться, что не отклонились от намеченного курса.

Не торопитесь

Как и в любых отношениях, сначала необходимо выстроить доверие, честность и бескорыстность. С самого начала Лесли и Стоун делились опасениями и сразу же давали друг другу обратную связь. Они специально не торопились, а почти два года работали вместе над одним проектом за другим, прежде чем решили объединить усилия.

Даже сейчас они сохранили отдельные юридические лица и собственные бренды. Они думали о том, чтобы объединиться в одно агентство, и когда-нибудь, возможно так и сделают, но сегодня партнерский фриланс для них — лучший вариант, сочетающий преимущества обеих моделей.

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