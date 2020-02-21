Пора валить: как понять, что стартап, в котором вы работаете, скоро закроется

Коуч Шарлин МакКиннон рассказала об основных признаках, которые указывают, что дела стартапа идут плохо и пора искать новую работу.

Один мой знакомый как-то сказал: «Работать в стартапе это все равно, что подбросить монетку и гадать, затаив дыхание, какой же стороной она упадет».

В жизни стартапа однажды наступает такой момент, когда монетка вращается в воздухе и вы не знаете, что же будет дальше. Это момент, когда решается судьба компании. И когда монетка упадет, станет известно — ждет ли стартап успех или колоссальный провал.

Пока вращается монетка люди суетятся и стараются, чтобы компания работала, но в душе каждый замирает и боится исхода. Я не думаю, что в такой ситуации надо его дожидаться. Я проработала во множестве стартапов и научилась замечать признаки дальнейшей судьбы компании. И речь идет не о каких-то очевидных финансовых или рыночных показателях, а сигналах, которые подает поведение людей.

1. Сотрудники начинают массово увольняться

О чем это говорит: люди потеряли веру

То, что некогда привлекало сотрудников в стартапе, безвозвратно утеряно. Свет, который помогал им двигаться вперед в трудные времена, угас и люди просто перегорели.

К сожалению, компания не может добиться успеха без помощи сотрудников. И это особенно актуально, когда из стартапа уходят лучшие люди и самые преданные сторонники. Когда даже искренние фанаты напуганы ситуацией настолько, что уходят, это обязательно заметит рынок. В такой ситуации пора открыть глаза и осознать, что происходит, потому что это начало конца.

2. Стало слишком много мотивационного маркетинга

О чем это говорит: компания пытается убедить сотрудников остаться

Будем честны: хорошей и интересной компании с прекрасным руководством и надежными планами не нужна машина мотивационного маркетинга, которая будет кричать, как же здорово здесь работать. Вы и без нее будете это чувствовать.

К сожалению, в суматохе рабочих дней вы можете ее не замечать. Но когда поймете, что дела в компании действительно идут не так, машина мотивационного маркетинга будете настойчиво убеждать вас, что вы ошибаетесь.

Эта машина представляет собой людей, занимающих самые разные должности (менеджеры, эйчары, руководители), которые считают, что обязаны контролировать настроение внутри компании. Они обычно говорят фразы вроде: «Конечно, тут все идет кувырком, мы ведь работаем в стартапе!» или «Вы только подумайте, какой у нас потенциал!».

Помните: хорошей компании не нужно убеждать вас в том, что она хорошая.

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3. Руководство молчит

О чем это говорит: люди не могут осознать, что происходит

В консалтинге молчание обычно означает, что у руководителей есть информация, которую вы не знаете, и они не могут ее принять.

В стартапах молчание указывает примерно на то же.

Если от руководства нет никаких вестей, значит компания в опасности, и начальство ищет средства для ее поддержания. Если же молчат сотрудники низшего звена, значит они ищут новое место работы, потому что потеряли веру (см. пункт 1).

4. Все постоянно суетятся

О чем это говорит: в компании слишком много людей, возможно, с неправильными обязанностями

Суета вызывает беспокойство — она создает ненужный шум, отвлекающий от важных рабочих задач. В жизни компании бывают периоды, когда она должна вырасти, чтобы достичь своих целей. А бывают моменты, когда нужно развить существующие должности и избавиться от ненужного.

Если вы наняли слишком много людей с ненужными умениями, то они будут выполнять бесполезную работу и всячески пытаться доказать свою ценность. Ситуация ухудшается, когда эти люди не понимают видение или направление развития компании.

К сожалению, в какой-то момент даже самые талантливые люди перегорают, когда понимают, что работают зря. Тогда они разочаровываются и уходят (см. пункт 1).

5. Никто не понимает миссию компании

О чем это говорит: компания пытается добиться слишком многого и ее изначальная цель затерялась в хаосе

Одна из самых важных вещей для стартапа — это соответствие продукта рынку. Если вы не сможете его добиться, то компанию ждет провал, ведь она не будет приносить прибыль. В таких ситуациях стартапы иногда пытаются стрелять изо всех пушек — они делают много всего одновременно в надежде, что какой-то продукт будет продаваться.

Но так нельзя вести бизнес. Сначала надо концентрироваться на одной вещи, пока у вас не появится источник прибыли необходимый для поддержки сотрудников. После этого можно расти, расширяться и развиваться. И это одна вещь — миссия компании.

Без четкой и достижимой цели вы не сможете привлечь и удержать элементы, которые нужны для выживания стартапа — а это сотрудники, инвесторы и клиенты.

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6. Информация о деньгах скрывается

О чем это говорит: у компании серьезные проблемы с финансами

Если вы хотите понять, что происходит в компании, взгляните на деньги. А если информация о них не разглашается, значит компании есть что скрывать.

Стоит насторожиться, если скрывается информация о привлечении средств, фондовых опционах, зарплатах и долгах. В худшем случае даже руководители компании могут ничего о ней не знать.

Стоит ли надеяться, что работа стартапа наладится?

В последнее время я много обдумывала этот вопрос и, думаю, ответ на него будет таков: «Все зависит от ситуации».

Все зависит от того, хватит ли смелости у руководства принять верные решения. Если начальство будет честным и разберется со всеми перечисленными проблемами, то надежда есть. Но если они не смогут быстро решить проблемы с сотрудниками (которые приведут к пункту 1), то надеяться бесполезно — лучше присоединитесь к увольняющимся.

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