Как беспорядок в офисе влияет на ментальное здоровье и продуктивность

Работать в захламленном офисе неприятно. Лишние бумаги, расходные материалы и беспорядок снижают настроение сотрудника и способствуют выгоранию. Джозеф Феррари, социальный психолог из Университета ДеПола, рассказал, почему это происходит и как это препятствовать.

Джозеф Феррари посвятил свою научную деятельность изучению таких тем, как беспорядок и прокрастинация.

По его словам, эмоциональное истощение, стресс и выгорание — всего лишь некоторые из последствий, к которым приводит беспорядок. В этом году он опубликовал новые результаты исследований в двух журналах.

«Захламленность — это переизбыток вещей, который создает хаос и беспорядок в жилых помещениях, — говорит Феррари. — Это не то же самое, что накопительство. Это более широкое явление. Это не такое психологическое расстройство, как накопительство, по крайней мере, пока».

Он провел свое последнее исследование с соавторами Хеленой Свонсон, докторанткой ДеПола, и Девки Патель, студенткой ДеПола, получающей степень магистра общей психологии, и опубликовал его в International Journal of Psychological Research and Reviews.

Команда обнаружила, что беспорядок в офисе негативно влияет на удовлетворенность участников и удовольствие от работы, а также увеличивает вероятность выгорания и напряжения.

Свонсон и Патель получили студенческие гранты 2022 года через Институт сложной дезорганизации (Institute of Challenging Disorganization), международную группу профессиональных тренеров по расхламлению, чтобы продолжить исследования, которые Феррари начал в области домашнего и офисного беспорядка.

«Чтобы создать среду, способствующую вовлечению в работу и повышению производительности, сотрудники и работодатели должны признавать факторы окружающей среды, которые влияют на то, что человек любит свою работу или выгорает на ней. Мы считаем, что беспорядок может быть одним из таких авторов», — сказал Феррари.

Исследователи полагают, что компаниям было бы разумно помочь сотрудникам устранить офисный беспорядок в качестве потенциального решения для повышения производительности и благополучия.

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Предыдущие исследования Феррари и Трины Дао, выпускницы ДеПола со степенью магистра в области организации производства, опубликованные в North American Journal of Psychology, обнаружили положительную корреляцию между беспорядком в офисе и эмоциональным истощением и стрессом.

«Эмоциональное истощение и стресс могут привести ко всевозможным негативным последствиям для здоровья, — говорит Феррари. — Предыдущие исследования показали, что эмоциональное истощение и стресс могут оказывать негативное влияние на результаты работы, такие как удовлетворенность работой и производительность».

Дополнительные исследования Феррари, Свонсон и Патель в North American Journal of Psychology были посвящены беспорядку в домашнем офисе. Ученые обнаружили, что домашний беспорядок негативно сказывается на поведении сотрудников, работающих удаленно.

Феррари считает, что люди привязаны к вещам, потому что они как бы являются продолжением их самих и их идентичности. Однако, напоминает он, «переизбыток не сделает нас счастливыми».

Для начала он советует убрать из офиса предметы, которые уже не используются, например старое компьютерное оборудование или прошлогодний настольный календарь.

«Вряд ли вам нужны три степлера, — говорит он. — Держитесь за отношения, а не за предметы. Не стоит сразу выбрасывать или отправлять их на переработку. Если необходимо, наведите порядок и расположите вещи системно. Держитесь за память, а не материальные ценности».

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