Как Coca-Cola сортирует отходы в России

Coca-Cola показала, как сортирует отходы в России для их дальнейшей переработки. RB.ru побывал на сортировочной базе партнера компании и узнал, как это происходит.

Coca-Cola привозит отходы из своего офиса на сортировочную базу «Сфера Экологии» в Москве с 2019 года. На этой площадке отходы после первичной сортировки в офисе досортировываются вручную, прессуются и собираются в кипы.

Для этого процесса база общей площадью 2000 кв. м. оснащена всем необходимым оборудованием. Линия сортировки оборудована гидравлическим прессом усилием 40 тс (тонна-сила) и перфоратором. Также на базе установлены еще шесть дополнительных прессов, а рабочим помогают два вилочных погрузчика Toyota грузоподъемностью 2,5 т.

В частности, на площадке сортируют макулатуру, стекло и пластик. При этом, как пояснили сотрудники «Сферы Экологии», салфетки и товарные чеки не перерабатываются вместе с макулатурой, поскольку имеют другой состав.

По той же причине нельзя вместе с бумагой отправить на переработку Tetra Pak, поскольку в его составе помимо бумажных волокон присутствует алюминий. Именно поэтому нельзя отправлять эти предметы в контейнеры для бумажных отходов.

Разные виды стеклянных отходов тоже перерабатываются отдельно. Так, например, зеркала и автомобильные стекла не идут на переработку совместно с тарным стеклом, сортировку которого осуществляет «Сфера Экологии».

После сортировки на базе подготовленные отходы отправляются партнерам-переработчикам. Мощность сортировочной базы, куда поставляет свои отходы Coca-Cola, составляет 500 тонн в месяц, но она загружена лишь на треть от проектной мощности, так как в России до сих пор не так много компаний, перешедших на раздельный сбор отходов (РСО).

Вторичная переработка невозможна без РСО. Чтобы заинтересовать людей в раздельном сборе, Coca-Cola создает инфраструктуру, проводит образовательные программы. Для этой цели Coca-Cola в России в 2016 году запустила экологическую программу «Разделяй с нами», направленную на формирование культуры РСО.

В рамках программы компания установила в 56 городах страны почти 6,5 тыс. контейнеров для РСО. Эти контейнеры позволяют в разных регионах раздельно собирать:

Пластик;

Макулатуру;

Стекло;

Металл;

Тетрапак.

Региональные операторы после сортировки отходов передают перерабатываемые фракции партнёрам предприятиям по переработке в конкретном регионе. По подсчетам Coca-Cola, через контейнеры с начала запуска программы удалось собрать почти 90 тыс. тонн отходов.

В целом в 2020 году инвестиции в социальные проекты Coca-Cola в России, в том числе в экологические программы, составили 195 млн рублей.

Что можно создать из переработанного пластика

В ходе мастер-класса специалисты показали, как из пластиковых пробок можно создать ёлочные украшения и брелоки. А также продемонстрировали другие материалы и предметы, созданные из различных видов переработанного пластика: бутылок и пробок, контейнеров, одноразовых приборов, полиэтилена. Так, из пластика можно создавать войлок и другие материалы для отделки помещений, ткань для одежды, многоразовую пластиковую посуду и другие полезные в быту вещи.

«Полиэтилен создавался с благими намерениями, как вечная сумка, одна на всю семью, чтобы люди перестали вырубать леса для использования бумаги, — рассказывают специалисты, — сегодня же у каждого из нас дома есть пакет с пакетами». Сейчас в доле пластикового мусора лидерство полиэтилену уступают даже пластиковые бутылки.

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Фото на обложке: Coca-Cola