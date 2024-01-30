Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Что делать, если работодатель предлагает лучший встречный оффер

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Некоторые эксперты не рекомендуют принимать встречное предложение от текущего работодателя. Но что делать, если условия слишком хороши?

Что делать, если работодатель предлагает лучший встречный оффер

Итак, вы чувствуете, что стагнируете, и находите интересную новую вакансию и отправляете свое резюме. Спустя несколько звонков и собеседований вы получаете предложение и подаете заявление на увольнение. Однако руководитель приглашает вас на разговор, и вместо выходного собеседования выдвигает новые условия — намного лучше, чем то, что обещает новый работодатель.

Что делать? Кажется, все карьерный консультанты и тренеры советуют не принимать встречное предложение. Согласно исследованию сервиса поиска работы LiveCareer, 57% сотрудников, которые соглашаются на хорошие условия, увольняются в течение 24 месяцев. Вам не хочется сжигать мосты с новой компанией, но в то же время вам очень нравятся предложенные условия.

Стоит ли принять предложение или лучше твердо, но вежливо отказать?

Прежде чем принять решение, соосновательницы EvolveMe Линда Лотенберг и Джуди Шенберг рекомендуют учесть следующие факторы.

Поймите, чем руководствуется ваша компания

У работодателя может быть несколько причин, чтобы выдвинуть встречное предложение.

«Если кто-то, кого они по-настоящему ценят, предупреждает об увольнении, и это застает их врасплох, это может быть искренней попыткой удержать человека и исправить ситуацию», — отмечает Лотенберг. Или же, добавляет она, если конкурент переманивает нескольких сотрудников, компания пытается «не допустить этого».

Среди других причин можно выделить репутацию компании и ее позиции как работодателя на рынке труда. Шенберг указывает, что причиной может быть высокая текучесть персонала. Скажем, увольняется много людей, которые работали здесь годами, и компании выгоднее поднять зарплату, чем тратить много денег и времени, чтобы нанимать и обучать новых сотрудников.

Обдумайте свои цели в жизни и карьере

Следующий вопрос — почему вы вообще захотели уволиться. Причина в компенсации, культуре или том, что вам хотелось бы заняться чем-то другим? Возможно, у вас были сомнения, которые вам так и не удалось обсудить?

«Я думаю, что согласиться на встречное предложение можно, если вы открыты и прозрачны в отношении своих карьерных целей — почему вы остаетесь и что могли бы от этого получить» — говорит Шенберг. Если встречное предложение означает лучшую зарплату, бонусы и карьерные возможности, а у вас хорошие отношения с коллегами и руководителем, остаться в компании может быть верным решением.

Лотенберг отмечает, что важно понимать, решит ли встречное предложение проблему, из-за которой вы решили поменять работу. Учтите и трудности, которые могут возникнуть на новом месте. Например, если условия останутся теми же, но придется переехать, это веская причина принять встречное предложение работодателя.

Оцените, что лучше подходит вам на этом жизненном и карьерном этапе

Важно также определить, в какой точке жизненного и карьерного пути вы находитесь, чтобы оценить, насколько подходят вам доступные варианты. Шенберг советует задать себе следующие вопросы:

  • Какие у меня сейчас ценности?
  • Как это повлияет на всю мою жизнь?
  • Какие навыки я хочу использовать в работе?
  • Как я хочу расти?

Это упражнение поможет избавиться от предвзятости и составить объективный список достоинств и недостатков.

Шенберг вспоминает случай, когда ей сделали встречное предложение после 15 лет работы в компании, но она все же решила уйти. «Как руководитель, я дошла до того момента, когда достигла пика того, чего хотела», — говорит она. Она хотела заняться бизнесом, а работа по найму не позволила ей делать это на собственных условиях.

С другой стороны, если на данном этапе вы не собираетесь рисковать, возможно, лучшим решением будет остаться на прежней позиции, а не переходить в стартап.

Оцените рынок и свое положение на нем

Прежде чем принимать встречное предложение, стоит учесть, в каком положении находится компания. Например, если известно, что в ней периодически происходят увольнения, это можно счесть красным флагом.

Да, до сих пор вы сохраняли свое положение, но в следующий раз можете оказаться кандидатом на выход, «потому что доверие было подорвано или про вас помнят, что когда-то вы были готовы уйти».

Будьте откровенны с обеими компаниями

Вопреки статистике, соглашаться на встречное предложение — не всегда плохая идея. Все зависит от обстоятельств.

Какое бы решение вы ни приняли, будьте честны и не сжигайте за собой мосты. Если вы готовы принять решение, сообщите об этом как можно раньше. Выразите благодарность и четко объясните, что это ваше окончательное решение. Шенберг рекомендует говорить откровенно, но не углубляться в детали.

В конечном счете, все сводится к порядочности. «С момента собеседования до получения предложения могут пройти месяцы», — говорит Лаутенберг. Компании понимают, что отбор может длиться долго, и за это время все может измениться.

Источник.

Фото на обложке: Pexels

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не ДМС единым: как проявить заботу о сотрудниках, чтобы они точно оценили
  2. 2 «Продуктивность заметно выросла»
  3. 3 Офис у моря: как «Совкомбанк» проводил эксперимент с четырехдневной неделей
  4. 4 «Совкомбанк» первым среди российских банков решился на четырехдневку. Вот что из этого вышло
  5. 5 Как избавиться от страха задавать вопросы и поощрять к этому других

ВОЗМОЖНОСТИ

31 января 2024

Neiry

31 января 2024

Охота за ошибками

31 января 2024

Data Fusion Awards 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ