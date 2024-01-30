Что делать, если работодатель предлагает лучший встречный оффер

Некоторые эксперты не рекомендуют принимать встречное предложение от текущего работодателя. Но что делать, если условия слишком хороши?

Итак, вы чувствуете, что стагнируете, и находите интересную новую вакансию и отправляете свое резюме. Спустя несколько звонков и собеседований вы получаете предложение и подаете заявление на увольнение. Однако руководитель приглашает вас на разговор, и вместо выходного собеседования выдвигает новые условия — намного лучше, чем то, что обещает новый работодатель.

Что делать? Кажется, все карьерный консультанты и тренеры советуют не принимать встречное предложение. Согласно исследованию сервиса поиска работы LiveCareer, 57% сотрудников, которые соглашаются на хорошие условия, увольняются в течение 24 месяцев. Вам не хочется сжигать мосты с новой компанией, но в то же время вам очень нравятся предложенные условия.

Стоит ли принять предложение или лучше твердо, но вежливо отказать?

Прежде чем принять решение, соосновательницы EvolveMe Линда Лотенберг и Джуди Шенберг рекомендуют учесть следующие факторы.

Поймите, чем руководствуется ваша компания

У работодателя может быть несколько причин, чтобы выдвинуть встречное предложение.

«Если кто-то, кого они по-настоящему ценят, предупреждает об увольнении, и это застает их врасплох, это может быть искренней попыткой удержать человека и исправить ситуацию», — отмечает Лотенберг. Или же, добавляет она, если конкурент переманивает нескольких сотрудников, компания пытается «не допустить этого».

Среди других причин можно выделить репутацию компании и ее позиции как работодателя на рынке труда. Шенберг указывает, что причиной может быть высокая текучесть персонала. Скажем, увольняется много людей, которые работали здесь годами, и компании выгоднее поднять зарплату, чем тратить много денег и времени, чтобы нанимать и обучать новых сотрудников.

Обдумайте свои цели в жизни и карьере

Следующий вопрос — почему вы вообще захотели уволиться. Причина в компенсации, культуре или том, что вам хотелось бы заняться чем-то другим? Возможно, у вас были сомнения, которые вам так и не удалось обсудить?

«Я думаю, что согласиться на встречное предложение можно, если вы открыты и прозрачны в отношении своих карьерных целей — почему вы остаетесь и что могли бы от этого получить» — говорит Шенберг. Если встречное предложение означает лучшую зарплату, бонусы и карьерные возможности, а у вас хорошие отношения с коллегами и руководителем, остаться в компании может быть верным решением.

Лотенберг отмечает, что важно понимать, решит ли встречное предложение проблему, из-за которой вы решили поменять работу. Учтите и трудности, которые могут возникнуть на новом месте. Например, если условия останутся теми же, но придется переехать, это веская причина принять встречное предложение работодателя.

Оцените, что лучше подходит вам на этом жизненном и карьерном этапе

Важно также определить, в какой точке жизненного и карьерного пути вы находитесь, чтобы оценить, насколько подходят вам доступные варианты. Шенберг советует задать себе следующие вопросы:

Какие у меня сейчас ценности?

Как это повлияет на всю мою жизнь?

Какие навыки я хочу использовать в работе?

Как я хочу расти?

Это упражнение поможет избавиться от предвзятости и составить объективный список достоинств и недостатков.

Шенберг вспоминает случай, когда ей сделали встречное предложение после 15 лет работы в компании, но она все же решила уйти. «Как руководитель, я дошла до того момента, когда достигла пика того, чего хотела», — говорит она. Она хотела заняться бизнесом, а работа по найму не позволила ей делать это на собственных условиях.

С другой стороны, если на данном этапе вы не собираетесь рисковать, возможно, лучшим решением будет остаться на прежней позиции, а не переходить в стартап.

Оцените рынок и свое положение на нем

Прежде чем принимать встречное предложение, стоит учесть, в каком положении находится компания. Например, если известно, что в ней периодически происходят увольнения, это можно счесть красным флагом.

Да, до сих пор вы сохраняли свое положение, но в следующий раз можете оказаться кандидатом на выход, «потому что доверие было подорвано или про вас помнят, что когда-то вы были готовы уйти».

Будьте откровенны с обеими компаниями

Вопреки статистике, соглашаться на встречное предложение — не всегда плохая идея. Все зависит от обстоятельств.

Какое бы решение вы ни приняли, будьте честны и не сжигайте за собой мосты. Если вы готовы принять решение, сообщите об этом как можно раньше. Выразите благодарность и четко объясните, что это ваше окончательное решение. Шенберг рекомендует говорить откровенно, но не углубляться в детали.

В конечном счете, все сводится к порядочности. «С момента собеседования до получения предложения могут пройти месяцы», — говорит Лаутенберг. Компании понимают, что отбор может длиться долго, и за это время все может измениться.

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