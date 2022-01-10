Знаменитости продвигают криптовалюты. При этом все риски несут их поклонники

Криптовалюты привлекли настолько широкое внимание, что теперь их активно рекламируют звезды шоу-бизнеса — от Мэтта Деймона до Ким Кардашьян. Но есть то, о чем эти рекламные ролики умалчивают, а именно высокая волатильность и риски таких вложений.

Актер Мэтт Деймон предлагает услуги криптобиржи Crypto.com, футболист Том Брэди является представителем FTX, а звезда TikTok Чарли Дамелио продвигает Gemini. В мае прошлого года даже Ким Кардашьян продвигала малоизвестную валюту EthereumMax среди своих 276 млн подписчиков в Instagram.

Реклама криптовалют окружает нас повсюду. Недавно Facebook отменил запрет на криптовалютные объявления, а Crypto.com и FTX прорекламируются во время трансляции «Супербоула» (по данным Wall Street Journal, 30-секундный ролик обойдется в $6,5 млн).

В рекламном ролике стоимостью примерно $38 млн, который транслировался в течение нескольких месяцев, Мэтт Дэймон утверждает, что «удача сопутствует смелым». Действительно, нужно быть смелым, чтобы инвестировать в криптовалюты, потому что это один из самых нестабильных и нерегулируемых активов, доступных рядовым инвесторам.

Разумно ли инвестировать в криптовалюты

Реклама Crypto.com призывает зрителей быть смелыми. Если же смелость предполагает инвестирование в активы с практически полным отсутствием прозрачности, то вложение в криптовалюты — по-настоящему отважный шаг.

Пока власти не определили порядок регулирования сделок с криптовалютами. Максимум, который могут предложить многие криптокомпании, — «белые книги», излагающие их цель. К примеру, биткоин предназначен для децентрализованных финансовых транзакций, а эфириум — для размещения децентрализованного ПО. При этом монеты, связанные с этими блокчейнами, не могут обеспечивать долевое владение компанией, иначе они превратятся в ценные бумаги.

Криптовалюты — невероятно популярная инвестиция не только среди розничных инвесторов, но и спекулянтов. За последние годы этот рынок наполнился институциональными инвесторами, в том числе хедж-, пенсионными и благотворительными фондами. К ним также присоединились банки и венчурные капиталисты.

С марта 2020 года стоимость биткоина выросла почти в четыре раза, а эфира — в десять раз.

И это приносит прибыль: $1 тысяча, вложенная в биткоин в марте 2020 года, сейчас оценивается в $5 тысяч. За этот же период фонд с низкой степенью риска Fidelity 500 Index Fund вырос всего на $1577.

С какими рисками можно столкнуться

«[Криптовалюты] в несколько раз рискованнее, чем что-либо на фондовом рынке», — утверждает Эшвар Венугопал, профессор финансов из Университета Центральной Флориды. В основном это связано с отсутствием финансовой прозрачности и юридической ответственности, которыми наделены регулируемые ценные бумаги.

Венугопал сравнил вложение в криптовалюты с ангельским инвестированием в стартап на ранных стадиях, при котором средства могут обесцениться до нуля. По его словам, у самых рискованных криптопродуктов нет белых книг и бизнес-целей.

«Мемные» токены Dogecoin и Shiba Inu заняли 12 и 13 места среди самых ценных криптовалют по рыночной капитализации. Во многом это произошло из-за публикаций Илона Маска, поскольку стоимость криптоактивов, как правило, не привязана к финансовым показателям.

Согласно исследованию Йельского и Рочестерского университетов, стоимость криптовалют в основном определяется двумя факторами: темпами торговли и вниманием инвесторов.

Другими словами, ажиотажем. В рамках исследования цены на криптовалюты — биткоин, эфир и Ripple — не были связаны с изменениями, происходящими среди традиционных классов активов, таких как акции, валюты и ценные бумаги.

Как пополнить инвестиционный портфель криптовалютами

Следует ли ответственному розничному инвестору вкладываться в криптовалюты? Даже специалисты по финансовому планированию с трудом могут ответить на этот вопрос. Тем не менее многие из них рекомендуют выделять на криптоактивы не более 5% портфеля.

Кейтлин Кук, руководитель сообщества Onramp Invest, утверждает, что специалистам по финансовому планированию и их клиентам следует осознать, насколько нестабилен этот рынок, и составить соответствующий бюджет, если они все же хотят рискнуть.

«Сможете ли вы смириться, если в один день криптовалюта упадет на 30%? — рассуждает Кук. — Я твердо уверена, что не следует вкладывать в них больше, чем вам будет не жалко потерять, независимо от того, насколько оптимистично вы настроены по отношению к этой сфере».

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