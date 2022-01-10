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Истории

Знаменитости продвигают криптовалюты. При этом все риски несут их поклонники

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Криптовалюты привлекли настолько широкое внимание, что теперь их активно рекламируют звезды шоу-бизнеса — от Мэтта Деймона до Ким Кардашьян. Но есть то, о чем эти рекламные ролики умалчивают, а именно высокая волатильность и риски таких вложений.

Знаменитости продвигают криптовалюты. При этом все риски несут их поклонники

Актер Мэтт Деймон предлагает услуги криптобиржи Crypto.com, футболист Том Брэди является представителем FTX, а звезда TikTok Чарли Дамелио продвигает Gemini. В мае прошлого года даже Ким Кардашьян продвигала малоизвестную валюту EthereumMax среди своих 276 млн подписчиков в Instagram.

Реклама криптовалют окружает нас повсюду. Недавно Facebook отменил запрет на криптовалютные объявления, а Crypto.com и FTX прорекламируются во время трансляции «Супербоула» (по данным Wall Street Journal, 30-секундный ролик обойдется в $6,5 млн).

В рекламном ролике стоимостью примерно $38 млн, который транслировался в течение нескольких месяцев, Мэтт Дэймон утверждает, что «удача сопутствует смелым». Действительно, нужно быть смелым, чтобы инвестировать в криптовалюты, потому что это один из самых нестабильных и нерегулируемых активов, доступных рядовым инвесторам.

Разумно ли инвестировать в криптовалюты

Реклама Crypto.com призывает зрителей быть смелыми. Если же смелость предполагает инвестирование в активы с практически полным отсутствием прозрачности, то вложение в криптовалюты — по-настоящему отважный шаг.

Пока власти не определили порядок регулирования сделок с криптовалютами. Максимум, который могут предложить многие криптокомпании, — «белые книги», излагающие их цель. К примеру, биткоин предназначен для децентрализованных финансовых транзакций, а эфириум — для размещения децентрализованного ПО. При этом монеты, связанные с этими блокчейнами, не могут обеспечивать долевое владение компанией, иначе они превратятся в ценные бумаги.

Криптовалюты — невероятно популярная инвестиция не только среди розничных инвесторов, но и спекулянтов. За последние годы этот рынок наполнился институциональными инвесторами, в том числе хедж-, пенсионными и благотворительными фондами. К ним также присоединились банки и венчурные капиталисты.

С марта 2020 года стоимость биткоина выросла почти в четыре раза, а эфира — в десять раз.

И это приносит прибыль: $1 тысяча, вложенная в биткоин в марте 2020 года, сейчас оценивается в $5 тысяч. За этот же период фонд с низкой степенью риска Fidelity 500 Index Fund вырос всего на $1577.

С какими рисками можно столкнуться

«[Криптовалюты] в несколько раз рискованнее, чем что-либо на фондовом рынке», — утверждает Эшвар Венугопал, профессор финансов из Университета Центральной Флориды. В основном это связано с отсутствием финансовой прозрачности и юридической ответственности, которыми наделены регулируемые ценные бумаги.

Венугопал сравнил вложение в криптовалюты с ангельским инвестированием в стартап на ранных стадиях, при котором средства могут обесцениться до нуля. По его словам, у самых рискованных криптопродуктов нет белых книг и бизнес-целей.

«Мемные» токены Dogecoin и Shiba Inu заняли 12 и 13 места среди самых ценных криптовалют по рыночной капитализации. Во многом это произошло из-за публикаций Илона Маска, поскольку стоимость криптоактивов, как правило, не привязана к финансовым показателям.

Согласно исследованию Йельского и Рочестерского университетов, стоимость криптовалют в основном определяется двумя факторами: темпами торговли и вниманием инвесторов.

Другими словами, ажиотажем. В рамках исследования цены на криптовалюты — биткоин, эфир и Ripple — не были связаны с изменениями, происходящими среди традиционных классов активов, таких как акции, валюты и ценные бумаги.

Как пополнить инвестиционный портфель криптовалютами

Следует ли ответственному розничному инвестору вкладываться в криптовалюты? Даже специалисты по финансовому планированию с трудом могут ответить на этот вопрос. Тем не менее многие из них рекомендуют выделять на криптоактивы не более 5% портфеля.

Кейтлин Кук, руководитель сообщества Onramp Invest, утверждает, что специалистам по финансовому планированию и их клиентам следует осознать, насколько нестабилен этот рынок, и составить соответствующий бюджет, если они все же хотят рискнуть.

«Сможете ли вы смириться, если в один день криптовалюта упадет на 30%? — рассуждает Кук. — Я твердо уверена, что не следует вкладывать в них больше, чем вам будет не жалко потерять, независимо от того, насколько оптимистично вы настроены по отношению к этой сфере».

Источник.

Фото на обложке: Yevhen Vitte / Shutterstock

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