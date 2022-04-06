Чем занимается директор по устойчивому развитию в технологических компаниях?

Все больше компаний вводят должность CSO (chief sustainability officer, директор по устойчивому развитию). Технологические гиганты – не исключение. В некоторых случаях этот руководитель может оказывать серьезное влияние на процессы внутри организации, но порой это лишь номинальная должность. Рассмотрим, чем занимается директор по устойчивому развитию, на примере восьми технологических компаний.

Когда CSO может напрямую общаться с CEO, это не только дает шанс серьезно повлиять на все операции, но и демонстрирует всей компании, что экологичность — важная часть бизнес-плана. По результатам опроса Deloitte и ассоциации Institute of International Finance среди CSO, 32% директоров по финансовому развитию подотчетны непосредственно CEO, а 13% — директору по маркетингу.

«Если вы подчиняетесь руководителю по маркетингу и пытаетесь убедить кого-то в рисках, это все равно что катить камень в гору. Собеседник будет полагать, что вы занимаетесь маркетинговой компанией, хотя на самом деле вы стремитесь к стратегической трансформации», — рассказал один из опрошенных Deloitte.

CSO Persefoni AI Тим Мохин — автор книги о корпоративной экологичности. Он считает, что должность директора по устойчивому развитию быстро меняется. В прошлом это был скорее вопрос маркетинга, сейчас же это касается финансовых рисков и бизнес-стратегии. По мнению Мохина, такой специалист в первую очередь должен иметь хороший опыт в бизнесе или продукте, а затем наращивать экспертизу в ESG — не наоброт.

CEO Persefoni AI Кентаро Кавамори согласен с этой оценкой. Вопрос в том, готовы ли компании на серьезные шаги, или «просто ставят на должность пиарщика».

Какие намерения у бигтеха? Рассмотрим, кто выполняет обязанности директора по устойчивому развитию в некоторых крупнейших компаниях.

Google

Кто: Кейт Брандт, директор по устойчивому развитию

Опыт и обязанности: Брандт возглавляет работу по устойчивости в операциях, продуктах и цепочке поставок Google по всему миру. До 2015 года, когда она начала работать в Google, она была первым федеральным директором по устойчивому развитию США и отвечала за продвижение устойчивости в американском правительстве.

Структура отчетности: Брандт подчиняется Эллен Уэст, вице-президенту Google по взаимодействию в офисе финансового директора, которая, в свою очередь, подчиняется финансовому директору Рут Порат. Функционально Брандт также отчитывается перед Урсом Хельцле, старшим вице-президентом Google по технической инфраструктуре.

Компенсация: Google объявила в публичном сообщении, что начиная с этого года вводит бонусную программу для членов своей команды высшего руководства, которая будет частично определяться результатами, поддерживающими цели ESG компании.

Microsoft

Кто: Лукас Джоппа, главный специалист по охране окружающей среды

Опыт и обязанности: Джоппа руководит разработкой и реализацией стратегии устойчивого развития Microsoft по всему миру. У него есть степень Ph.D. в области экологии, он — высоко цитируемый исследователь (h-индекс 45). До этого он был первым главным ученым-экологом Microsoft, основавшим программу AI for Earth.

Структура отчетности: Подчиняется Брэду Смиту, президенту и вице-председателю Microsoft.

Компенсация: В 2021 году корпорация Майкрософт объявила, что прогресс в достижении целей устойчивого развития является частью вознаграждения руководителей. Это дополняет практику, применяемую компанией с 2016 года, по привязке части заработной платы руководителей к показателям ESG, начиная с увеличения представительства разнообразия. Программа затрагивает высших руководителей, включая CEO Сатью Наделлу.

Meta*

Кто: Эдвард Палмиери, директор по глобальной устойчивости

Опыт и обязанности: Как написано в профиле Палмиери в LinkedIn, он возглавляет глобальную команду Meta* по устойчивому развитию, состоящую из более чем 30 профессионалов, которые отвечают за разработку и реализацию стратегии компании в области охраны окружающей среды и ответственной цепочки поставок.

Ранее он был заместителем главного юрисконсульта компании, занимавшимся вопросами конфиденциальности, а до этого — заместителем директора по вопросам конфиденциальности в Sprint.

Структура отчетности: Палмиери подчиняется Рэйчел Питерсон, вице-президенту Meta* по инфраструктуре.

Компенсация: По словам представителя Meta*, вознаграждение руководителей в компании не привязано к целям устойчивого развития.

Amazon

Кто: Кара Херст, вице-президент и руководитель всемирного отдела устойчивого развития

Опыт и обязанности: Херст отвечает, среди прочего, за выполнение работы в рамках Климатического обязательства, устойчивые операции и ответственное управление цепочками поставок. До Amazon она была CEO Sustainability Consortium, некоммерческой организации, занимающейся повышением устойчивости индустрии потребительских товаров, а прежде — вице-президентом BSR, консалтинговой компании по устойчивому развитию.

Структура отчетности: Херст подчиняется Алисии Болер Дэвис, старшему вице-президенту Amazon по работе с клиентами по всему миру.

Компенсация: Amazon явно не связывает вознаграждение руководителей высшего звена с целями устойчивого развития.

Согласно информационному письму компании к акционерам, она не привязывает денежную или акционерную компенсацию к целям производительности: «Мы не хотим, чтобы сотрудники сосредотачивались исключительно на краткосрочной прибыли в ущерб долгосрочному росту и инновациям».

Это не означает, что акционеры не пытались заставить компанию привязать компенсацию к климатическим целям. Просто попытки не увенчались успехом.

Netflix

Кто: Эмма Стюарт, специалист по устойчивому развитию

Опыт и обязанности: Стюарт, которая имеет степень Ph.D. в области наук об окружающей среде и менеджменте, является первым сотрудником Netflix по устойчивому развитию и отвечает за климатическую и экологическую стратегию и реализацию компании.

Она курирует усилия по обезуглероживанию в корпоративной деятельности Netflix, а также в производстве фильмов и телепрограмм, на долю которых приходится большая часть прямых выбросов компании. Согласно отчету ESG за 2020 год, на контент и его центры обработки данных приходится 55% углеродного следа компании, в то время как корпоративные выбросы составляют 45%.

До прихода в Netflix Стюарт руководил работой Института мировых ресурсов в области городской эффективности, климата и финансов.

Структура отчетности: Стюарт подчиняется финансовому директору Netflix Спенсеру Нойманну.

Компенсация: По словам представителя компании, компенсация Стюарта не привязана к целям устойчивого развития, а зарплата руководителей Netflix в целом предназначена для привлечения и удержания «выдающихся исполнителей».

Apple

Кто: Лиза Джексон, вице-президент по окружающей среде, политике и социальным инициативам

Опыт и обязанности: Джексон курирует усилия компании по минимизации ее воздействия на окружающую среду «с помощью возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, использования более экологичных материалов и изобретения новых способов сохранения ценных ресурсов».

Она также возглавляет инициативу по обеспечению расового равенства и справедливости стоимостью в $100 млн и отвечает за программы политики Apple в области образования, работу по обеспечению доступности продуктов и международные правительственные дела. До прихода в Apple она была администратором Агентства по охране окружающей среды США.

Структура отчетности: Джексон подчиняется CEO Apple Тиму Куку.

Компенсация: В информационном письме к акционерам Apple от 2021 года подтверждается, что ежегодные бонусные выплаты руководителям увеличатся или уменьшатся на 10% в зависимости от того, соответствуют ли они так называемым «Ценностям Apple». Одна из них — приверженность охране окружающей среды.

Salesforce

Кто: Сюзанна ДиБьянка, директор по связям с общественностью и исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям

Опыт и обязанности: ДиБьянка руководит «стратегией капитализма заинтересованных сторон» Salesforce, которая включает в себя усилия компании по обеспечению устойчивого развития, стратегию ESG и отчетность.

Она работает в Salesforce более 20 лет, а ранее была соучредителем и президентом Salesforce Foundation и Salesforce.org , который предоставляет бесплатные или льготные лицензии на ПО Salesforce для некоммерческих организаций, образовательных учреждений и благотворительных организаций.

Структура отчетности: ДиБьянка находится в подчинении у co-CEO Salesforce Марка Бениоффа.

Компенсация: Salesforce недавно объявила, что часть переменной заработной платы руководителей для исполнительных вице-президентов и выше будет определяться четырьмя показателями ESG, которые в этом финансовом году будут сосредоточены на равенстве и устойчивости.

Меры по обеспечению устойчивого развития связаны с сокращением выбросов при авиаперелетах, а также с увеличением расходов с поставщиками, которые подписали контракт компании об устойчивом развитии, контракт на закупку, целью которого является сокращение выбросов углекислого газа ее поставщиками и приведение их в соответствие с целевым показателем в 1,5 градуса Цельсия.

Intel

Кто: Тодд Брейди, вице-президент по глобальным связям с общественностью и главный специалист по устойчивому развитию

Опыт и обязанности: Компания создала должность CSO в прошлом году. Брэди входит в подразделение производства и цепочки поставок Intel. Он всю жизнь работает в Intel и занимал различные руководящие должности в компании, включая охрану окружающей среды и безопасность, экологию продукции и управление, а также связи с общественностью.

Структура отчетности: Брэди подчиняется Кейвану Эсфарджани, исполнительному вице-президенту и директору по глобальным операциям Intel.

Компенсация: С 2008 года Intel связывает часть вознаграждения руководителей и сотрудников с такими факторами корпоративной ответственности, как устойчивость. В 2020 году эти оперативные цели включали изменение климата и рациональное использование водных ресурсов.

Как сообщает компания, в 2020 году она получала 82% своей энергии из «зеленых» источников и сократила выбросы на 39% на единицу. Стоит отметить, что последний показатель отличается от сокращения общих выбросов. По словам пресс-секретаря, в 2021 году компания установит новые показатели.

*Meta признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Black Salmon / Shutterstock