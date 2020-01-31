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Истории

Ученые считают, что прокрастинировать в сети может быть полезно

Истории
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Недавнее исследование показало, что на самом деле заниматься личными делами в интернете во время работы может быть полезно для продуктивности.

Ученые считают, что прокрастинировать в сети может быть полезно

Большинство сотрудников не уделяют работе 100% своего времени в офисе. В среднем работники тратят 10% рабочего дня на то, чтобы серфить интернет, переписываться с друзьями или совершать онлайн-покупки. Такое «кибербездельничанье» ежегодно приносит работодателям до $85 миллиардов убытков.

Но на самом деле если сотрудник вот так проводит время в сети, это не значит, что он ленивый. Стефани Эндел, доцент кафедры психологии Университета Индианы, и ее коллеги провели исследование и обнаружила, что прокрастинация в интернете помогает работникам справляться с рабочим стрессом.

В 2002 году исследователи Сингапурского государственного университета придумали термин «кибербездельничанье» (cyberloafing). Обычно такое поведение считается проблематичным и вредным для продуктивности. Именно поэтому все связанные с ним исследования нацелены на разработку средств, которые бы помогали с ним бороться.

Однако более свежие научные работы указывают на то, что сотрудникам бывает полезно использовать интернет на работе в личных целях. Например, когда работник сидит в соцсетях, у него повышается вовлеченность и удовлетворенность работой.

Прочие исследования говорят о том, что бездельничанье в сети помогает сотрудникам справляться с рабочим стрессом. Многое указывает на то, что работники начинают листать соцсети на работе из-за скуки или же потому что им дали нечеткие указания, что делать.

Но действительно ли такое ленивое времяпрепровождение снижает уровень стресса? На этот вопрос попытались ответить в своем новом исследовании ученые из четырех американских университетов. Они предположили, что когда работники начинают листать интернет на работе, они делают мини-перерыв и это дает им возможность прийти в себя после стрессовых рабочих ситуаций.

Для проверки своей гипотезы они пригласили 258 студентов, которые работали минимум 20 часов в неделю и предложили им пройти опрос о работе. Ученые попросили их отметить, сколько времени они тратят на несвязанные с работой дела — например, проверку личной почты, покупки в интернете. Кроме того студенты должны были рассказать о своем уровне удовлетворенности работой, хочется ли уволиться и как часто они сталкивались на работе с несправедливым отношением к себе.

Вполне ожидаемо, но участники, сталкивавшиеся с несправедливостью, были меньше довольны работой и сильнее хотели ее бросить. Но самое интересное, что ученые заметили связь между этим и бездельничаньем в сети. У обиженных сотрудников, проводивших больше времени по личным вопросам в сети, был выше уровень удовлетворенности работой, чем у тех, кто меньше листал соцсети вместо работы.

В целом около 65% участников опроса признались, что какое-то время отдыхают в интернете на работе — чаще всего они проверяют личную почту. В итоге ученые пришли к выводу, что такие перерывы на залипание в сети, могут быть даже полезны для продуктивности. Это совпадает с данными других исследований, которые утверждают, что короткие перерывы повышают работоспособность.

Так что менеджерам стоит быть немного мягче к сотрудникам, которые иногда сидят в интернете в рабочее время. Разумеется, это не значит что надо разрешить им постоянно так снимать стресс — лучше избавиться от его причины.

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