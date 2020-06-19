Детективы в изоляции: как волонтеры разгадывают тайны с помощью интернета

Все больше людей используют свои навыки сыска во время пандемии. Краудсорсинговые проекты предлагают поучаствовать в поиске пропавших людей и даже помочь в поимке преступников.

Почти полвека монахи-бенедиктинцы в Херефордшире добросовестно вели учет показаний дождемера на территории аббатства Бельмонт, фиксируя количество осадков за месяц. Так происходило до 1948 года, когда измерения были приостановлены, пока аббат ждал, когда кто-нибудь починит пулевое отверстие в калибровочной воронке.

Как оно там оказалось, до сих пор остается загадкой. Это лишь одна из историй, изученных командой из 16 тысяч добровольцев, которые участвовали в проекте Rainfall Rescue («Спасение от дождя»). Его цель — оцифровка рукописных сводок погоды в Великобритании. Документы, хранящиеся в управлении Метеорологической службы, содержат 3,5 млн измерений. Самые ранние записи датируются 1820 годом.

Проектом руководит Эд Хокинс, климатолог из Университета Рединга. «Он стартовал в конце марта, когда мы поняли, что у людей будет много свободного времени, — объясняет он. — Проект был завершен за 16 дней. Я ожидал, что это произойдет за 16 недель, а не 16 дней... волонтеры просто штурмовали его». Хокинс говорит, что эти данные будут использоваться для улучшения будущих прогнозов погоды и моделирования климата.

Во время пандемии миллионы людей оказались взаперти, и гражданские научные проекты переживают бум популярности. Rainfall Rescue использует платформу под названием Zooniverse, на которой размещаются десятки проектов, охватывающих самые разные темы — от произведений искусства до зебр. Большинство из них преследуют научные цели, но многие также позволяют сделать что-то хорошее для мира.

Например, волонтеры могут искать на спутниковых снимках сельские дома по всей Африке, чтобы их можно было подключить к электросети. Другой проект, который возглавляют исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании, ищет признаки современного рабства по форме печей для обжига кирпича в Южной Азии (хотя проект критикуют за чрезмерно упрощенный взгляд на эту тему).

Другие пытаются отслеживать распространение инвазивных организмов в океане по подводным фотографиям или идентифицировать землетрясения и толчки, ускоряя сейсмические сигналы, чтобы они стали слышимыми и добровольцы с тонким слухом могли их зафиксировать. «Вы можете переписать данные со старых документов, посчитать пингвинов, отправиться в Серенгети и посмотреть на изображения с трековых камер — возможностей невероятно много, — говорит Хокинс. — Что бы вас ни интересовало, там это найдется».

Тем, кто хочет что-то изменить в разгар пандемии, подобные проекты предлагают бороться с несправедливостью, выслеживать преступников и вообще делать мир лучше, не выходя за порог своего дома.

Диванные следователи

«С начала пандемии мы наблюдаем прирост новых участников», — говорит Адриан Корн, директор Trace Labs. Эта канадская некоммерческая организация проводит конкурсы, во время которых команды хакеров стараются собрать как можно больше информации для поиска пропавших людей.

По сути это расследование на основе открытых данных (Open Source INTelligence — OSINT). В апреле 550 участников соревнования изучили детали 15 дел и нашли 8 тысяч новых зацепок.

«У нас есть несколько ключевых правил: никаких незаконных методов взлома, вся информация должна быть общедоступной», — говорит Корн. Новые данные передаются сотрудникам правоохранительных органов.

На мероприятии Trace Labs в Торонто в 2019 году один из участников много часов изучал видео на YouTube, чтобы найти ролик, в котором пропавший человек садится в машину, — ранее следователям эту запись обнаружить не удалось. В итоге полиция смогла проверить номера автомобиля, что привело их к дому, где жил исчезнувший.

Между мероприятиями Trace Labs поддерживает форум, на котором более 7 тысяч волонтеров делятся идеями, рассказывают о своих навыках и постоянно работают над поиском новых зацепок в делах о пропавших людях. «Наше сообщество очень открыто», — говорит Корн, отмечая, что любой желающий может присоединиться к форуму.

Недостающие данные

Институт истории науки в Филадельфии просит людей помочь с поиском еще одного вида «пропавших». Они предлагают пользователям поставить имена женщин-ученых, которые присутствуют на исторических фотографиях рядом с коллегами-мужчинами, но не указаны в подписях. Проект обращает внимание на то, что вклад женщин в науку часто исключается из учебников истории. «Если взглянуть на образы ученых, становится очевидным, что женщины уже давно занимаются наукой в самых разных ее проявлениях», — говорит Ребекка Ортенберг, SMM-редактор в Институте истории науки. Идентифицируя женщин на изображениях, мы можем исправить историческую несправедливость, отмечает она.

Джесс Уэйд, редактор самого известного краудсорсингового проекта в мире — «Википедии» — также переписывает историю. Ученый-архивист добавил в онлайн-энциклопедию биографии более тысячи женщин-ученых. «Барьер для редактирования ″Википедии″ очень низкий: нажмите «Редактировать», выберите имя пользователя и вперед, — говорит Уэйд. — Мысль, что ты пишешь что-то, и это читают сотни тысяч людей, ошеломляет».

Женщинам в «Википедии» посвящено меньше одной пятой биографических статей. Пользователи, которые хотят восстановить баланс, могут найти подходящих кандидаток в проекте Women in Red WikiProject (название отсылает к цвету ссылок «Википедии» на явления, у которых нет страницы). Если идея написать целую статью пугает, вы можете корректировать страницы, восстанавливать внутренние ссылки или переводить статьи с английского на другой язык.

Волонтеры помогают полицейским

Те, кто готов решать более сложные задачи, могут помочь правоохранительным органам, став детективами-добровольцами. Запущенный в 2017 году проект Европола Stop Child Abuse – Trace an Object («Останови насилие над детьми — выследи объект») отслеживает одинаковые объекты, предметы одежды и локации на изображениях из детской порнографии.

Уже около года Карлос Гонсалес является частью этого сообщества, которое изучает кадры, чтобы делиться своими идеями, предложениями и открытиями. «Я подумал: я с энтузиазмом отношусь к Google Earth, я внимателен к деталям, мне нравятся исследования, у меня есть инженерное образование — почему бы мне не попробовать?» — говорит Гонсалес, который использует псевдоним из-за деликатного характера этой работы.

Часто данных слишком мало, чтобы продолжать расследование. Изображения обычно представляют собой один кадр, который отредактировали, убрав с него оскорбительный контент или легко различимых людей. На одной фотографии, которая, скорее всего, была сделана в «русскоговорящей стране», сквозь окно фургона виднелось кирпичное здание и чахлое дерево.

Интернет-детективы приступили к работе. Они изучали изображения промышленных зданий советской эпохи, пока не пришли к выводу, что постройка на фотографии, вероятно, была котельной. Затем с помощью тени от дерева они вычислили угол наклона солнечных лучей — 57°. Из списка был исключен Санкт-Петербург, где этот показатель никогда не превышает 54°, и следующим городом для поиска стала Москва.

Поиск в «Яндексе» по московским котельным помог найти похожее здание. Используя спутниковые снимки и местные фотографии, группа установила, что фотография была сделана на грунтовой дорожке за гаражами в Северном районе Москвы.

Гонсалес написал об этом деле на сайте журналистских расследований Bellingcat, чтобы другие могли узнать, как принять в нем участие. Но он предупреждает, что это может быть трудно. «Когда я работаю, я смотрю на это с технической точки зрения, глядя на пиксели, намеки, подсказки, я стараюсь не думать о том, что на изображении, — говорит он. — Иногда я сталкиваюсь с деталями, например с тенью, и понимаю, что в деле замешаны двое детей. Это очень грустно, поэтому я стараюсь просто сосредоточиться на информации».

Доверие там, где нужно

В прошлом онлайн-детективы вносили ощутимый вклад в расследование крупных катастроф. В 2014 году многие приняли участие в поисках пропавшего рейса MH370 Малайзийских авиалиний после того, как он исчез по пути из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин. Добровольцы изучили более млн квадратных километров спутниковых снимков в рамках проекта Tomnod, чтобы найти признаки обломков или нефти в океане.

Среди прочих проектов Tomnod, в которых использовались снимки, сделанные спутниками космической компании Maxar, — оценка ущерба после землетрясения в Непале в 2015 году. Хотя проект уже был свернут, Maxar запустил новую платформу, сочетающую коллективный разум краудсорсинга с искусственным интеллектом.

Все эти проекты объединяет то, что они опираются на добрую волю разных людей, которые стремятся к достижению одной цели. При этом изучение нечетких фотографий или научных данных требует много терпения и внимания, а вознаграждение может быть неосязаемым и отдаленным. Во многих случаях люди занимаются этим, зная, что их усилия могут остаться незамеченными.

Например, в Trace Labs действует строгая политика «нулевого контакта»: связываться с пропавшим человеком или членами его семьи категорически запрещено. «Это гарантирует, что мы не будем вмешиваться в расследования правоохранительных органов, наводить кого-то на след или вызывать смешанные эмоции», — говорит Корн. При этом он признает: «Немного досадно не узнать, чем завершится расследование».

Данные об осадках, собранные волонтерами Хокинса, будут доступны всем, но подтвердить их причастность к исследованию оказалось сложнее. «В статье, которую мы написали, они были упомянуты в аннотации, — говорит Хокинс. — Вообще-то я хотел включить их в число авторов, но журнал нам этого не разрешил».

Не повторяем ли мы ту же самую ошибку, привлекая анонимных добровольцев, чтобы идентифицировать неизвестных женщин-ученых на фотографиях? «Это потрясающий вопрос. Безусловно, в исследованиях архивов важно указывать людей, которые занимаются волонтерской работой, — говорит Ортенберг. — Я признаю, что мы все еще не разобрались с этим вопросом».

Но для скучающего пользователя наблюдение за изменением климата, борьба с преступностью или разгадка тайны пуленепробиваемого дождемера в Бельмонтском аббатстве — это в любом случае отличное развлечение.

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