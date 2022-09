12 систем разработки продукта, которые должен знать каждый продакт-менеджер. Часть 1

Минимально жизнеспособный продукт

Этот подход подчеркивает, что в процессе создания новых решений важно собирать информацию и делать выводы на ее основе. Считается, что его разработал автор концепции «бережливого стартапа» Эрик Рис.

Эту стратегию также называют «бережливой разработкой ПО». Она предусматривает создание продукта с минимальным функционалом, решающего проблемы пользователей. Это позволяет собрать их отзывы и выяснить, какие аспекты можно улучшить.

Метод CIRCLES

Метод CIRCLES помогает создать полноценное и продуманное решение по дизайну любого продукта. Это своего рода чек-лист или руководство, которое не позволит пропустить ни один шаг.

Разберитесь в ситуации: что, кто, почему и как.

Определите клиентов, например с помощью персон (описание типичного пользователя продукта).

Выясните их потребности.

Сократите расходы, распределив их по приоритету.

Перечислите варианты.

Оцените компромиссные решения.

Подведите итоги

«5W+H» — еще один подход, который помогают продакт-менеджеру задавать нужные вопросы на стадии понимания ситуации и собирать информацию о проблеме, прежде чем переходить к ее решению и делать какие-либо выводы.

W hat is it? — Что это?

hat is it? — Что это? W ho is it for? — Для кого это предназначено?

ho is it for? — Для кого это предназначено? W hy do they need it? — Зачем им это нужно?

hy do they need it? — Зачем им это нужно? W hen is it available? — Когда это будет доступно?

hen is it available? — Когда это будет доступно? W here is it available? — Где это будет доступно?

here is it available? — Где это будет доступно? How does it work? — Как это работает?

Система Полярной звезды

Эта система, разработанная платформой аналитики Amplitude, основана на метрике Полярной звезды — ключевом показателе, на который бизнес ориентируется в данный момент. По словам консультанта по стартапам Шона Эллиса, эта метрика «лучше всего отражает основную ценность, которую продукт предоставляет клиентам».

Метрика Полярной звезды дополняется несколькими ключевыми ресурсами, которые помогают ее выполнять. Вся повседневная деятельность команды должна влиять на эти ключевые ресурсы.

Пять «E»

Эта система помогает построить различные этапы клиентского опыта.

Entice (привлечение). Какое событие побуждает пользователя войти в UX-воронку?

Какое событие побуждает пользователя войти в UX-воронку? Enter (вход). Каковы первые шаги в UX-воронке?

Каковы первые шаги в UX-воронке? Engage (вовлечение). Какие задачи пытается выполнить пользователь?

Какие задачи пытается выполнить пользователь? Exit (выход). Как он выполняет задачу?

Как он выполняет задачу? Extend (продолжение). Какие действия происходят после того, как пользователь выполняет задачу?

При таком подходе можно легко выявлять возможности для улучшения продукта.

JTBD

Метод JTBD (Jobs To Be Done, «работа, которая должна быть выполнена») перемещает центр внимания с продукта на клиентов. Он направлен на то, чтобы определять их потребности, исходя из сценариев, а не персон.

Задача JTBD — глубже понять клиентов, в том числе их цель или «работу», для выполнения которой им понадобится ваш продукт. Это помогает выяснить, как мыслят клиенты при покупке, чтобы команды разработчиков знала, на каких аспектах стоит сосредоточиться.

Сторителлинг

Это старейший способ донести свой посыл до других. Его используют все — от древних людей до продакт-менеджеров. Это основа как для эффективной коммуникации в целом, так и для некоторых подходов, перечисленных в материале.

Базовая структура сторителлинга состоит из проблемы (герой и враг), потребностей (конфликт и болевые точки) и решения. Если следовать этой структуре, слушатель легко понимает мысль, которую ему пытаются донести. История сфокусирована на действиях, а не на описании, и ее полезность можно измерять.

Основная форма сторителлинга предполагает 8 шагов.

Шаг 1: Сообщите, о чем или о ком эта история.

Шаг 2: Обозначьте потребности: проблемы, болевые точки, сложности.

Шаг 3: Опишите, как «главный герой» пересекает порог и вступает на путь трансформации.

Шаг 4: Расскажите, как «герой» может достичь цели и какие есть альтернативы.

Шаг 5: Найдите решение.

Шаг 6: Примените его.

Шаг 7: Сообщите, как это решение помогает достичь цели.

Шаг 8: Сделайте выводы.

DIGS

Cистема DIGS разработана предпринимателем и писателем Льюисом С. Лином. Это адаптированная версия STAR (Situation, Task, Action, Results) — способа проведения поведенческого собеседования, который позволяет узнать, как кандидаты будут вести себя в определенных ситуациях на работе, исходя из их предыдущего опыта.

Как и STAR, DIGS помогает структурированно и эффективно ответить на поведенческие вопросы.

D ramatize the situation (инсценируйте ситуацию).

ramatize the situation (инсценируйте ситуацию). I ndicate the alternative (обозначьте альтернативу).

ndicate the alternative (обозначьте альтернативу). G o through what you did (проанализируйте сделанное).

o through what you did (проанализируйте сделанное). Summarize your project (резюмируйте проект).

Источник.

Фото на обложке: Yavdat / Shutterstock