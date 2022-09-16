88 советов для дизайнеров продукта

В своем блоге на Medium он сформулировал советы, которые помогут начинающим дизайнерам найти работу, а практикам — сохранять вдохновение и работать над вкусом.

Как продуктовому дизайнеру сохранять хорошую репутацию? Дизайнер с 12-летним опытом и вице-президент Urban Company Амит Дас советует правило: «обещайте сделать вечером и завершайте утром».

Как составить портфолио и пройти собеседование

1. Откажитесь от разбора кейсов и продемонстрируйте свои основные навыки

Большинство кейсов громоздки, а решения не всегда выглядят блестящими. Для того, кто проводит собеседование, они, вероятно, будут не слишком интересны.

Сделайте так, чтобы потенциальный работодатель сразу понял ваши главные навыки.

Опишите свои ключевые умения и продемонстрируйте их при помощи портфолио.

2. Не используйте цитаты

Не стоит добавлять в резюме или портфолио цитату. Но если очень хочется, не забудьте пояснить, что именно вы хотите выразить с помощью чужих слов.

3. Добавьте в свое заявление бонус

Делайте то, чего не делают другие. Отправляя отклик в e-commerce компанию, приложите к нему документ с описанием своего опыта покупки. Если вы хотите устроиться в SaaS-проект, проведите тест на удобство использования и отправьте отчет.

Делая то, что не сделают другие кандидаты, даст вам рычаги влияния. А еще это — единицы контента, которые можно включить в портфолио.

4. Хорошо продуманный email — тоже портфолио

Представьтесь, расскажите о себе, опишите задачи, которые хотели бы выполнять, и проверьте, подойдете ли вы. Честно и откровенно опишите свои возможности, опыт и ожидания — это повысит ваши шансы.

5. Творчество — это дополнительный плюс

Продемонстрируйте свою креативность в портфолио.

Умеете рисовать цифровые скетчи или комиксы, пишете музыку или занимаетесь каллиграфией? Покажите, как сможете применить это в работе. Хорошие рекрутеры ценят таких кандидатов.

Однако будьте осторожны: указывайте только те занятия, которые действительно вам по душе. Как и в случае с портфолио, здесь важно качество, а не количество.

6. Не используйте стандартный шаблон

Дизайнеры работают для пользователей. Рекрутеры — главные пользователи портфолио, и они просматривают множество заявлений каждый день.

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Что заставит их остановиться на вашем? Похожие кейсы, анимации кнопок, иконки и иллюстрации, а также несколько выдуманных брендов? Скорее всего, нет.

7. Не пытайтесь заменить всю команду.

Людям нужны специалисты. Рекрутеры нанимают визуальных дизайнеров, графических дизайнеров, продакт-дизайнеров, дизайнеров продуктов для рынка, продюсеров для сувенирной продукции и так далее.

Когда они видят в резюме навыки профессий — от решения проблем, исследования пользователей, дизайна пользовательского интерфейса, UX-дизайна до UX-копирайтинга и микроанимации, — это приводит их в замешательство. Это показывает, что специалист посредственен или даже плох во всем.

8. Создавайте свое портфолио для кого-то, а не для всех

Вы можете отправить отклик в 50 компаний, но при подготовке портфолио ориентируйтесь на требования одной или двух. Если вы хотите подать заявку в SaaS, не разрабатывайте концептуальные приложения, связанные с модой. Если вас интересуют стриминговые сервисы, не придумывайте кейс доставки еды.

Не пытайтесь охватить все сферы. Сосредоточьтесь на нескольких.

9. Составить портфолио можно даже без опыта работы

Вот как это сделать.

Выберите два любимых приложения. Это не должны быть социальные сети или мессенджеры.

Определите 3 задачи, которые конкретное приложение должно хорошо выполнять.

Попросите 3 друзей и родственников выполнить эти задачи с помощью приложения.

Понаблюдайте, как они справятся, и делайте заметки.

Смогли ли они легко найти все необходимое для выполнения этих задач? Взаимодействовали ли они с тем, что требовалось для выполнения этих действий? Было ли им понятно, что происходит?

В итоге у вас будет достаточно информации, чтобы создать свою собственную версию приложения и опубликовать ее в качестве примера.

10. Используйте чужой дизайн для создания своего портфолио

Сделайте 10 скриншотов 10 разных приложений. В каждом определите, какой элемент стоит улучшить, и представьте свою версию.

Это может быть размер шрифта, видимость важных CTA-элементов, текст, графика, что угодно — но лишь один элемент.

Добавьте комментарии к версиям до и после изменений. Объясните необходимость правок.

11. Составьте краткую аннотацию к портфолио

Сэкономьте время рекрутера и ясно укажите то, что они сразу должны увидеть в портфолио. Не дайте ему утонуть среди примеров, выясняя, какой образец лучше всего соответствует требованиям компании. Будьте кратки.

12. Для кого предназначен этот кейс? Для рекрутера или для дизайнера?

10-страничный разбор будет познавательным скорее для вашего коллеги. Вот на что обращают внимание большинство рекрутеров:

релевантная работа,

работа была выполнена вами,

работа была сделана вдумчиво.

13. Помните: вы ищете работу, а не участвуете в конкурсе эссе

Используйте для общения визуальные примеры.

При необходимости применяйте маркированные списки и короткие предложения.

Никто не захочет читать длинные абзацы текста.

14. Не будьте скучным

Это касается и собеседования, и отклика на вакансию.

Скучные люди не могут создавать интересные вещи и не вызывают энтузиазма в команде.

15. Будьте открытым

Собеседование — это лучшая возможность рассказать о своих скрытых увлечениях, интересах, о том, какую работу вам нравится выполнять, и любом непопулярном мнении, которого вы придерживаетесь.

Упомяните что-то кроме путешествий и чтения.

16. Учитесь задавать интересные вопросы

Общие вопросы о процессе, значении дизайна и его важности для компании бессмысленны. Просмотрите корпоративные ресурсы и блог, чтобы получить более глубокий контекст и задавать глубокие вопросы.

Несколько примеров для обсуждения:

последние проекты, над которыми работала команда,

какими проектами вы бы хотели заняться при возможности,

проект и то, как на него повлиял дизайн.

17. Не пытайтесь показать, как вам не терпится решать проблемы

Трудно представить дизайнера, который просыпается и говорит себе: «Ура, какое прекрасное утро, чтобы начать решать проблемы!». Тем не менее, 99 из 100 соискателей пишут об этом, откликаясь на вакансию, и говорят об этом во время собеседований.

Вместо этого попробуйте:

«Мне нравится разрабатывать интерфейсы. Вот как я это делаю».

«Мне нравится решать проблемы пользователей. Вот несколько проблем, решенных с помощью текста, изменения потока, увеличения размера кнопки и так далее».

«Мне нравится разговаривать с людьми. И это помогает мне опрашивать пользователей».

18. Просто делайте крутой дизайн

Все остальное придет.

В конце концов, это главная задача дизайнера.

19. Не пытайтесь успеть сразу все

Гуру из социальных сетей и YouTube убеждают: чтобы стать дизайнером, нужно научиться всему прямо сейчас. В конечном итоге это приводит к некачественной работе. Не распыляйте усилия. Начните с одного (или двух) ключевых навыков, а остальные приобретайте по ходу дела.

20. Создавайте то, о чем вас никто не просил

Не бойтесь выходите за рамки, когда готовите портфолио. Создавайте дизайн для всего, что привлечет ваше внимание. Это могут быть даже правила и условия использования сайта.

21. Не делайте портфолио ради трендов

Дизайнер, который изучил Blender, но не освоил Photoshop, вряд ли справится с реальным рабочим проектом.

Не пропускайте основу, гоняясь за трендами.

22. Не записывайтесь на групповые курсы

Большинство дизайнеров, на которых вы ориентируетесь, не проходили их.

Практические рекомендации по инструментам проектирования, теории, тематическим исследованиям, методам и фреймворкам доступны бесплатно в интернете. Для практики нужно взять существующие приложения, пообщаться с пользователями и попрактиковаться в дизайне. Не ищите короткий путь.

Вышесказанного достаточно для того, чтобы составить убедительное портфолио и получить работу.

23. Не ищите наставников

Как признается Амит Дас, дизайнер с 12-летним опытом и вице-президент Urban Company, в течение его карьеры у него было свыше 100 менторов. И 99% из них не подозревали о его существовании.

Все они — люди, чьи бесплатные курсы, твиты, обратная связь, книги и контент помогли ему сформироваться как специалисту. Это авторы, создатели подкастов и инструкций, основатели, коллеги и единомышленники.

Продакт-дизайнеру не нужен наставник. Но если вы чувствуете, что вам нужны ответы, попробуйте найти их в интернете.

24. Не ходите на конференции по дизайну

Просто спросите себя, зачем это нужно. Узнать что-то уникальное и новое? Используйте YouTube. Завести полезные знакомства? Обратитесь к Twitter. Найти работу? Изучите LinkedIn. А время и деньги лучше потратить на образовательный курс.

25. Прочтите эту книгу

Если вам кажется, что нужно прочитать что-то, чтобы больше узнать о дизайне продукта, возьмите «Не заставляйте меня думать» Стива Круга. Все остальные книги по UX-дизайну, по сути, подтверждают одну и ту же идею по-разному.

Как стать хорошим дизайнером

26. Научитесь пользоваться электронными таблицами

Хотите верьте, хотите нет, но чем дольше вы работаете в этой области, тем больше вам придется общаться с людьми и работать с электронными таблицами.

Совет: Научитесь преобразовывать большинство сценариев использования дизайна в таблицы истинности, используя электронные таблицы.

27. Не довольствуйтесь минимумом

Стремитесь к тому, чтобы стать первоклассным дизайнером.

Часто минимализм — лучшее оправдание для плохого дизайна. Проектирование интерфейсов — это абсолютно базовая вещь, по которой будут оценивать дизайнера в большинстве команд малого и среднего размера. Это один из фундаментальных навыков, который дает вам комплексные преимущества.

28. Презентация важнее всего

Хорошая презентация может заменить десяток собраний. Научитесь делать по-настоящему хорошие презентации.

29. Изучайте фреймворки разработки и применяйте их в дизайне

Возможность повторного использования, модульное программирование и API-мышление подарили нам системы дизайна, токены, компоненты и руководства по стилю. Изучите их и используйте в работе.

30. Используйте для коммуникации прототипы

Так, как реальный пользователь будет применять ваш дизайн

31. Завершая проект, уберите из него все лишнее

Прежде чем поставить точку, потратьте полчаса на то, чтобы убрать из проекта часть из того, что вы в него добавили.

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Феномен «раздутого ПО»: зачем разработчики добавляют функции, которые никогда не используются

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32. Прорабатывайте детали

Распределяйте свои усилия не только горизонтально, но и вертикально. Создавайте меньше экранов и доводите каждую деталь до совершенства.

33. Изучайте фреймворки и системы, а не процессы

И выбирайте те, которые подходят вам:

задания, которые нужно выполнить;

матрица Эйзенхауэра;

проектные спринты;

10/50/99%;

время, объем, стоимость, качество.

34. Практикуйте ключевые принципы

Начните с метода «пять почему».

35. Учитесь лучше писать текст

Читайте все: инструкции к бытовой технике и самодельным детским игрушкам, веб-комиксы, объяснения работы механизмов и визуальные словари, транскрипты чужих выступлений и краткие видеоинструкции.

36. Выделите больше времени на изучение дизайна

Работайте над скоростью.

37. Откажитесь от метода «двойного бриллианта»

В реальной жизни он лишь усложняет работу.

38. Уделяйте больше внимания своим проектам

Получив новый проект, сразу заблокируйте время в своем календаре на неделю (или несколько). Сохраните название проекта в качестве заголовка вашего временного блока.

39. Совершенствуйтесь с каждым проектом

В конце каждого проекта делайте заметки о том, что прошло хорошо, что вы хотите сделать лучше в следующих проектах и поделитесь этим со своим менеджером.

Следуйте простому формату, который вы можете заполнить менее чем за 5 минут:

название проекта,

время от начала до конца,

что было хорошо,

что пошло не так,

рекомендации для следующего проекта.

40. Создайте документ «работа со мной»

Укажите предпочтительные каналы связи, рабочее время, сильные и слабые стороны, области, которые вы хотите улучшить, и области, в которых вы можете помочь другим.

Начинающий специалист может включите в него то, что его интересует и чему он хотите научиться у других.

41. Пишите как можно больше

42. Используйте обратную связь

Старайтесь принимать честные предложения и отзывы о вашем методе работы, о том, как вы подходите к решению проблемы, о мозговом штурме и совместной работе на доске. Делайте это и при общении с коллегами, и в разговоре с начальством.

43. Чаще спрашивайте и меньше говорите

44. Экономьте время на анализе дизайна

На стадии готовности в 50% устройте видеодемонстрацию проекта. Это сэкономит вам и другим много времени на сбор обратной связи.

45. Плохой результат? В следующий раз делайте лучший выбор

Плохой дизайн не означает, что вы плохой дизайнер. В большинстве случаев плохой проект (или дизайн) — это серия решений, принятых с искренним намерением сделать что-то хорошее. Если это не принесло пользы, учитесь и двигайтесь дальше.

46. Не пытайтесь имитировать занятость

Откажитесь от сложных планов, процессов, многочасовых обсуждений и мозгового штурма. Это лишь имитация бурной деятельности.

47. Обещайте сделать вечером, завершайте утром

Амит Даст вспоминает, что прочитал это более 10 лет назад в блоге Сета Година, и это сразу же обрело смысл.

Фото в тексте: Pra Chid / Shutterstock

48. Будьте надежны и предсказуемы

Всем нужен тот, кто будет регулярно появляться на работе и соблюдать договоренности. Регулярно и активно делитесь обновлениями. Давайте обратную связь. Делитесь протоколами совещаний.

49. В каждом проекте демонстрируйте максимум

В 9 случаях из 10 дизайнер так же хорош, как и его последний проект

50. Сохраняйте эффективность, чтобы не терять мотивацию

Неэффективность приводит к увеличению рабочего времени, что разочаровывает дизайнера и сказывается на работе.

51. Работайте над вкусом

Вы — это то, что вы потребляете. Потребляйте хорошие и простые дизайны и больше практикуйтесь. Ваш вкус должен на 50% опережать ваши текущие способности.

52. Не повторяйте себя

Если вы обнаружите, что повторяете определенные вещи на работе более двух раз, запишите их.

Это относится к пошаговым инструкциям, отзывам, вопросам, вводным данным, обратной связи, идеям, процессам, фреймворкам или чек-листам.

53. Применяйте правило 80/20 везде и во всем

54. Посещайте собрания, которые принесут пользу

Если встреча означает поддержку или улучшение для вас и вашей работы, посетите ее и станьте лучше. Выбирайте собрания, которые расширят ваш рабочий кругозор.

55. Справляйтесь с разочарованием

Неважно, что испортило настроение. Заставьте себя сделать что-то потрясающее, чтобы развеяться. Например, Амит Дас рисует концепты транспорта, дудлы и случайные ментальные карты. Еще один вариант — 10-минутная прогулка. Однажды команда отклонила его идею дизайна виджета. Тогда он разработал около 20 концептуальных виджетов, чтобы ему уже не хотелось добавлять их в систему.

56. Работайте усерднее и умнее, чем окружающие

57. Сохраняйте любопытство

Устанавливайте и пробуйте приложения из Product Hunt или функции App Store. Отметьте, что вам нравится, какие у вас есть идеи, удалите и попробуйте следующее приложение.

58. Работайте, работайте и еще раз работайте

В конце концов, именно вы отвечаете за качество и дизайн.

59. Интересуйтесь чем-то за пределами работы

Эта рекомендация для тех, кто хотел бы предлагать интересные и творческие идеи. Многие недооценивают, насколько эффективным может быть перекрестное опыление различных интересов.

60. Дольше не значит лучше

Два дизайнера должны были проработать одну последовательность действий. У них было 4 недели.

Первый каждую неделю готовил дизайн для одной последовательности и 4 раза его тестировал. В конце срока у него была полностью готова усовершенствованная и пригодная для отправки версия. Второй дизайнер закончил работать над одной последовательностью действий к концу четвертой недели. Не будьте как второй дизайнер.

Как строить карьеру дизайнера

61. Фиксируйте свой опыт

Конвертируйте свои знания в чек-листы, документы, презентации и пошаговые руководства.

Чем быстрее вы сделаете это на текущей должности, тем раньше вы будете открыты для нового.

62. Возможности кроются везде

Для любопытного ума, лишенного предубеждений, даже страница «Правила и условия» станет возможностью для дизайна. Не успокаивайтесь слишком быстро.

63. Развивайте способность к предварительной фильтрации

Ежедневно мы потребляем и генерируем сотни идей, концепций, вдохновений и намеков. Но когда наступает подходящий контекст и момент, очень трудно соединить это и применить в работе. Успешным дизайнерам это хорошо удается. Они умеют извлекать их из головы и транслировать в документ или макет.

При достаточной практике специалист учится предварительного отфильтровывать информацию для нужного контекста и четко излагать свои идеи.

64. Делайте больше, чем запланировано

65. Ищите компании, для которых будет важен ваш вклад

Оцените роль дизайна для конкретной организации. Если он является одним из основных факторов, влияющих на изменение показателей бизнеса, дерзайте. Очевидно, что не все компании будут соответствовать требованиям.

66. Ориентируйтесь на вершину воронки

Чем лучше проведено исследование, тем меньше усилий потребуется, чтобы донести идею.

Чем больше времени потрачено на сбор референсов и вдохновения, тем проще придумать новые идеи.

67. Станьте правой рукой своего руководителя

Улучшайте инструменты и процессы на вершине воронки: результат будет транслироваться на все уровни.

У большинства руководителей по дизайну есть три основные обязанности:

привлекать и удерживать таланты,

совместно создавать и передавать видение,

поддерживать высокое качество работы.

Проявляйте инициативу, помогая своему непосредственному руководителю в одной из этих задач, и вас обязательно заметят.

68. Инвестируйте свое время, чтобы получить его

Менеджеры тратят больше времени на людей, которые возвращают время.

Никто не хочет взаимодействовать с работниками, которые лишь отнимают его.

69. Не просите советов по карьере

Большинство историй работают лишь в прошлом. Обращайтесь не за готовыми ответами, а за ментальными моделями и концепциями.

70. Личный сайт — самый простой сторонний проект

Вам не нужно придумывать очередную классную идею для работы над сайд-проектом. Работайте над своим сайтом, блогом или тем, что вы предпочитаете называть своим цифровым домом.

71. Специалист → специалист широкого профиля → специалист

Хотите стать специалистом широкого профиля? Освойте хотя бы одну или две специальностей. Стремитесь к всестороннему развитию, но работайте над хард-скиллами.

72. Первые 5-6 лет важнее всего

В этот период прикладывайте все возможные усилия, чтобы открыть себе доступ к возможностям.

73. Повышайте свою ценность, регулярно работая над текстами

Рабочая коммуникация все больше строится на цифровых каналах. Специалисты, которые могут выразить свои мысли, не допуская двойных толкования, будут иметь большую ценность.

74. Увеличивайте свою ценность, повышая квалификацию

Умение создавать дизайн продукта — не редкость. Редкость — умение создавать продукты с впечатляющим дизайном.

Умение проводить исследования — не редкость. Редкость — вести исследования и понимать специфику бизнеса.

Написание контента — не редкость. Редкость — сочетать написание контента с исследованиями.

Редкие умения делают специалиста ценным и дают ему рычаги влияния.

75. Сохраняйте творческий потенциал

Ведите блокнот. Записывайте в него идеи, мысли, задания — что угодно.

Фото в тексте: Unsplash

76. Всегда ищите источники вдохновения...

Делайте фотографии, скриншоты и сохраняйте видеозаписи.

77. ... и чаще их обновляйте

Раз в неделю открывайте галерею, Dribbble, Instagram*, Pinterest или сохраненные изображения. Удаляйте 50% из них. Продолжайте совершенствовать свой вкус.

78. Практикуйте вдохновение

Каждую неделю создавайте заново по крайней мере 1-2 элемента из вашего сохраненного списка вдохновения. Это может быть дизайн приложения, какие-то идеи для блога, вдохновение для написания и так далее. Это единственный известный мне способ становиться лучше.

79. Освойте no-code или low-code

Личное портфолио, плагин, веб-сайт со списком, NFT. Сегодня, благодаря доступным инструментам и YouTube, это как никогда просто.

80. Говорите сами с собой — вслух и часто

Когда мы говорим сами с собой вслух, описываем идею или план, то оттачиваем и сам рассказ, и подачу. Это позволит быть лучше во время реального разговора.

81. Создайте чат с самим собой

Отправляйте в него голосовые заметки с идеями и размышлениями. Отправляйте их себе. Это самый простой способ сохранять идеи, поскольку наши телефоны всегда с нами.

82. Изучайте речи и сценарии

Сценарии и речи — один из лучших способов использования длинного контента.

83. Читайте графические романы или книги с иллюстрациями

Они объясняют сложные истории и темы простым языком, используя графический дизайн, типографику, изображения и подобные инструменты. Это примерно то же, чем дизайнер приложений занимается каждый день.

84. Придерживайтесь метода «сумасшедших восьмерок»

Этот метод спринта с использованием ручки и бумаги — один из популярных способов генерации огромного количества идей за короткое время. Помните: в отличие от людей, бумага стерпит все.

85. Создавайте чек-листы

Эти списки помогают разгрузить мозг от рутинных задач.

Держите на рабочем месте чек-лист эвристических принципов и карту элементов интерфейса.

Храните план поездки в чемодане.

Разместите на столе план публикации контента.

86. Генерируйте много идей

Не бойтесь скрещивать темы и сюжеты.

Как создавать новые идеи? Прочтите книгу; запишите все плохие идеи, которые придут в голову; выполните новую для себя рабочую задачу.

Сохраняйте настрой новичка.

87. Создавайте «вечнозеленые» заметки

Выберите любую тему на свое усмотрение. Изучите ее настолько, чтобы написать обзор собственными словами. Идея в том, чтобы вам больше никогда не пришлось открывать Google, чтобы узнать об этой теме.

88. Учитесь пользоваться поисковыми системами

Как? Попробуйте найти ответ в Google.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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