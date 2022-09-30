12 систем разработки продукта, которые должен знать каждый продакт-менеджер. Часть 2

Продолжаем изучать подходы, которые помогают продакт-менеджеру выполнять одну из его главных задач — определять потребности пользователей и создавать на их основе востребованный продукт. Во второй части мы рассмотрим 6 систем: STAR и SOAR, анализ пяти сил Портера, RICE, анализ коренных причин, ТРИЗ и Двойной алмаз.
Предыдущая часть: 12 систем разработки продукта, которые должен знать каждый продакт-менеджер. Часть 1
STAR и SOAR
STAR — это популярный способ рассказывать истории о достижениях в целом, а также во время собеседований. Он строится по следующей схеме:
- Situation — ситуация;
- Task — задача;
- Action — действие;
- Result — результат.
Существует и похожая система под названием SOAR, которая более близка к методологии сторителлинга и лучше вовлекает слушателя. Вот схема:
- Situation — ситуация;
- Objective and Obstacles — цель и препятствия;
- Action — действие;
- Result — результат.
Ситуация
Вы рассказываете историю для определенной аудитории. Какие детали могут привлечь ее внимание к истории? Что ее волнует?
Подумайте, в каких похожих ситуациях могут оказываться ваши зрители. Они слушают вас, потому что им нужно решить проблему при помощи кого-либо или чего-либо. Они будут полагать, что вы знаете решение, так как уже устраняли подобную проблему.
Пример: «В 2020 году мы запустили несколько неудачных продуктов. Мы не удовлетворяли спрос и придерживались негибкой стратегии выхода на рынок. Из-за этого изменения обходились дорого, а наши релизы не оправдывали ожидания».
Цель и препятствия
К чему стремился герой и что мешало ему этого достичь? Важно, чтобы это находило отклик у аудитории.
Пример: «Продолжать делать то же самое — прямой путь к провалу. Однако в крупной организации нелегко вносить изменения. Как директору по продукту, ответственному за его успешный запуск, мне нужно было убедить вице-президента в том, что нам нужно более гибкое ПО и другие рычночные показатели для управления продуктом».
Действие
Чтобы было предпринято? Сделайте акцент на том, чего стоил этот результат герою. Подробно расскажите о том, сколько усилий и какие навыки потребовались для достижения цели.
Пример: «Я провел исследование рынка и нанял специалиста по данным, чтобы определить наиболее точные рыночные показатели за последние пять лет. Затем я протестировал пять инструментов, чтобы найти тот, что даст нам необходимую гибкость. Я презентовал решение вице-президенту, и она разрешила мне переобучить команду. После этого мы взялись за дело».
Результат
Расскажите подробнее о результате: как он повлиял на компанию, членов команды и других причастных.
Пример: «Новая задача заинтересовала команду, и я правильно подобрал новые рыночные показатели. К концу года наш продукт стал в 8 раз более прибыльным по сравнению с остальными. И хотя я возглавлял эти усилия, не стоит приписывать все заслуги мне — мой вице-президент рисковала ради меня, а команда выполнила работу безупречно. Я горжусь нашими достижениями».
Анализ пяти сил Портера
Этот простой, но мощный инструмент позволяет оценить конкурентоспособность продукта и потенциальную прибыльность стратегии. С его помощью можно составлять стратегию развития продукта и дорожную карту.
Ниже представлены пять сил Портера, которые помогут быстро оценить позицию вашего решения на рынке.
- Угроза появления новых игроков. Может ли ваша позиция на рынке измениться при появлении нового игрока?
- Угроза появления продуктов-заменителей. Какова вероятность того, что клиенты найдут аналог вашему предложению?
- Рыночная власть поставщиков. Могут ли ваши поставщики повысить стоимость?
- Рыночная власть потребителей. Могут ли покупатели повлиять на снижение цен?
- Уровень конкурентной борьбы. Сколько у вас конкурентов и какие у них преимущества?
Проанализировав влияние, силу и направление каждого из этих факторов, можно подумать над тем, какие стратегические изменения помогут обеспечить долгосрочную прибыль.
RICE
RICE включает четыре фактора, которые помогают оценить важность задачи.
- Reach (охват). Сколько людей могут воспользоваться решением в определенный период времени?
- Impact (влияние). Насколько это нововведение увеличит число конверсий? Оцените по шкале от 1 до 5.
- Confidence (уверенность в оценке). Насколько вы уверены в ценности продукта? Выразите результат в процентах.
- Effort (трудозатраты). Сколько времени потребуется для выполнения проекта от всех членов команды?
Анализ коренных причин
Анализ коренных причин (Root Cause Analysis, RCA) помогает определить первопричину проблемы, вернувшись к ее источнику. Конечная цель RCA — не допустить повторения такой ситуации в будущем.
Для начала нужно задать следующие вопросы.
- Какая проблема актуальна в данный момент?
- Почему она возникает?
Не останавливайтесь на первом вопросе о том, «почему что-либо произошло» — задавайте его, пока не доберетесь до сути и реальной причины.
Поначалу этот метод, как правило, используется, чтобы быстро решить возникшую проблему. Однако, как только вы освоите эту технику, вы сможете использовать ее в качестве упреждающей меры, выявляя проблемы до их возникновения и предотвращая их.
ТРИЗ
ТРИЗ или теория решения изобретательских задач — это набор инструментов и принципов, которые помогают создавать инновации. Система разработана советским изобретателем Генрихом Альтшуллером.
Альтшуллер изучил тысячи патентов и провел различие между обычными и прорывными изобретениями. Затем он обобщил свои знания о вторых в книге «Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач».
Вот некоторые из принципов ТРИЗ: асимметрия, объединение, универсальность, принцип «матрешки», обратная связь, принцип «посредника», самообслуживание и замена. Часть из них используются для развития продукта, поэтому популярность ТРИЗ растет, особенно среди команд разработчиков.
С помощью этих принципов можно устранять существенные эксплуатационные и дизайнерские противоречия. Они позволяют вернуть продукт к первоначальному видению вместо того, чтобы идти на компромисс, который может испортить его идеальное финальное состояние и помешать ему развиваться в правильном направлении.
Двойной алмаз
Двойной алмаз (Double Diamond) — метод, разработанный Британским советом по дизайну (Design Council), который помогает организовывать проекты и управлять ими.
Система включает четыре этапа.
- Поговорить напрямую с клиентами и выявить их проблемы и болевые точки.
- На основе этого исследования определить конкретные задачи, которые вы будете решать.
- Разработать потенциальные решения в ходе совместной работы кросс-функциональных команд.
- Предложить возможные решения, протестировать их и доработать те, что показали лучшие результаты.
Как сообщает Совет по дизайну, в основе этой системы лежат следующие принципы.
- Ставить людей на первое место. Для начала разберитесь в потребностях и стремлениях пользователей сервиса.
- Общайтесь визуальным и понятным всем языком. Помогите людям прийти к общему пониманию проблемы и идей.
- Сотрудничайте. Работайте вместе с другими людьми и вдохновляйтесь их примером. Выполняйте итерации, чтобы выявлять ошибки на ранней стадии, избегать рисков и укреплять уверенность в своих идеях.
Следует стремиться к тому, чтобы погружаться в проблемы и пытаться найти лучшие решения для клиентов. Система Двойной алмаз помогает исследовать возможности, формировать инновационные идеи и воплощать их в жизнь.
Фото на обложке: HappyAprilBoy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 12 систем разработки продукта, которые должен знать каждый продакт-менеджер. Часть 1
- 2 UI/UX-дизайнер на производстве: в чем его специфика и как им стать
- 3 Фриланс или офис: что выбрать дизайнеру, чтобы прокачать навыки и не выгореть
- 4 Ребрендинг с минимальными вложениями в кризис: 3 вещи, на которых можно сэкономить
- 5 Антиспам-советы и подборки для фуд-гедонистов: что писать в приветственном письме и велком-цепочке
ВОЗМОЖНОСТИ
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022
30 сентября 2022
03 октября 2022