12 систем разработки продукта, которые должен знать каждый продакт-менеджер. Часть 2

Продолжаем изучать подходы, которые помогают продакт-менеджеру выполнять одну из его главных задач — определять потребности пользователей и создавать на их основе востребованный продукт. Во второй части мы рассмотрим 6 систем: STAR и SOAR, анализ пяти сил Портера, RICE, анализ коренных причин, ТРИЗ и Двойной алмаз.

Предыдущая часть: 12 систем разработки продукта, которые должен знать каждый продакт-менеджер. Часть 1

STAR и SOAR

STAR — это популярный способ рассказывать истории о достижениях в целом, а также во время собеседований. Он строится по следующей схеме:

S ituation — ситуация;

ituation — ситуация; T ask — задача;

ask — задача; A ction — действие;

ction — действие; Result — результат.

Существует и похожая система под названием SOAR, которая более близка к методологии сторителлинга и лучше вовлекает слушателя. Вот схема:

S ituation — ситуация;

ituation — ситуация; O bjective and Obstacles — цель и препятствия;

bjective and Obstacles — цель и препятствия; A ction — действие;

ction — действие; Result — результат.

Ситуация

Вы рассказываете историю для определенной аудитории. Какие детали могут привлечь ее внимание к истории? Что ее волнует?

Подумайте, в каких похожих ситуациях могут оказываться ваши зрители. Они слушают вас, потому что им нужно решить проблему при помощи кого-либо или чего-либо. Они будут полагать, что вы знаете решение, так как уже устраняли подобную проблему.

Пример: «В 2020 году мы запустили несколько неудачных продуктов. Мы не удовлетворяли спрос и придерживались негибкой стратегии выхода на рынок. Из-за этого изменения обходились дорого, а наши релизы не оправдывали ожидания».

Цель и препятствия

К чему стремился герой и что мешало ему этого достичь? Важно, чтобы это находило отклик у аудитории.

Пример: «Продолжать делать то же самое — прямой путь к провалу. Однако в крупной организации нелегко вносить изменения. Как директору по продукту, ответственному за его успешный запуск, мне нужно было убедить вице-президента в том, что нам нужно более гибкое ПО и другие рычночные показатели для управления продуктом».

Действие

Чтобы было предпринято? Сделайте акцент на том, чего стоил этот результат герою. Подробно расскажите о том, сколько усилий и какие навыки потребовались для достижения цели.

Пример: «Я провел исследование рынка и нанял специалиста по данным, чтобы определить наиболее точные рыночные показатели за последние пять лет. Затем я протестировал пять инструментов, чтобы найти тот, что даст нам необходимую гибкость. Я презентовал решение вице-президенту, и она разрешила мне переобучить команду. После этого мы взялись за дело».

Результат

Расскажите подробнее о результате: как он повлиял на компанию, членов команды и других причастных.

Пример: «Новая задача заинтересовала команду, и я правильно подобрал новые рыночные показатели. К концу года наш продукт стал в 8 раз более прибыльным по сравнению с остальными. И хотя я возглавлял эти усилия, не стоит приписывать все заслуги мне — мой вице-президент рисковала ради меня, а команда выполнила работу безупречно. Я горжусь нашими достижениями».

Анализ пяти сил Портера

Этот простой, но мощный инструмент позволяет оценить конкурентоспособность продукта и потенциальную прибыльность стратегии. С его помощью можно составлять стратегию развития продукта и дорожную карту.

Ниже представлены пять сил Портера, которые помогут быстро оценить позицию вашего решения на рынке.

Угроза появления новых игроков. Может ли ваша позиция на рынке измениться при появлении нового игрока?

Может ли ваша позиция на рынке измениться при появлении нового игрока? Угроза появления продуктов-заменителей. Какова вероятность того, что клиенты найдут аналог вашему предложению?

Какова вероятность того, что клиенты найдут аналог вашему предложению? Рыночная власть поставщиков. Могут ли ваши поставщики повысить стоимость?

Могут ли ваши поставщики повысить стоимость? Рыночная власть потребителей. Могут ли покупатели повлиять на снижение цен?

Могут ли покупатели повлиять на снижение цен? Уровень конкурентной борьбы. Сколько у вас конкурентов и какие у них преимущества?

Проанализировав влияние, силу и направление каждого из этих факторов, можно подумать над тем, какие стратегические изменения помогут обеспечить долгосрочную прибыль.

RICE

RICE включает четыре фактора, которые помогают оценить важность задачи.

Reach (охват). Сколько людей могут воспользоваться решением в определенный период времени?

Сколько людей могут воспользоваться решением в определенный период времени? Impact (влияние). Насколько это нововведение увеличит число конверсий? Оцените по шкале от 1 до 5.

Насколько это нововведение увеличит число конверсий? Оцените по шкале от 1 до 5. Confidence (уверенность в оценке). Насколько вы уверены в ценности продукта? Выразите результат в процентах.

Насколько вы уверены в ценности продукта? Выразите результат в процентах. Effort (трудозатраты). Сколько времени потребуется для выполнения проекта от всех членов команды?

Анализ коренных причин

Анализ коренных причин (Root Cause Analysis, RCA) помогает определить первопричину проблемы, вернувшись к ее источнику. Конечная цель RCA — не допустить повторения такой ситуации в будущем.

Для начала нужно задать следующие вопросы.

Какая проблема актуальна в данный момент?

Почему она возникает?

Не останавливайтесь на первом вопросе о том, «почему что-либо произошло» — задавайте его, пока не доберетесь до сути и реальной причины.

Поначалу этот метод, как правило, используется, чтобы быстро решить возникшую проблему. Однако, как только вы освоите эту технику, вы сможете использовать ее в качестве упреждающей меры, выявляя проблемы до их возникновения и предотвращая их.

ТРИЗ

ТРИЗ или теория решения изобретательских задач — это набор инструментов и принципов, которые помогают создавать инновации. Система разработана советским изобретателем Генрихом Альтшуллером.

Альтшуллер изучил тысячи патентов и провел различие между обычными и прорывными изобретениями. Затем он обобщил свои знания о вторых в книге «Найти идею: Введение в ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач».

Вот некоторые из принципов ТРИЗ: асимметрия, объединение, универсальность, принцип «матрешки», обратная связь, принцип «посредника», самообслуживание и замена. Часть из них используются для развития продукта, поэтому популярность ТРИЗ растет, особенно среди команд разработчиков.

С помощью этих принципов можно устранять существенные эксплуатационные и дизайнерские противоречия. Они позволяют вернуть продукт к первоначальному видению вместо того, чтобы идти на компромисс, который может испортить его идеальное финальное состояние и помешать ему развиваться в правильном направлении.

Двойной алмаз

Двойной алмаз (Double Diamond) — метод, разработанный Британским советом по дизайну (Design Council), который помогает организовывать проекты и управлять ими.

Система включает четыре этапа.

Поговорить напрямую с клиентами и выявить их проблемы и болевые точки. На основе этого исследования определить конкретные задачи, которые вы будете решать. Разработать потенциальные решения в ходе совместной работы кросс-функциональных команд. Предложить возможные решения, протестировать их и доработать те, что показали лучшие результаты.

Как сообщает Совет по дизайну, в основе этой системы лежат следующие принципы.

Ставить людей на первое место. Для начала разберитесь в потребностях и стремлениях пользователей сервиса.

Для начала разберитесь в потребностях и стремлениях пользователей сервиса. Общайтесь визуальным и понятным всем языком. Помогите людям прийти к общему пониманию проблемы и идей.

Помогите людям прийти к общему пониманию проблемы и идей. Сотрудничайте. Работайте вместе с другими людьми и вдохновляйтесь их примером. Выполняйте итерации, чтобы выявлять ошибки на ранней стадии, избегать рисков и укреплять уверенность в своих идеях.

Следует стремиться к тому, чтобы погружаться в проблемы и пытаться найти лучшие решения для клиентов. Система Двойной алмаз помогает исследовать возможности, формировать инновационные идеи и воплощать их в жизнь.

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