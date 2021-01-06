Цифровые минималисты: кто это и что о них должен знать бизнес

Это новое поколение покупателей растет и формирует культуру потребления будущего. И вот как они это делают.

С самого начала цифровой эпохи некоторые потребители отказывались воспринимать технологии как неотъемлемую часть современного мира. В своей книге «Цифровой минимализм: Фокус и осознанность в шумном мире» писатель и доцент Джорджтаунского университета Кэл Ньюпорт рассказывает, что эти люди научились осознанно определять место и ценность технологических продуктов в своей жизни.

Используют технологии выборочно

Возможно, вы уже знакомы с такой концепцией, как «экономика внимания». Согласно этой теории, постоянное развитие технологий повышает ценность человеческого внимания и делает его важным ресурсом, вокруг которого разворачивается конкурентная борьба.

И хотя мы осознаем психологическое и социальное влияние новых технологий, мы, как правило, воспринимаем его как неотъемлемую часть прогресса. Однако есть народы, которые относятся к этому по-другому. Например, культура общин амишей демонстрирует совершенно иной взгляд на технологические изменения.

Некоторые специалисты отмечают, что вопреки распространенному мнению амиши не отвергают новейшие изобретения, а лишь сознательно выбирают и используют некоторые из них. Они стараются извлечь из них максимальную пользу и по возможности сократить их негативные последствия.

Таким образом они создают собственные необычные «лайфхаки».

Чтобы передвигать газовые комбайны, фермеры задействуют лошадей — это помогает избежать шума и задымления.

Плотники заряжают цифровые дрели с помощью солнечных батарей.

Цифровой фрезерный станок используется для изготовления основных пневматических компонентов.

В целом, представители этой культуры стремятся адаптировать технологии под собственные потребности, а не наоборот.

Ограничивают использование социальных сетей

Некоторые психологи, изучающие потребителей из поколения Z, обнаружили интересную тенденцию: к моменту достижения подросткового возраста у них усиливались тревожность и рассеянность. Специалисты связывают это с постоянным использованием цифровых инструментов и социальных сетей.

Мир, наполненный постоянными отвлечениями, лишил поколение Z способности анализировать и воспринимать собственные эмоции.

Они не могут наслаждаться моментами одиночества и размышлять о волнующих их событиях.

Кэл Ньюпорт называет это явление «синдромом лишения одиночества», возникновению которого способствует непрерывная коммуникация. Чтобы его избежать, потребители разрабатывают особые стратегии.

Например, создатель сервиса Freedom осознал, что цифровые технологии заставляют нас выполнять несколько дел одновременно и постоянно отвлекают от важных задач. Поэтому он разработал инструмент, который блокирует доступ к социальным сетям и прочим ресурсам во время работы. С его помощью ему и другим пользователям вновь удалось сосредоточиться на себе и своих эмоциях.

Создают новые средства коммуникации

Недостатки социальных сетей также отразились на взаимоотношениях между людьми. Так как эти инструменты направлены на текстовое общение, наша социальная жизнь значительно опустела.

В большинстве случаев мы предпочитаем отправить сообщение, так как это удобнее, чем позвонить или встретиться лично. В результате взаимодействия между людьми потеряли довольно важные социальные элементы:

язык тела;

эмоциональные сигналы;

тон голоса.

По словам психолога Мэттью Либермана, они составляют «эмоциональное познание», которое дает нам ощущение того, что нас понимают и слышат.

Все большее количество потребителей пытается найти выход из этой ситуации. К примеру, некоторые из них решили перестать использовать текстовые сообщения и сосредоточиться на общении с помощью аудио и видео. А предприниматель из Хьюстона выбрал определенное время, в которое он будет доступен для любого общения.

Новые приложения, такие как Yubo, Marco Polo и Houseparty, также уделяют большее внимание личным беседам, а не перепискам. Их главная задача — активизировать социальные связи с помощью расширенного набора средства коммуникации.

Минимизируют функции цифровых устройств

Такие инструменты, как смартфоны, ноутбуки и планшеты, ставшие частью нашей повседневной жизни, обладают функциями, которые позволяют выполнять практически все действия. В их основе лежит идея о том, что повышение многофункциональности принесет больше пользы потребителю.

Исследования в области нейробиологии показали, что мозг способен хорошо выполнять только одну задачу за раз.

Дело в том, что нейронные сети собирают информацию синхронно, а не последовательно. В результате технологии не только отвлекают нас, но и вызывают зависимость от действий, требующих минимальной концентрации.

Многие потребители осознали, что им нужны устройства, предоставляющие только одну услугу за раз, а другие задумались над созданием новых продуктов, удовлетворяющих единственную потребность. К примеру, телефон Light Phone обладает лишь базовыми функциями, такими как звонки и SMS. Некоторые производители даже создали компьютеры, способные выполнять лишь несколько когнитивных задач.

Подобные идеи высказывали информатик Марк Вайзер и исследователь Джон Сили Браун. Они назвали этот процесс революцией «тихих технологий», направленных на границы наших чувств и создающих меньше шума. Они считают, что нужно создавать устройства, которые удовлетворяют потребности клиентов, желающих минимизировать влияние новейших изобретений на свою жизнь и работу.

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