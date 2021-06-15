Герои цифрового времени: как прошла первая питч-сессия Digital Superhero 2021

Ещё относительно недавно человечество считало, что ресурсы планеты бесконечны, а крупные корпорации полагали, что на острие инноваций всегда будет именно тот, у кого больше финансов. Сегодня мы знаем, что это не так: природные ресурсы восполняются с трудом, а маленькие независимые команды чаще лучше угадывают настроения на рынке. Именно поэтому нужны процессы и мероприятия, которые помогают крупным корпорациям и госструктурам стать экологичнее и наладить связь с прогрессивными стартапами.

IT-марафон Digital Superhero — один из таких проектов. Событие помогает крупным структурам — как государственным, так и частным — найти подходящие им инновационные решения от молодых стартапов. Первый марафон состоялся в 2020-м году, а совсем недавно прошла первая питч-сессия Digital Superhero 2021, организованная казанским Ак Барс Банком под эгидой правительства Татарстана. На этой питч-сессии рассматривались проекты в следующих направлениях:

ESG (устойчивое развитие);

Research Tools (инструменты автоматизации исследований и быстрого роста);

RiskTech (инструменты для риск-технологий).

Всего организаторы обработали 78 заявок, поступивших из разных городов России: Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Краснодара, Иннополиса, Воронежа, Екатеринбурга, Ульяновска, Тольятти, Набережных Челнов, Новосибирска и Подольска.

Из них отобрали 20 команд, которые представили свои проекты экспертам на питч-сессии.

Проекты оценивали по следующим критериям:

Конкурентоспособность

Реалистичность представленной бизнес-модели

Возможность коммерциализации проекта

Степень проработки проекта

Инвестиционная привлекательность

Наличие удобного интерфейса

Потенциальный объем рынка

Качество представленной на питче информации

«Мы отобрали проекты, которые совпали с повесткой Ак Барс Банка и уже существующими инициативами. С ними мы готовы сотрудничать в рамках программ акселерации, — отмечает директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев. — У всех финалистов достаточный опыт, они подошли к масштабированию с хорошим продуктом, и сейчас наша задача — найти точки соприкосновения, чтобы получить максимальный эффект от партнерства».

Финалисты

EcoBox

EcoBox — московский стартап, работающий в области MedTech. Компания производит устройства для обработки личных вещей и общественных пространств УФ-лучами — так с них удаляются бактерии и вирусы.

Компания производит как устройства для личного использования (небольшие контейнеры для обработки смартфонов, предметов одежды и других личных вещей), так и устройства для обработки помещений и поверхностей. В каталоге EcoBox есть и переносные устройства, а также приборы для использования в автомобиле.

По собственным данным, число клиентов компании превышает 5 тысяч, у EcoBox 12 разработок и 16 партнеров на территории СНГ. В частности, продукция компании представлена на популярных маркетплейсах — Ozon и Wildberries, а также у ритейлера «Комус».

Win-Bin

Основная услуга Win-Bin — умный ящик по раздельному сбору вторсырья. Бак работает с приложением, установленном на смартфоне клиента. С помощью приложения бак можно открыть и поместить туда вторсырье — устройство само определяет объем выброшенного и начисляет соответствующее количество бонусов.

Технологию уже проверили и оценили в акселераторе Leroy Merlin и на конкурсе Social Idea-2020. Заявки на установку Win-Bin компания получила из 15 городов России. Также Win-Bin сотрудничает с «Перекрестком», «Лентой», парком ВДНХ и другими учреждениями и компаниями.

Jiff.store

Jiff.store — платформа, предоставляющая клиентам сразу несколько услуг в области e-commerce. Это витрина для небольших магазинов, которая создается без участия дизайнера и действует по принципу no code. Кроме того, Jiff.store позволяет управлять продажами, находить новых клиентов, подключать доставку, а также вести с покупателями диалог через чат-бота c заданными сценариями. Кроме того, сервис предоставляет аналитику по популярности товаров и возможность сбора фидбэка от пользователей.

Платформа SalesChain

SalesChain — это генератор продаж, позволяющий банкам и другим организациям продавать финансовые и нефинансовые услуги через сеть внешних агентов. Платформа позволяет подключать внешних агентов за две минуты, передавать заявки по формату «единого окна». Сейчас у SalesChain более 15 лизинговых компаний-партнеров, более 500 заключенных сделок и почти 300 активных пользователей. С компанией сотрудничают «Росбанк», «Альфа-Лизинг», «Газпромбанк» и другие компании.

«Реалитика»

«Реалитика» — сервис, позволяющий бизнесу принимать решения на основе обратной связи от клиентов. Аналитический движок сервиса просматривает темы, которые пользователи упоминают в сообщениях, собирает и классифицирует отзывы из разных каналов: мобильные приложения, данные чат-ботов, открытые вопросы в NPS, CSI, данные из формы на сайте.

На обработку одного обращения у сервиса уходит до 250 миллисекунд. Сервис умеет понимать тональность обращения и распределяет жалобы по разным вертикалям бизнеса, а также платформам, iOS/Android, городам и так далее.

E-place.com

E-place — это платформа для взаимодействия с партнерами и агентами на всех этапах — от онбординга до выплаты вознаграждения. Это позволяет экономить время и средства на привлечение контрагентов.

Платформа планирует привлечь до 100 тысяч риэлторов к июню этого года. Она дает возможность сотрудничать как с юридическими лицами, так и с самозанятыми, ИП и физическими лицами. E-place работает с такими продуктами, как ипотечный кредит, рефинансирование и кредит под залог недвижимости, бронирование новостроек, прямые продажи и тендерные процедуры.

RealtyCloud

Сервис RealtyCloud проверяет недвижимость и собственников на юридические риски. Он собирает информацию из открытых источников — Росреестр, ФССП, ФНС, Прокуратура РФ и других. После этого система автоматически анализирует данные и на их основе выдает простую оценку риска по принципу «светофора». Анализ одного объекта занимает до 60 минут. Сервис уже проверил 400 тысяч объектов, им пользуются как покупатели недвижимости, так и юристы и риэлторы.

Что дальше?

«Этим событием мы открыли большую серию мероприятий Digital SuperHero, которая будет идти до сентября. Итогом станет DemoDay на форуме Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие проекты. Приятно, что были проекты из Татарстана и Иннополиса — города инноваций», — заявил один из членов жюри питч-сессии — Дмитрий Трофимов, директор «Телеком Интеграции» в Казани, ГК Innostage.

Финалисты конкурса смогут работать с менторами и получить до 500 тысяч рублей на проведение пилотного проекта. Кроме них, в список для потенциального сотрудничества попали еще восемь компаний.

Программа Digital Superhero продлится до сентября 2021 года и завершится демо-днем — на этом мероприятии финалисты питч-сессий и конкурсов расскажут о проделанной работе, а также смогут посоревноваться за главный приз в размере 300 тысяч рублей.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash.