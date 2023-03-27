Почему вредно постоянно отвлекаться и как перестать это делать

Часто ли вы чувствуете себя не только уставшим, но и так, будто ничего не сделали в течение дня? Причина в том, что мы постоянно переключаем внимание между разными делами — работой, разговорами с коллегами и соцсетями — и не успеваем доводить все до конца. Без чувства выполненного долга работа в лучшем случае не приносит удовлетворения, а в худшем — демотивирует, что ведет к выгоранию.

Маура Томас работала тренером по продуктивности и спикером почти в 2 тыс. организаций и обнаружила, что рассеянность — главный барьер к тому, вовлекаться в работу и получать от нее удовлетворение.

Исследования профессора кафедры информатики Калифорнийского университета в Ирвайне Глории Марк и ее коллег показывают, что мы часто переключаемся между делами каждые несколько минут. Постоянные перерывы заставляют работать быстрее, что повышает стресс, раздражение, давление времени и количество приложенных усилий.

Профессор Джорджтаунского университета Кэл Ньюпорт определяет «глубокую работу» как «способность сосредоточиться на умственной задаче и не отвлекаться». По его словам, ее преимущество в том, что она «позволяет быстро усваивать сложную информацию и добиваться лучших результатов за меньшее время».

Томас считает, что глубокая работа требует «интеллектуального импульса». Так, чтобы начать, сосредоточиться и полностью мобилизовать ресурсы для работы, нужно некоторое время. «Ресурсы» — это не только знания, мудрость и опыт, но и эмпатия, увлеченность, доброта, трудолюбие и прочие качества.

«Раскрытие гения» — так Томас описывает процесс создания этого импульса.

Рассмотрим следующую аналогию. Допустим, вам нужно проехать 16 км на велосипеде. Вы начинаете крутить педали, набираете скорость и движетесь вперед, но вдруг что-то неожиданно заставляет вас остановиться. В результате вы теряете импульс и вынуждены приложить больше усилий, чтобы начать все заново.

Представьте, что будете тормозить каждый раз, как начнете набирать скорость. Двигаться по инерции не получится — все время придется усиленно крутить педали.

В трехминутные интервалы между другими делами невозможно полностью «раскрыть свой гений». Однако многие из нас просто привыкли отвлекаться. Проблему усугубляют «технологии убеждения», которые используют приемы поведенческой психологии, чтобы побудить нас продолжать взаимодействовать с ними.

Со временем привычка формируется, и мы начинаем искать, на что бы отвлечься. Если работы не очень много или она наскучила, мы тянемся к телефону.

Из-за этой привычки сокращается продолжительность концентрации внимания, а также пропадает способность (и желание) заниматься вдумчивой работой.

Как перестать отвлекаться

Томас убеждена: чтобы повысить продуктивность, нужно научиться управлять не временем, а вниманием. Вот что для этого нужно.

Осознайте проблему

Привычки вызываются сигналами. Поэтому каждый раз, когда вы ненамеренно переключаетесь на другую задачу, записывайте это и указывайте причины.

Разработайте план по ее решению

Подумайте, как сделать так, чтобы другие не прерывали вас во время сосредоточенной работы. Что вы можете сказать, если это все же произойдет? Как не дать себе взять в руки телефон?

Запишите и опробуйте эти идеи, а затем отметьте, дали ли они результат. Со временем станет ясно, что именно работает в вашей ситуации.

Воспользуйтесь принципом «энергии активации»

К примеру, разбейте на части и конкретизируйте важные задачи, которые иначе могут показаться сложными. Вместо пункта «написать статью» добавьте в список «перечислить четыре тезиса для статьи». Вместо «проанализировать отчет» — «определить основную идею первого раздела отчета». Если задача кажется быстрой и легкой, то с большей вероятностью будет выполнена.

«Трение», как называет это Томас, является следствием энергии активации. Это инструмент также можно задействовать.

Так, если каждый вечер вы постоянно заходите в электронную почту на смартфоне, причина может быть в том, что вы «привыкли» делать это в офисе в течение дня.

Чтобы оставить эту привычку на рабочем месте, создайте «трение». Например, отключите почтовый аккаунт на смартфоне. В таком случае, даже если вы будете компульсивно открывать приложение, потребуется возвращаться в настройки и снова активировать аккаунт. Это напомнит о намерении отказаться от привычки и остановит порыв.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock