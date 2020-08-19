Дивьянк Турахия — индийский программист, который стал миллиардером в 33 года

В детстве Дивьянк Турахия прочитал более 150 книг по бизнесу: «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки и «Деньги: мастер игры» Тони Роббинса, биографии известных бизнесменов и истории создания технологических стартапов. Вот уже 20 лет он проводит за чтением более 800 часов в год. Со временем биография Дива стала напоминать сюжеты его любимых книг.

У его отца, человека из рабочего класса, никогда не было много денег. Но все, что удавалось сэкономить, он тратил на книги — Див вспоминает, что дома их было даже больше, чем в школьной библиотеке.

Мальчику нравились компьютерные игры, и отец предложил ему узнать, как они создаются: он объяснил, что если понять их устройство, побеждать будет проще. С этого все и началось: Дивьянк начал поглощать одни пособия по программированию за другими. Среди его знакомых не было разработчиков, поэтому книги стали его единственными учителями.

Найти клиентов и получить опыт

В 13 лет Див уже смог запустить школьный интерфейс обмена сообщениями. В начале 1990-х годов интернет в Индии только начинал развиваться — тот, кто знал хоть что-то о компьютерах и сетях, уже был на шаг впереди остальных.

Через год учительница спросила, может ли Див сделать веб-сайт для компании. Он согласился, и вскоре индийские бизнесмены начали обращаться к нему по различным вопросам, связанным с компьютерами — от создания сайтов и подключения к интернету до проверки безопасности сети. Благодаря этому Див приобрел массу знаний о компьютерах, программировании и сетях, начал неплохо зарабатывать и познакомился с людьми, которые стали его первыми клиентами.

Стать компьютерным консультантом и заработать первый миллион в 18

В 16 лет Дивьянк уже был востребованным веб-консультантом в быстро развивающейся сфере. Ему нужно было сделать выбор: продолжать в том же духе или попробовать применить свои знаниями как-то еще.

Деньги уже тогда перестали быть для него проблемой — он зарабатывал достаточно, чтобы покрывать все свои потребности. У него не было семьи, которую нужно было бы обеспечивать, поэтому Див решил рискнуть и создал собственный проект.

Это произошло в 1998 году, когда количество пользователей интернета в Индии составляло по разным оценкам от 50 до 200 тысяч человек. Див понимал, что технология рано или поздно станет очень востребованной, и людям понадобятся домены и веб-хостинги. Эта мысль и стала основой его бизнеса.

Взять 25 тысяч рупий в долг и основать прибыльный бизнес

Див не мог позволить себе покупку собственных серверов, поэтому он одолжил у своего отца 25 тысяч рупий ($350) и взял оборудование в аренду. Уже за первые несколько месяцев работы на индийском рынке Directi получила прибыль в размере $4 тысячи.

Фото: icosha / Shutterstock

Вдохновившись успехом, Дивьянк понял, что опережает индийский рынок и решил попробовать предлагать свои услуги за границей. Ситуация в других странах была похожей: все больше людей хотели подключиться к интернету и завести собственный сайт.

Постоянно переписываясь по электронной почте, Див вскоре нашел партнеров в США, Европе и Азии, которые согласились локализовать его бизнес на местных рынках. «Интернет отлично помогал скрывать тот факт, что по другую сторону экрана сидит 17-летний индийский мальчик», — смеется Див.

Пройти путь от миллиона к миллиарду

Позже Дивьянк основал еще несколько технологических компаний. Например, в Индии было неудобно получать средства из-за границы, поэтому он придумал собственную платежную систему, которую продал через какое-то время.

Следующим его крупным бизнесом стал Skenzo. Див решил попробовать себя в еще одной перспективной индустрии и занялся интернет-рекламой. Каждый неактивный домен можно монетизировать с помощью соответствующего программного обеспечения. Разработка, которую создал Див, используется во всем мире по сей день. В конечном итоге проект превратился в настоящего гиганта рекламных технологий — сеть Media.net. Див продал компанию за $900 млн китайской корпорации.

Разгадать секрет успеха

Сегодня Дивьянк Турахия — один из самых молодых технологических миллиардеров в мире. В свободное время он летает на cпортивных самолетах, а однажды освоил управление вертолетом — потому что ему «целую неделю было нечем заняться».

Не все его решения одобрялись близкими — Див часто говорит, что друзья и семья заботятся о наших интересах, но не всегда подсказывают правильный путь. Важно понимать, что вы можете дать миру, и смело воплощать решения в жизнь.

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Фото на обложке: Wikimedia Commons