Семь вещей, которые не стоит указывать в резюме

Правильно составленное резюме — это первый шаг на пути к успешному трудоустройству. Часто кандидаты указывают много ненужной информации, которая может испортить впечатление о сотруднике. Вот семь вещей, которые не стоит указывать в резюме, чтобы повысить свои шансы в поисках работы мечты.

1. Неактуальные хобби и интересы

Любите киберспорт? Отдых на природе? Коллекционирование монет? Садоводство? У каждого из нас есть хобби, и большинство людей думает, что чем оно уникальнее, тем больше оно выделит их среди других кандидатов.

Но рекрутеров мало волнует, как кандидат на должность проводит свободное время — во всяком случае, не сразу. Они сосредоточены только на поиске сотрудников, которые соответствуют требованиям компании.

Кандидат может указать в резюме хобби, если оно связано с должностью, на которую он претендует. Например, если это работа в сфере финансов, увлечение ивестированием будет вполне уместно.

2. Слишком много soft skills

Избыток soft skills в резюме может оттолкнуть специалиста по кадрам. Лучше указывать больше профессиональных навыков.

Личные качества также должны быть реальны и подкреплены примерами. Например, вместо того, чтобы просто указать многозадачность, лучше описать реальный факт из профессиональной жизни: «Руководил сразу несколькими проектами, что привело к увеличению X%».

3. Неуместная фотография

Некоторые кандидаты даже не задумываются о том, какую фотографию включить в резюме. Некачественные и неуместные селфи и снимки в купальниках могут испортить впечатление о сотруднике.

Старайтесь использовать профессиональные снимки на белом фоне, так вы покажете свой профессионализм и серьезный подход к составлению резюме.

4. Личные местоимения

Многие кандидаты используют личные местоимения в резюме. Однако это считается распространенной ошибкой.

Сам формат резюме подразумевает, что вся информация описывает исключительно его владельца, нет необходимости напоминать об этом в каждом предложении. Вместо того чтобы писать «Я руководил командой из 5 сотрудников», просто укажите «Руководил командой из 5 сотрудников».

5. Неправильный вид электронной почты

Менеджеры по найму, как правило, ищут кандидатов, знающих технологии хотя бы на базовом уровне. Почтовый ящик в устаревших сервисах, таких как Rambler, говорит об обратном. Если сомневаетесь, где именно завести почту, лучше просто использовать популярный сервис Gmail.

Также важно, чтобы адрес не содержал неуместные прозвища. Кандидат с адресом [email protected], вероятнее всего, не получит приглашение. Безопаснее всего сделать отдельный ящик, в адресе которого будет фамилия соискателя.

6. Адрес проживания

Раньше включение почтового адреса в резюме было стандартной практикой. Однако сейчас рекрутерам не нужно точно знать, где вы живете, особенно на ранних этапах приема на работу. Более того, это довольно небезопасно, так как эта информация может попасть в руки мошенников.

7. Устаревший опыт работы

В разделе, посвященному опыту работы, не стоит указывать более четырех или пяти должностей за последние 10–15 лет.

Рекрутеров мало волнует старый опыт, если это не крупная компания, которая тесно связана с будущей позицией.

Вместо того чтобы нагружать менеджеров по найму неактуальной информацией, используйте это место в резюме, чтобы подробнее описать достижения на недавних позициях.

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