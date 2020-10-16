Почему для успешного бизнеса не нужна гениальная идея

Многие люди откладывают запуск бизнеса, потому что считают свои идеи недостаточно масштабными или инновационными. Они ориентируются на Билла Гейтса и Илона Маска, которые установили слишком высокую планку для начинающих предпринимателей. Но придумать революционную технологию — не единственный способ прийти к успеху.

Придумать новую бизнес-идею — не единственный способ прийти к успеху.

Во всем мире есть известные компании, которые добились впечатляющих результатов не из-за уникального продукта, а потому, что предоставили новое решение для отрасли или полностью изменили ее. Например, Airbnb или Uber, которые работают по модели P2P — взаимодействия между физическими лицами.

Есть и другие стратегии, связанные с обычными предприятиями или услугами (аптеками, супермаркетами и химчистками). Тем не менее, многие предприниматели упускают из виду потенциал своего бизнеса и способы улучшения своего торгового предложения.

Дубайское Cafu — первое на Ближнем Востоке приложение для бронирования топлива, упрощающее заправку автомобилей для клиентов. Компания представила не новый продукт, а более удобное предложение для экономящих время клиентов.

Вот как создать успешный бизнес, не изобретая инновационный продукт.

Ищите вдохновение в повседневной жизни

Прислушайтесь к окружающим и общайтесь в интернете. Посетите страницы различных брендов вашей отрасли в социальных сетях и посмотрите, на что жалуются потребители, и чего им бы больше хотелось.

Предложите решение актуальной проблемы

Успех бизнеса зависит от его клиентов.

Какое решение вы можете предложить им, чтобы облегчить их жизнь? Существует ли проблема со службой доставки? Есть ли дефицит продуктовых магазинов в конкретном районе? Например, если вы живете в районе, где есть продуктовый магазин, и местным жителям не хватает доставки, вам не нужно открывать свой торговый объект — достаточно организовать доставку.

Поработайте над маркетингом

Вы определили потребности потенциальных клиентов и запустили бизнес. Теперь надо рассказать всем о своем проекте.

Придумайте креативный маркетинговый подход, который отличит вас от конкурентов и покажет клиентам, что вы прислушались к их проблемам.

Не бойтесь мыслить нестандартно или агрессивно занимать рынок.

Поставьте себя на место ваших клиентов и говорите на языке, который они понимают. Творческую маркетинговую кампанию можно реализовать с помощью правильной тактики и с ограниченным бюджетом, сосредоточившись на создании публичности и сарафанном радио.

Пусть вас направляют потребности клиентов.

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Фото на обложке: Jae Hassold / Shutterstock