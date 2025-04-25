Доступность данных: что это такое и как ее обеспечить
В связи с развитием интернета, онлайн-проектов, электронных сервисов бизнесу требуется обеспечить доступность данных на распределительных серверах. Чтобы передавать сведения используются резервное копирование, облачные системы и другие способы оптимизации нагрузки на ПО.
В статье узнаете, что такое доступность данных и какие технологии для этого используются.
- Истории
Содержание
- Что такое доступность данных и зачем это важно
- Технологии для обеспечения доступности данных
- Практические советы по обеспечению доступности данных
- Заключение
Что такое доступность данных и зачем это важно
Доступность данных — это состояние информационных ресурсов автоматизированной системы, которое обеспечивает пользователям возможность получать документы, сведения с учетом выделенных прав. Термин применяют в сферах цифровых технологий, компьютерной безопасности, корпоративных системах, образовании, личных нуждах. Под объектами доступности подразумевают информационные базы данных, файлы, автоматизированные системы и прочее.
Субъектами являются пользователи, оперирующие сведениями в деловых и личных целях, а также физические и логические объекты. Права доступа означает возможность чтения, видоизменения, корректировки, копирования и уничтожения цифровой информации, воздействия на нее с помощью технических средств.
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При обеспечении доступности данных организации работают более эффективно, оперативно реагируют на изменения на рынке, в социальной сфере, политике, принимают эффективные решения. К перечню необходимых характеристик информационной безопасности системы/объекта добавляют подотчетность, подлинность, достоверность.
Поддержка максимальной доступности информационной системы (ИС) необходима для функционирования производств, управления транспортом, в аэропортах, на химических заводах, финансовых биржах и прочее.
Для расчета доступности ИС используют метрики:
- времени и точки восстановления,
- допустимых потерь сведений и транзакций,
- косвенных и прямых затрат при сбоях.
Уровни доступности данных:
- Высоконадежный. Начальный уровень, применяется для многих мобильных приложений, не требующих дополнительной защиты сведений. Подходит для оборудования с возможностью быстрой замены информации и аппаратным резервированием.
- Восстанавливаемый. На этом уровне резервируются ряд компонентов инфраструктуры (серверы Active Directory и DNS, web-сервисы). Они имеют функцию автоматического восстановления после сбоев. Однако для этих сервисов недопустимы простои.
- Высокодоступный. Применяется для баз данных, ERP-систем, почтовых и др. сервисов, обеспечивающих стабильность процессов на производствах. При прерывании связи возможны потеря информации, повышение стоимости простоя оборудования. Здесь требуются расчет показателей и контроль за метриками RTO и RPO.
- Постоянный. Необходим для небольшого числа управленческих и производственных задач. Здесь не допускается минимальный простой. Уровень критически важен для систем SCADA и MES, приложений для обеспечения безопасности компаний, транспорта, трейдинговых и банковских площадок.
Технологии для обеспечения доступности данных
Обеспечивают высокую доступность в автоматизированных базах, организациях с помощью дублирования и копирования сведений, систем бесперебойного питания, отказоустойчивых кластеров, поддержания непрерывности процессов в бизнесе. Поэтому на предприятиях важен уровень технической оснащенности, квалификации кадров, протоколирования операций.
Облачные технологии
Чтобы обеспечить постоянную доступность сведений, компании и частные лица используют облачные технологии. Эта модель предусматривает предоставление виртуального доступа к общему ресурсу через интернет.
Облачные технологии поддерживают работу хранилищ, сетей и серверов, мобильных приложений, онлайн-платформ. Корпоративные и частные клиенты оплачивают использованные ресурсы. Облачные системы внедряют в сферах финансирования, здравоохранения, образования, медиа, на современных производствах.
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Облачные технологии:
- уменьшают затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры;
- повышают производительность труда;
- поддерживают эффективные коммуникации в отделах;
- позволяют эффективно распределять бюджет;
- снижают финансовые риски.
Разработано несколько моделей облачных решений, оптимальных для разных уровней контроля и бизнес-требований.
Для повышения доступности данных компании используют:
- Публичное облако. Сведения доступны большим группам. Программные средства и оборудование принадлежат провайдеру, который управляет ресурсами. Публичные облачные системы подходят небольшим компаниям, стартапам. Это предусматривает экономию средств, быструю масштабируемость.
- Частное облако. Разработано для применения одной организацией. Предоставляет больший уровень безопасности и контроля. Программная инфраструктура может располагаться на территории компании либо у стороннего провайдера. Однако ресурсы находятся в распоряжении одного предприятия. Частные облачные системы подходят компаниям с высокими требованиями к конфиденциальности сведений (государственным органам, банковским учреждениям).
- Гибридное облако. Обладает преимуществами частных и публичных систем. Обеспечивает перемещение информации между структурами. Это позволяет выбрать оптимальные тактические решения для разных бизнес-задач.
Компания может сохранять конфиденциальные сведения и важные параметры приложения в частном облаке. Для универсализации задач и масштабирования можно переключаться на публичные облачные сервисы. Гибридные облака позволяют оптимизировать ИТ-стратегию компаний.
В рейтинг лучших облачных хранилищ для бизнеса входят:
- TimeWeb Cloud,
- Selectel,
- VK Cloud,
- IDrive,
- pCloud,
- Zoho WorkDrive,
- Zoolz BigMIND,
- Sync,
- «Яндекс Диск»,
- Cloud.ru,
- RTCloud,
- Google Drive,
- Microsoft OneDrive,
- Dropbox,
- iDrive.
Системы управления базами данных (СУБД)
Для повышения уровня доступности информации компании используют также систему управления базами данных. СУБД — это комплекс инструментов для удаления, включения, хранения, фильтрации, поиска элементов, корректировки структуры документов, создания резервных копий. Системы применяют в интернет-магазинах, службах доставки, на крупных онлайн-площадках.
Основные функции СУБД:
- формирует информационные базы;
- корректирует сведения;
- защищает файлы от взлома;
- можно выгружать и сортировать информацию по фильтрам;
- обеспечивает доступность и целостность баз;
- автоматически запускает резервное копирование;
- восстанавливает информацию после сбоев;
- структурирует большие объемы сведений.
Системы необходимы разработчикам сайтов, мобильных приложений, аналитикам, специалистам по data science, DevOps-инженерам.
Современные СУБД для бизнеса:
- PostgreSQL. Функциональная система с большой производительностью. Подходит для реализации масштабных проектов с высокой нагрузкой и массивами данных. Поддерживает языки программирования SQL и расширения PL/Perl, PL/Java, PL/Python. Преимущество сервиса — в отсутствии ограничений по размеру баз и количеству записей в таблицах.
- MySQL. Система подходит для средних компаний и небольших проектов. Имеет простой интерфейс, поддерживает разные форматы таблиц. Функционирует онлайн с большой скоростью и обеспечивает сохранение до 50 млн ед. Сервис используют для управления информацией на порталах холдингов и в интернет-магазинах.
- Microsoft SQL Server. СУБД рекомендована для крупных корпораций. Помогает автоматизировать задачи по корректировке размеров файлов, их учету, управлению памятью. С помощью сервиса можно сохранять документы со сложной структурой, оперативно находить сведения. Возможны выгрузка информации из других приложений и ПО, внесение корректировок в онлайн-режиме.
- MongoDB. Система предназначена для хранения информации в JSON-файлах. Универсальна для разных направлений, подходит для масштабирования бизнеса. Позволяет оптимизировать обработку запросов, скорректировать уровень нагрузки. Предусмотрены функции архивирования сведений в виде коллекций, тематических групп документов. MongoDB применяют для работы финансовые и ИТ-компании, интернет-платформы, онлайн-магазины.
Системы мониторинга и алертинга
При расширении ИТ-инфраструктуры в компаниях для обеспечения высокой доступности информации возникает необходимость в регулярном мониторинге и алертинге их состояния.
Это позволяет оперативно выявлять сложности в работе, предотвращать технические сбои за счет контроля изменения метрик цифровых и облачных ресурсов.
Можно настраивать сервис, чтобы получать уведомления о состоянии ИТ-системы, изменениях в виртуальной машине и предотвращать технические сбои, нарушения безопасности сведений.
Системы мониторинга решают следующие задачи:
- собирают метрики производительности;
- выявляют неисправности;
- отправляют уведомления по разным каналам (SMS, email);
- подготавливают расширенную аналитику;
- улучшают производительность систем;
- контролируют безопасность баз;
- уменьшают промежутки простоя.
В бизнесе применяют системы мониторинга:
- ИТ-инфраструктуры (серверов, сетевых устройств);
- приложений;
- журналов;
- сетевого трафика;
- облачных ресурсов.
Практические советы по обеспечению доступности данных
Для обеспечения доступности корпоративных и персональных данных необходимо регулярно проверять резервные копии в источниках хранения (на серверах, в облачных системах) и обучать персонал контролировать обновления и конфиденциальность. Крупным компаниям с расширенной сетью филиалов для поддержания актуальности сведений в ИТ-инфраструктуре требуются дата-центры в разных географических локациях.
Регулярное тестирование резервных копий
Подготовка резервных копий файлов и проверка их состояния помогают восстанавливать данные при технических сбоях, кибератаках и пр. Однако для обеспечения постоянной доступности информации требуется регулярно проверять, пересохранять дубликаты, обновлять ПО.
При отсутствии тестирования резервные копии могут потерять актуальность, не считываться из-за устаревшего ПО. Регулярные проверки позволят своевременно обновлять оборудование, устранять несовместимость систем.
При проверке резервных копий важны следующие параметры:
- Целостность. Подразумевает отсутствие изменений информации, повреждения либо искажения документов и др. данных при копировании. Тестирование включает сверку с исходными файлами. Наличие несоответствий указывает на ошибки при скачивании либо поломку оборудования.
- Полнота данных. Гарантирует включение всех файлов в резервную копию. Пропуск документов, цифровых ключей может привести к сбоям в системе, потере сохраняемой базы. Поэтому требуется проверять состояние папок, наличие документов в архиве и обновление информации. Упростить процесс можно с помощью специальных программ.
- Доступность. Обеспечивает оперативность восстановления сохраняемой информации. Даже при внешней целости копии могут быть нефункциональными. Это происходит из-за длительного восстановления, которое сложно завершить в требуемое время. Тестирование включает оценку скорости доступа и совместимости базы с системами хранения.
Для стабильной проверки копий требуется определить частоту тестирования, утвердить план, проводить восстановление файлов в изолированной среде. Для среднего и крупного бизнеса оптимально внедрить автоматизированные решения для мониторинга, такие как:
- CrashPlan,
- SugarSync,
- Carbonite,
- SpiderOak,
- LiveDrive,
- NordLocker,
- Acronis.
Использование географически распределенных дата-центров
Дата-центры предоставляют аренду вычислительных мощностей частным пользователям и бизнесу. Они располагаются в разных географических локациях. Компания может размещать площадки в пределах города, страны и в других государствах.
Дата-центры необходимы для сохранения доступности данных при изменениях условий на рынке, приостановке программ, отключении зарубежных приложений, технических сбоях. Распределенные архивные комплексы рекомендованы для бизнеса с широкой сетью точек, складов, офисов, поставщиков услуг в разных странах, логистических предприятий.
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Аренда облачных ресурсов в дата-центрах позволяет:
- оперативно восстанавливать информацию;
- предотвращать утерю базы при ошибках сотрудников;
- снижать риски повреждения файлов от вирусов, неполадок оборудования;
- быстро скачивать потерянные файлы, настраивать оборудование;
- сохранять стабильную работу подразделений в разных регионах и странах;
- предотвращать задержки передачи сведений;
- снижать геополитические риски;
- оперативно перемещать бизнес на другие платформы.
Обучение сотрудников
Человеческий фактор — одно из звеньев в цепочке безопасности корпоративной информации. Для компаний со штатом до 15-20 человек достаточно провести инструктаж и уроки кибербезопасности. Для среднего и крупного бизнеса с отделениями по стране важно внедрять программы обучения персонала.
Специалисты по кибербезопасности рекомендуют компаниям:
- Разработать обучающие материалы. В инструкциях важно уделить внимание сохранению доступности сведений, правилам применения паролей, обработки конфиденциальной информации, сохранения сетевой безопасности.
- Проводить тренинги. Обучение в компаниях должно быть регулярным процессом. Важно подготовить график тренингов, обновлять знания персонала, отслеживать новые тенденции, киберугрозы и инструктировать сотрудников.
- Применять практические техники. В программы важно включать практические занятия для отработки новых навыков и знаний. Сотрудникам можно предлагать тестовую проверку паролей и архивирование документов, симуляцию фишинговых атак.
- Вовремя оповещать персонал об угрозах. Для сохранения доступа к базам данных изучать новости о нарушениях кибербезопасности (о спаме, фишинге, вредоносных программах), утечках сведений из других компаний. Затем инструктировать сотрудников с помощью email-рассылок, бюллетеней на планерках.
- Внедрять комплексные системы защиты информации. Программы должны быть с простым интерфейсом, системой отчетности и обновления версий.
- Информировать персонал о положениях закона о защите персональных данных.
Заключение
Для обеспечения доступности баз данных на предприятиях и в общественных организациях требуется разработать комплекс мер безопасности. В зависимости от количества сотрудников, филиалов, масштаба деятельности и технической оснащенности фирмы выбирают резервное копирование, облачное архивирование, подключение к дата-центрам, сервисам мониторинга и удаленного управления.
Для оптимизации проверок качества файлов разработаны автоматизированные системы тестирования Zabbix, Prometheus, Grafana, Nagios.
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