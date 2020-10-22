Четыре типа личности, которые должны быть в каждой команде

У каждого сотрудника есть уникальный набор черт, навыков, сильных и слабых сторон. Задача руководителя — определить, к какому типу относятся сотрудники, понять, как они мотивируют или отвлекают друг друга, и определить, как они лучше всего будут взаимодействовать.

Мозг

Так же, как мозг управляет всем телом, этот член команды побуждает остальных выполнять действия, ведущие к конечной цели. Таким был Стив Джобс: целеустремленный, но непростой в общении.

Плюсы: Мозг — амбициозный, напористый, конкурентоспособный по своей природе и жаждущий результатов тип личности, который чаще всего ассоциируется с традиционными ролями лидера. Мозг занимает больше всего места в комнате и, вероятно, у него самый громкий голос. Его задача — помнить о цели и стремиться к следующей победе.

Мозг — амбициозный, напористый, конкурентоспособный по своей природе и жаждущий результатов тип личности, который чаще всего ассоциируется с традиционными ролями лидера. Мозг занимает больше всего места в комнате и, вероятно, у него самый громкий голос. Его задача — помнить о цели и стремиться к следующей победе. Минусы: в общении он часто бывает слишком напористым и властным, что может помешать вовлеченности и эффективности группы. Из-за того, что он ориентирован на действия, он не дает окружающим отдохнуть и часто приступает к следующей задаче, не проанализировав ситуацию.

Голос

Этот человек видит картину в целом, понимает, из чего она состоит, мотивирует и вдохновляет всех продолжать двигаться к общей цели. Это член команды, которого называют визионером, провидцем и вдохновителем. Как и Мозг, Голос ориентирован на результат. К этой категории относятся многие основатели компаний и медиаперсоны, например, Илон Маск или Опра Уинфри.

Плюсы: у него большие мечты, и он хочет предпринять такие же большие действия, чтобы достичь их. Тем не менее, Голос уравновешивает жесткую натуру Мозга, потому что руководит окружающими в более позитивной, энергичной и вдохновляющей манере. Голос более человечен, чем Мозг.

у него большие мечты, и он хочет предпринять такие же большие действия, чтобы достичь их. Тем не менее, Голос уравновешивает жесткую натуру Мозга, потому что руководит окружающими в более позитивной, энергичной и вдохновляющей манере. Голос более человечен, чем Мозг. Минусы: из-за масштабного мышления он полностью упускает из виду мелкие, но важные детали. Он может быть настолько очарован своей идеей, что закроет глаза на то, что для этого нужно сделать. И, подобно Мозгу, Голос может перейти к следующему проекту еще до того, как будет закончен первый. Кроме того, постоянная энергия и позитивность Голоса могут утомить других членов команды.

Острый глаз

Если Мозг и Голос сосредоточены на масштабных целях и мотивации, Острый глаз фокусируется на деталях, чтобы все было сделано правильно. К этому типу личности можно отнести такого высокопоставленного тактика, как Билл Гейтс.

Плюсы: Острый глаз — аналитический, логичный и рациональный персонаж. Он вряд ли сможет вдохновить толпу. Его место — в гуще работы, он должен убедиться, что данные верны. Острый глаз продумывает каждый процесс, чтобы он был эффективным. Ничто не уйдет от его внимания.

Острый глаз — аналитический, логичный и рациональный персонаж. Он вряд ли сможет вдохновить толпу. Его место — в гуще работы, он должен убедиться, что данные верны. Острый глаз продумывает каждый процесс, чтобы он был эффективным. Ничто не уйдет от его внимания. Минусы: Острый глаз необходим для выполнения проектов, однако он может застрять из-за слишком тщательного анализа. Острый глаз может быть настолько поглощен совершенствованием деталей и выполнением мелких задач, что будет слишком медленно работать или совсем затормозит. Вот почему в каждой команде должны быть Мозг и Голос, чтобы коллектив оставался сосредоточенным на целях и продвигался вперед.

Сердце

Сердце объединяет всех, создавая сообщество, консенсус и сотрудничество. Писательница Брене Браун — яркий пример личности такого типа.

Плюсы: как правило, с этим типом личности все любят работать. Это связующее звено команды, вокруг которого все объединяются для достижения цели. Сердце умеет слушать и делает так, чтобы все чувствовали себя услышанными. Этот тип личности терпелив, готов к сотрудничеству, сострадателен, последователен и спокоен. Ему лучше всего удаются общественные проекты: он привносит гармонию в раздор и поддерживает вовлеченность других, чтобы предотвратить выгорание.

как правило, с этим типом личности все любят работать. Это связующее звено команды, вокруг которого все объединяются для достижения цели. Сердце умеет слушать и делает так, чтобы все чувствовали себя услышанными. Этот тип личности терпелив, готов к сотрудничеству, сострадателен, последователен и спокоен. Ему лучше всего удаются общественные проекты: он привносит гармонию в раздор и поддерживает вовлеченность других, чтобы предотвратить выгорание. Минусы: слабость Сердца в ориентированности на людях, а не на результатах. Этот тип людей может решить пощадить чьи-то чувства вместо того, чтобы делиться конструктивными отзывами об идее, из-за чего она может стать менее эффективной, а проект — менее успешным. Мозг и Острый глаз обеспечивают равновесие в команде, уравновешивая внимание Сердца к людям сосредоточенностью на задачах.

Чтобы достичь правильных отношений в коллективе, нужно понимать, как различные типы личности гармонично работают вместе. Прежде всего, лидеру понять, к какому типу личности относится он сам, чтобы определить, кто нужен команде для баланса. Убедитесь, что ваши люди понимают, кем являются, и кто их окружает.

Обеспечивая оптимальный баланс Мозга, Голоса, Острого глаза и Сердца, вы можете создать команды, которые используют сильные стороны каждого человека. Вы не можете кардинально изменить людей, но вы можете контролировать, насколько хорошо они готовы взаимодействовать друг с другом.

Источник.

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock