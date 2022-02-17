15 простых привычек для тех, кто стремится к экологичному образу жизни

Все больше людей задумываются об окружающей среде и ущербе, который могут ей наносить. Но отказаться от привычного образа жизни не так просто. Выход — вносить небольшие, но значимые изменения, которые будут приносить значимую пользу и не доставят дискомфорт.

Озеленяйте жилье

Почему бы не создать в своей квартире частицу живой природы? Растения способны устранять углекислый газ, производить кислород и даже очищать воздух от вредных токсинов и выбросов. А главное — со временем маленький зеленый уголок будет разрастаться и может заполнить весь дом. Это касается не только декоративных растений, но и трав.

Используйте энергоэффективные приборы

Совсем не обязательно менять автомобиль на электрокар или переоборудовать всю квартиру. Но задумываясь о покупке техники или замене приборов, выбирайте энергоэффективные или те, что используют возобновляемую энергию.

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Выбор неограничен — от электрокаров, экологичных телевизоров, солнечных панелей и сберегающего воду душа до экологичного термостата и энергосберегающих лампочек. Чем больше покупателей их выбирают, тем выше мотивация производителей инвестировать в подобные технологии.

И не забывайте отключать свет и приборы, если не используете их.

Находите новое применение старой мебели

Переделка или покупка мебели с рук не только сокращает количество мусора на свалках, но и уменьшает потребление новых ресурсов. Кроме того, так у вас появятся новые вещицы с историей, а не очередной шкаф из ИКЕА, как у остальных.

Источник вдохновения можно найти в специализированных DIY-блогах или социальных сетях.

Не забывайте брать с собой пакет

Если оставлять сумку, пакет и контейнеры для покупки продуктов на видном месте (например у двери или в машине), вы наверняка заметите их и возьмете в магазин.

Эта простая привычка помогает сократить использование одноразового пластика.

Повторно используйте банки и контейнеры

Прежде чем выбрасывать упаковку, попробуйте найти ей применение. Например, многоразовая тара подойдет для хранения круп, семян или специй.

Откажитесь от одноразовой фольги, бумаги и полотенец

Все эти отходы нельзя переработать. В качестве альтернативы используйте прочные контейнеры, восковые салфетки, силиконовые коврики для выпечки, тканевые полотенца и многоразовые пакеты.

Храните продукты правильно

Это продлит срок годности и сократит количество отбросов. Овощи дольше остаются свежими, если положить их в стеклянную тару, а зелень можно поставить в воду. Морковь также можно порезать и поместить в кувшин с водой. Не беспокойтесь — она не потеряет своих питательных свойств.

Покупайте органические, локальные и сезонные продукты

Эта привычка имеет несколько преимуществ:

поддержка местных производителей и малого бизнеса,

сокращение углеродного следа от цепочек поставок,

самые вкусные и полезные фрукты и овощи, собранные на пике созревания,

поддержка регеративного земледелия, которое способствует восстановлению почвы и окружающей среды.

Сократите количество пищевых отходов

Пожалуй, каждому приходилось хотя бы раз выбрасывать испорченные продукты. Но знали ли вы, что более трети пищи в мире отправляется на свалку? Это означает потери не только еды, но и ресурсов — воды, земли, энергии и труда, затраченного на производство.

Эти советы помогут минимизировать количество отходов:

заранее продумайте рацион и покупайте только необходимое,

замораживайте излишки и используйте их при готовке,

добавляйте не самые привлекательные овощи в суп или жаркое,

отправляйте остатки в компост.

Общий совет — осознанно подходить к употреблению и помнить, как появляется пища у вас на тарелке.

Употребляйте больше растений и меньше мяса

Это поможет сократить общий углеродный след. Сейчас на долю индустрии животноводства приходится 15% глобальных выбросов парниковых газов, при этом она занимает по меньшей мере 30% свободной от льда почвы и потребляет 36% сельскохозяйственных культур.

Ради экологичного будущего человечеству придется сократить потребление мяса, например, переключившись на альтернативные продукты.

Используйте натуральные чистящие продукты

Отказ от бытовой химии поможет не только создать нетоксичное пространство для вас и ваших близких, но и сократит количество вредных веществ, которые в конечном итоге попадают в океан и наносят ущерб экосистеме.

Сейчас существует множество экологичных брендов и альтернатив — чистящий спрей даже можно сделать самостоятельно из кожуры цитруса и уксуса.

Экономьте воду

Это не означает отказ от водных процедур или влажной уборки. На самом деле мы выливаем значительное количество воды сразу в раковину, не осознавая этого.

Закрывайте кран, если вам не нужна вода (например, когда чистите зубы или намыливаете голову). Время в душе можно сократить до 5 минут.

Не забывайте о переработке

Значительная часть пластикового мусора появляется в ванной. Многие контейнеры и баночки можно повторно перерабатывать. Чтобы не забывать об этом, можно разместить в ванной специальный контейнер.

Переходите на многоразовые и экологичные средства гигиены

Ванная по праву заслуживает звание наименее экологичного помещения в доме.

Большая часть средств нашей ежедневной рутины — зубная паста, косметика, дезодорант — может наносить ущерб окружающей среде. К счастью, сейчас появляется все больше этичных и экологичных средств.

Еще один способ сократить количество отходов — выбирать многоразовые средства ухода и отказываться от пластика. Сейчас на рынке есть металлические бритвенные станки, твердые шампунь и кондиционер, многоразовые салфетки для макияжа и даже средства женской гигиены — от менструальных чаш и многоразовых прокладок до специального белья.

Сделайте свою ежедневную рутину полезнее как для себя, так и для планеты.

Откажитесь от «быстрой моды»

Модель fast fashion не только подразумевает невысокое качество, но и часто связана с дешевым производством и эксплуатацией труда, токсичным производством и выбросами. Не стоит забывать, как много из таких вещей попадает на свалку.

Вот как сделать свой шопинг экологичнее:

изучите информацию о брендах, чтобы убедиться в их устойчивости и этичности, например на Fashion Revolution;

соберите минималистичный гардероб и инвестируйте в вещи, которые прослужат вам всю жизнь;

покупайте у этичных брендов;

выбирайте органические материалы, например хлопок или бамбук;

покупайте в секонд-хэндах или комиссионных магазинах.

Аналогичный подход стоит применить и при выборе домашнего текстиля — часто натуральные ткани гипоаллергенны и намного комфортнее на ощупь.

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