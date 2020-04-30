Как эффективнее изучать что угодно: советы от Альберта Эйнштейна и Ричарда Фейнмана

Чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно постоянно узнавать что-то новое. Об этом часто говорят, но редко уточняют, как сделать обучение более эффективным на практике. Ответы на этот вопрос есть у двух известных физиков: Альберта Эйнштейна и Ричарда Фейнмана.

Альберт Эйнштейн: наслаждайтесь учебным процессом

По мнению Эйнштейна, обучение должно быть веселым и приятным: счастливые люди быстрее усваивают знания. В 1915 году он написал своему 11-летнему сыну Гансу Альберту, который в то время брал уроки фортепиано: «Мне очень приятно, что ты находишь радость в игре на фортепиано. По моему мнению, она и столярничество — лучшие занятия для твоего возраста, даже лучше, чем школа. Дело в том, что это дела, которые очень хорошо подходят молодому человеку вроде тебя. Побольше играй на фортепиано те произведения, которые тебе нравятся, даже если учитель их не задает. Лучше всего можно разобраться в чем-либо, когда занимаешься этим с таким удовольствием, что не замечаешь течения времени. Иногда я так погружаюсь в работу, что забываю об обеде».

Получать радость от обучения не всегда легко, особенно при освоении сложного предмета. Но есть способы улучшить свое положение.

При возможности старайтесь выбирать интересные и актуальные для вас темы. Для этого регулярно спрашивайте себя:«Почему я это изучаю?».

Если вы проходите курс, который не слишком увлекателен, но необходим для карьерного продвижения, связывайте его с чем-нибудь приятным. Например, если речь идет о разработке, то представляйте, как вы сможете использовать новые навыки для работы над продуктом, который вас по-настоящему заботит.

Помогает и отслеживание прогресса. Следите за прохождением курса и визуализируйте свои результаты. Уже только это мозг будет воспринимать как вознаграждение за усилия.

Создайте среду, которая поможет вам найти поток — «психологическое состояние, в котором человек, выполняющий задачу, полностью погружен в ощущения энергичной сосредоточенности, полной вовлеченности и удовольствия». В потоке люди обычно испытывают глубокое наслаждение и абсолютную включенность в жизнь. Чем больше вы будете наслаждаться обучением, тем быстрее сможете освоить тему.

Ричард Фейнман: учите других

Ричард Фейнман известен как Великий объяснитель: он умел доступно рассказывать о таких сложных темах, как квантовая физика. Ученый считал, что лучше всего разобраться в вопросе можно, объяснив его суть другому человеку. Этот метод получил название техника Фейнмана.

Ее суть изложена в книге Джеймса Глика «Гений. Жизнь и наука Ричарда Фейнмана»: «Он не ставил одни навыки выше других: он учился играть на барабанах, делать массаж, рассказывать истории, знакомиться с женщинами в барах, считая все это ремеслами, которые можно освоить».

По мнению Фейнмана, гениев отличает именно умение объяснять вещи просто — и настолько просто, что их поймет даже восьмилетний ребенок.

Эта мысль была близка не только ему. Эйнштейн однажды сказал: «Если вы не можете объяснить что-либо просто, вы недостаточно хорошо это понимаете». «Пока мы учим, мы учимся», — считал римский философ Сенека.

Исследования подтверждают, что учащиеся лучше усваивают материал, если объясняют его или немедленно используют. Попробуйте обучать других ради собственной выгоды — для этого можно запустить блог или подкаст.

«Метод Фейнмана — это не только прекрасный рецепт обучения, но и окно в другой способ мышления, позволяющий разрывать идеи на части и реконструировать их с нуля», — пишет Шейн Пэриш.

Подход Фейнмана годится не только для ученых. Пересказать другим пройденный материал — один из самых эффективных способов усвоить любую информацию.

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