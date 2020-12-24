Не только Tesla: истории энтузиастов, которые готовы переплачивать за электрификацию классических автомобилей

Классические автомобили — приятное зрелище, однако они не всегда экологически чистые, а поддерживать их в хорошем состоянии непросто. Познакомимся с компаниями, которые электрифицировали Porsche, VW Beetle и множество культовых машин, и коллекционерами, готовыми платить за подобную модернизацию.

Возможно, вы удивитесь, но многие люди готовы потратить $70 тысяч, чтобы электрифицировать Volkswagen Beetle 1960-х годов. И именно этим занимается мастерская EV West в Сан-Маркосе, штат Калифорния. Заказчику приходится ждать 5-6 лет, чтобы получить модернизированный автомобиль. По словам владельца Майкла Брема, EV West электрифицировала Beetle 1954 года для актера Юэна Макгрегора и сейчас работает над VW Microbus для актера и комика Зака Галифианакиса.

«Мы берем лучшее из новейших технологий и соединяем их с самыми популярными автомобилями из когда-либо созданных», — рассказывает Брем.

«Наши клиенты не столько заинтересованы в пользе для окружающей среды, сколько в сохранении своих машин, которые для них очень дороги и, возможно, принадлежали их семье десятилетиями».

EV West начала проводить электрификации еще в 2009 году. На данный момент она является одной из крупнейших мастерских в США. EV West уже выполнила 100 преобразований на месте, и примерно 1000 покупателей приобрели наборы запчастей и либо сделали все сами, либо обратились к местному механику.

Фото: EV West

По словам Брема, культовый VW Bug идеально подходит для электрификации: в машине нет деталей из пластика, а только из хрома, стекла и стали.

«С нашим современным двигателем даже через 50 или сто лет машина сможет работать так же хорошо, как сейчас», — утверждает Брем.

Он отмечает, что модернизации EV West могут ускорить автомобили. В августе 2020 года изготовленный ими Electraliner установил новый рекорд среди электромобилей в своей весовой категории (менее тонны), разогнавшись до 386 км/ч. Заезды проходили на соляном озере Бонневилль в Юте. По словам Брема, в следующем году его команда планирует представить новую машину и побить рекорд общий рекорд среди электромобилей — 505 км/ч.

Electraliner, созданный EV West. Фото: EV West

EV West модернизирует машины для компании Zelectric из Сан-Диего, которой владеют Дэвид Бенардо и его жена Бонни Роджерс. По словам Бенардо, с момента открытия в 2012 году Zelectric переделала 30 классических автомобилей. Они выполняли по 5-6 заказов в год, но, как и другие подобные мастерские, планируют расширяться.

Одними из клиентов Zelectric была пара, которая хотела электрифицировать Bug 1965 года. Машина была подарена им на свадьбу в год ее выпуска. Пара проехала на ней по всем США и Канаде, а затем накрыла брезентом и не использовала 14 лет.

«Это часть их семьи и они не хотели избавляться от нее, — рассказывает Бенардо. — Они надеялись, что их дети заберут ее, а потом узнали о нас».

По словам Бенардо, стоимость автомобилей, которые обычно оцениваются в $30 тысяч, повышается до $100 тысяч после такой модернизации.

Любители электромобилей могут приобрести высокопроизводительную Tesla за более низкую цену. Но хотя на электрификацию классического автомобиля придется потратить кругленькую сумму, в будущем клиент сможет сэкономить на топливе. Как утверждает Бенардо, в его районе в Южной Калифорнии такая машина может проехать больше 1,5 тысяч км на электричестве стоимостью всего $3.

Zelectric работает только с Volkswagen и Porsche, однако ежедневно получает электронные письма со всего мира с запросами о преобразовании различных моделей.

«Гораздо легче сконцентрироваться на одной-двух марках, а Porsche и Volkswagen имеют большую поддержку от сообщества, — рассказывает Бенардо. — Тысячи компании производят запчасти для этих автомобилей».

Фото: Zelectric

Zelectric использует электродвигатели от производителя HPEVS, расположенного в Лонг-Бич, штат Калифорния. Помимо этого, они приобретают двигатели Tesla на аукционах страховых компаний, которые продают запчасти разбитых электрических седанов.

В процессе модернизации нужно выбрать место для размещения аккумуляторов. Двигатели разбитых Tesla и Nissan Leaf разбираются, а отдельные модули продаются. Когда владелец машины получает электродвигатель и достаточное для его питания количество батарей, ему предстоит хорошо потрудиться, чтобы подключить полностью электрический привод.

Фото: EV West

«Если мы уже преобразовывали такую модель ранее и имеем все необходимые детали, то на выполнение работы уходит 150-200 часов, — рассказывает Марк Дэвис, основатель Moment Motor Company из Остина, штат Техас. — Недостаточно просто вынуть бензобак и разместить вместо него аккумулятор, который чаще всего занимает в 10 раз больше места. Это дело требует множество технических тонкостей и экспериментов».

Чтобы спроектировать и обработать новые детали, они используют CAD-программы. Дэвис ездит на электрифицированном Alpha Romeo 1973 года. По его словам, если в компанию поступает заказ на машину, с которой они раньше не работали, на ее модернизацию потребуется 500 и более часов.

Moment Motor Company существует с 2017 года и за это время переделала восемь автомобилей, а еще 15 находятся в разработке или ожидают очереди. Прежде чем вернуть готовую машину владельцу, Дэвис катается на ней по Остину и часто слышит восхищенные отклики от незнакомцев-любителей классических автомобилей.

Фото: EV West

Стоимость модернизации в Moment Motor Company варьируется в зависимости от размера автомобиля. Так называемые электромоды могут обойтись в $100 тысяч. Если клиент не можете себе этого позволить, в продаже есть специальные наборы запчастей.

EV West предлагает такой вариант для нескольких моделей Porsche и VW, а также Toyota MR2. Без аккумуляторов эти комплекты стоят чуть меньше $8 тысяч. За набор вместе с батареями для VW Beetles, произведенного между 1956 и 1977 годами, придется отдать около $17 тысяч. По словам Брема, опытный механик и специалист по Volkswagen, использующий чертежи и техническую поддержку EV West, может модернизировать машину примерно за $20 тысяч.

«На своем опыте мы узнали, что тем, кто имел дело с электроникой, но не сталкивался с механикой, обычно сложнее справиться с такой работой», — рассказывает Брем.

Автомобильный аналитик Джон Фолкер надеется, что кто-нибудь создаст наборы запчастей для таких классических автомобилей, как Chevy 1955 года и Corvette. «Когда человек получает электромобиль и ездит на нем некоторое время, он осознает, что его трансмиссия намного лучше», — утверждает Фолкер.

K5 Blazer-E 1977 года, работающий на аккумуляторе Bolt на 400 вольт с 60 кВт⋅ч полезной энергии, которая установлена в грузовом отсеке. Фото: Chevrolet

Автопроизводители уже давно предлагают так называемые «двигатели в ящике» (crate engine), которые повышают производительность их моделей. Во второй половине 2021 года Chevrolet выпустит электрическую трансмиссию Electric Connect and Cruise eCrate, предназначенную для послепродажного обслуживания. Она включает:

электродвигатель Bolt;

аккумуляторную батарею;

DC/AC инвертор;

DC/DC конвертер;

кабельные жгуты;

контроллеры;

водяные насосы для обогрева и охлаждения батарей.

Фолкер сомневается в том, что eCrate подойдут для седанов, так как аккумуляторная батарея слишком широкая и длинная. «Если они не будут предлагать индивидуальные форматы и модели, их использование будет ограничено, потому что вам придется выяснять, как установить его в машину», — объясняет он.

«Обычно батарею не устанавливают целиком. Ее разбирают на модули, которые затем группируют и распределяют по различным частям автомобиля», — рассказывает Фолкер.

Фолкер считает, что модернизация eCrate более применима для машин, используемых для доставки, которые, как правило, больше пассажирских.

По мере того, как производство наборов запчастей и новых электромобилей набирает обороты, ручные модернизации в гаражах становятся менее популярны. Сооснователь Michigan Electric Auto Association Кейт Пончер отметил, что в период с 2008 по 2010 год на мероприятии было представлено 80 преобразованных автомобилей. Однако на недавнем предпандемическом сборе появился лишь один автомобиль, переделанный вручную.

Пончер ездит на Fiat X1/9 1974 года, электрифицированном специалистом по солнечной энергии в Южной Калифорнии. Он работает в итальянской компании-производителе тормозов в Мичигане, которой владеет корпорация ITT. В течение многих лет Пончер ездит на своем Fiat на работу, пусть до которой составляет почти 50 км. Он находился в лаборатории, когда ему сказали, что несколько итальянских руководителей приехали в город и услышали о его машине. «Им пришлось уйти с собрания, чтобы увидеть ее своими глазами, — вспоминает Пончер. — Они были потрясены».

Fiat X1/9 1974 года. Фото: Кейт Пончер

Сейчас он ездит на Fiat в основном по выходным, а до работы добирается на Tesla Model 3 Performance.

Боб Гурк, работавший на сборочной линии в компании Ford, теперь вышел на пенсию и живет в Кентуки. Он решил электрифицировать двухдверный Saturn Coupe после просмотра документального фильма «Кто убил электромобиль?» 2006 года. В багажнике его машины были свинцово-кислотные аккумуляторы.

«Я ездил на нем около трех лет, но на небольшие дистанции (чуть более 70 км), — рассказывает Гурк. — Но я все еще поддерживаю электромобили».

Сейчас Гурк управляет компактным встроенный гибридом C-Max Energi. Более 20 лет он владел Chevy Impala 1965 года, который теперь стоит в его сарае в Кентуки, и надеется его восстановить.

Поклонник антикварных машин Джек Битти из Мичигана владеет двумя Detroit Electric EV 1916 и 1925 годов. В США насчитывается более 300 антикварных электромобилей.

Сейчас Битти 87 лет и он все еще работает в отрасли твердого хромирования. Он хотел бы водить современный электромобиль, но так как ему нужна рабочая лошадка, способная буксировать две машины Detroit Electric по всему Среднему Западу, он ездит на Ford Expedition.