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Истории

Предприниматели сталкиваются с психическими проблемами чаще других — исследование

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Специалисты по лечению психических расстройств из Smart TMS представили исследование о влиянии стресса, связанного с профессиональными достижениями. Результаты показывают: успех и рост благосостояния, которые наблюдаются у многих предпринимателей, на самом деле могут отрицательно влиять на психическое здоровье и уровень счастья.

Предприниматели сталкиваются с психическими проблемами чаще других — исследование

Запуск стартапа дает множество преимуществ: всегда приятно наблюдать, как ваше творение развивается в результате усердной работы. Воплощая идеи в реальность и достигая целей, человек испытывает удовлетворение и получает бесценный опыт. Кроме того, это отличная возможность улучшить финансовое положение.

Многие предполагают, что личные и профессиональные достижения избавляют успешных предпринимателей и специалистов от всяких беспокойств. Однако новое исследование от экспертов SmartTMS опровергает эту идею. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Результаты показывают, что успех, деньги и психическое здоровье тесно взаимосвязаны: проблемы не только не утихают в силу каких-либо достижений, но и могут усиливаться. При этом предприниматели, занимающие должности с высоким уровнем ответственности, сталкиваются с дополнительным давлением и стрессом. 

Исследование показывает следующие результаты.

  • Более 1 из 3 (34%) специалистов испытывают сильное беспокойство, когда сравнивают свои достижения с окружающими.
  • Более 1 из 5 (21%) считают, что не имеют права находиться в депрессии, потому что они относительно успешны и богаты.
  • Более 1 из 5 (22%) предпринимателей и руководителей кажется, что они не могут отвлекаться на решение психических проблем, так как это нанесет ущерб бизнесу.
  • 15% считают, что, чем выше их потенциальный доход, тем сложнее им справляться с психическими проблемами.
  • 29% опрошенных работа приносит много стресса и беспокойств, и они не знают, как с этим справляться.
  • 29% не могут рассказать о своих психических проблемах членам семьи, друзьям и коллегам, так как боятся осуждения и потери профессиональной репутации.

Таким образом, распространенное представление о том, что «счастье можно купить за деньги», определенно неверно. Во-первых, богатство и профессиональный успех обходятся дорого с точки зрения психического состояния. А во-вторых, социальное окружение, которое обычно рассматривается как источник поддержки, начинает оказывать противоположное влияние.

CEO Smart TMS Джерард Барнс утверждает, что на своем опыте понимает, каких психологических усилий требует создание и развитие бизнеса. Он считает, что необходимо обеспечить условия, которые помогут людям распознавать у себя симптомы психических проблем и правильно их решать.

«Всем, особенно начинающим предпринимателям, которые подвергаются сильному стрессу и несут большую ответственность, важно понимать, что они подвержены депрессии, — рассказывает Барнс. — Они должны убедиться, что в случае необходимости могут обратиться за помощью и лечением».

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Фото на обложке: PKpix / Shutterstock

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