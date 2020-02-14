«Ты не можешь быть моим ребенком»: что я подслушал, работая актером в квесте

Несколько лет назад Пол Де Стефано занимался развитием квеста на территории старинного парка и в числе прочего участвовал в играх как актер. Запертые в пугающем помещении люди решались на удивительные признания, свидетелем которых и стал Де Стефано.

Меня назначили менеджером проекта, потому что я был единственным сотрудником, который профессионально занимался писательством и гейм-дизайном. Мы хотели задействовать несколько красивых исторических зданий на территории парка, и для квеста-ужастика я выбрал половину второго этажа 150-летнего дома. Место было достаточно жутким и до того, как мы принесли туда мерцающие лампы, скелеты и бутылки с «зельями».

Но что может быть страшнее, чем наткнуться на живого человека, стоящего в полутени? В первые два года работы квеста эту роль обычно исполнял я сам.

В сезон Хэллоуина в этой игре еженедельно участвовали несколько сотен посетителей. В процессе они обнаруживали, что владелец дома приковал к стене человека (это и был я). Предполагалось, что он сделал меня своим пленником по какой-то гнусной причине.

Прежде всего мне нужно было напугать группу. После этого моя задача заключалась в том, чтобы доставить им дискомфорт, предлагая загадочные и безумные подсказки.

Было ли забавно слышать крики ужаса, а потом наводить на игроков жуть, перегибаясь через их плечи и шепча бессмыслицу? Конечно. Однако есть одно «но».

Хоть я и находился в нескольких шагах от посетителей, они относились ко мне как к реквизиту. Они не задумывались о том, что я живой человек.

Я поджидал игроков в третьей комнате. До их прихода я стоял в темноте. Один. Обычно в это время я листал ленту в Facebook и переписывался с друзьями. Я носил наполовину разорванную рубашку и был прикован к стене. До выхода у меня оставалось 10-12 минут.

Подслушивать неправильные ответы стало моим хобби. В конце концов, когда ты прикован к стене, делать больше нечего. Но из-за этого занятия можно потерять веру в человечество.

«Нам нужен пароль из шести букв. Это животное», — сказал один из посетителей.

«Трубкозуб!» — ответили ему.

Трубкозуб. Да. Очевидно. Пожалуй, самое распространенное животное с названием из шести букв. Пишется «трбкзб».

«Нам нужно найти отравленный фрукт», — заявил другой игрок.

«Яблоко», — предлагает его сын.

«Не будь идиотом, яблоко не фрукт», — реагирует на это отец.

Яблоко. Не. Фрукт.

Все это время я находился в комнате. К счастью, мне удалось скрыть свой маниакальный смех, просто оставаясь в образе безумца, прикованного к стене.

«В свитке сказано, что в этой комнате ответа нет. Скорее, проверь книжный шкаф».

Вы имеете в виду шкаф, который находится в комнате, где вы нашли свиток?

И такое случалось не раз. Складывалось впечатление, что участие в квесте заставляло людей забыть, что значит слово «нет».

«Эта цепь не достает».

«Просто удлини ее, тупица».

Это стальная цепь, прикрепленная к стене. Вы принесли с собой сварочное оборудование?

По какой-то причине в каждой группе младших игроков всегда игнорировали старшие игроки — как правило, их родители. Взрослые были абсолютно уверены в своих методах решения головоломок, которые не приносили результата, хотя дети легко находили правильные ответы. Это был странный паттерн. Почти во всех квестах с участием детей мне приходилось указывать на правоту ребенка. Обычно в таких ситуациях я говорил: «То, что сказал этот малыш, умно. Может быть, они выберутся отсюда живыми».

Там же я услышал самые поразительные оскорбления.

«И как у тебя кровь не пошла носом от такой тупой идеи?»

«Да мне плевать, что мы проиграем, давай ты выйдешь на улицу и будешь бесполезным там?»

«Ты не можешь быть моим ребенком. Когда мы выберемся отсюда, я тебя брошу».

Часто я высмеивал неправильные ответы, отпуская такие комментарии, как «Хорошо, что я не зомби, а то бы умер от голода с этой группой» или «Я достаточно давно здесь прикован, неужели в школе больше не учат базовому сложению?».

Время от времени попадались команды, которым никак не удавалось разгадать головоломки и которые в то же время были так горды, что не хотели принимать очевидные подсказки и обращаться за ними ко мне. У этих групп был нулевой шанс пройти комнату.

Фото: Пол Де Стефано

В ней было несколько сложных загадок и неправильных указаний, и игроки часто оказывались в тупике — но однажды сказанное вышло далеко за рамки того, что я ожидал.

Название комнаты содержало слово «темнота». Перед входом в нее участникам команды выдавали фонари. Мы назвали комнату «жуткой» и неподходящей для тех, кто боится темноты. Однажды на этот квест пришла семья. Когда они открыли дверь, я услышал, как они говорят о своем намерении побить все рекорды. После этих слов я понял, что пора открыть Facebook — первые головоломки займут у этих людей немало времени.

Когда они добрались до моей комнаты, мать села на скамейку, достаточно подавленная.

«Мама, что не так?»

«Ну, — ответила она, — я не знала, что будет так темно».

И в следующий момент ситуация стала странной.

«Мама, нам дали фонарики. Помоги мне понять, что означают эти кубки».

«Я не могу ясно мыслить, — говорит она, — Я не могу решить эту головоломку. Должно быть, дело в моем лекарстве».

Старший сын сказал поразившую меня фразу: «Ага, мама, лекарство. Сейчас ты это так называешь».

Начался спор.

«Мне нужно мое лекарство».

«Нет, нет, мама, не нужно, оно убивает тебя».

Ее ответ навсегда остался в моей памяти: «Мне бы не пришлось принимать наркотики, если бы у меня не было тебя».

Наверное, я не должен был это рассказывать. Они не прошли комнату.

Независимо от результатов, каждая группа игнорировала инструкции «Если что-то не двигается, не применяйте силу» и «Вам не придется снимать картины со стен». Эти указания гарантированно заставляли кого-нибудь все же потрогать картины.

Прохождение квеста в нетрезвом состоянии может показаться забавной идеей, но самой неприятной неожиданностью для меня стало действие пьяной команды — для решения головоломки они решили снять ковровое покрытие.

«Ковровое покрытие! Ларри, в таких домах никогда не бывает ковровых покрытий!» — раздался слишком громкий победный крик одного из игроков.

Да, стол со странной гексаграммой и метлы разных размеров, которые вы продолжаете находить, явно не важны. Ответ должен лежать под ковровым покрытием, которое было абсолютно настоящим. Нам пришлось перенести следующие несколько игр, потому что укладка коврового покрытия не входила в стандартную подготовку помещения к игре.

Вы можете подумать, что работать актером в квесте интересно. Я бы сказал, что эта деятельность скорее озадачивает.

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