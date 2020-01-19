Девять тайн, которые скрывает аэропорт Лос-Анджелеса

Обычно воображение рисует аэропорт как счастливое место, где начинаются приключения и воссоединяются семьи. Однако в реальности аэропорт — это перевернутый вверх дном мир, где вполне приемлемо носить пижаму на публике, пить мартини в 8:15 утра и игнорировать все правила поведения в очереди.

Социальное деление в бизнес-зале

«Человека, который впервые попал в бизнес-зал, всегда видно, потому что в поисках лучших мест он непременно делает полтора круга», — говорит Анастейша Дженкинс, которая управляет бизнес-залом Star Alliance в аэропорту Лос-Анджелеса с момента его открытия в 2013 году. Каждый день он принимает около 1800 путешественников со всего мира, которые ждут своего рейса в среднем по два часа, потягивая бесплатное шампанское.

Малоизвестный факт? Питание в бизнес-зале меняется в зависимости от следующего вылета. Пассажирам южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines предлагают лапшу, а пассажирам Lufthansa и Air New Zealand — дополнительный алкоголь.

Конечно, у знаменитостей свои требования. Например, персонал Star Alliance помнит, что одна всем известная звезда боевиков не покинет зал, пока не съест три специально приготовленных гамбургера. Одна из ангелов Чарли так раздражалась в ожидании своего Red Bull, что теперь энергетик всегда находится в доступном для нее месте. Большинство этих запросов — но не все — удовлетворяются в отдельных комнатах Star Alliance.

Есть и исключения. Так, один легендарный рокер, который всегда жалуется на размер стаканчиков в самолете, любит покричать на свою знаменитую жену в буфете. (Сотрудники Star Alliance держат очень большие керамические чашки только для того, чтобы он мог улететь.) А один пожилой обладатель Оскара во время полетов в праздники выступает в роли Санта-Клауса и раздает рождественские подарки.

Частный терминал для знаменитостей

VIP-вариант — это вылет из отдельного терминала The Private Suite. Воспользоваться им могут только члены клуба, ежегодный взнос в котором составляет $4500. За каждый полет необходимо отдать еще как минимум $2700. За эти деньги пассажиры могут воспользоваться минибаром с содержимым на $2 тысячи, а также сделать массаж, маникюр и стрижку. Но чаще они выбирают час отдыха в личном номере.

Дело в том, что самым ценным здесь является экономия времени — с точки зрения проверок это больше похоже на частный перелет. А поскольку все проходит без участия службы безопасности, путешественники могут заказать еду из любимого ресторана или устроить примерку с личным портным.

Кто покупает места в этом клубе? Одна половина его членов — это руководители компаний, а другая — знаменитости, спасающиеся от папарацци. Например, мама Меган Маркл воспользовалась The Private Suite при полете на королевскую свадьбу.

Обучение персонала для зоны досмотра

Чтобы лучше представить загруженность аэропорта Лос-Анджелеса, нужно внимательнее взглянуть на цифры. В 2018 году его служба безопасности проверила почти 42 млн человек, опередив следующий по загруженности Международный аэропорт им. Джона Кеннеди на 8,6 млн путешественников. Из аэропорта Лос-Анджелеса ежедневно отправляются около 120 тысяч пассажиров и более 100 тысяч чемоданов. Третья неделя июня 2019 года побила рекорд: за семь дней оттуда улетели почти 950 тысяч людей.

Такой пассажиропоток требует от персонала аэропорта серьезной подготовки. 2700 сотрудников, проверяющих путешественников, начинают карьеру с самых простых обязанностей: просматривают удостоверения личности или выполняют вспомогательную роль (то есть кричат: «Ноутбуки достать, обувь снять!»). После того, как они достаточно хорошо себя зарекомендуют, их отправляют на двухмесячное обучение, которое включает в себя двухнедельный курс по просвечиванию чемоданов на досмотре.

Неживые пассажиры

«Мне казалось, что я повидал все на этом свете, до тех пор, пока мне не позвонили и не сказали, что кто-то, по-видимому, скончался в очереди на досмотр», — вспоминает Кит Джеффрис, директор службы безопасности аэропорта Лос-Анджелеса. На самом деле, мужчина умер раньше, и семья купила ему билет на самолет, привязала к инвалидной коляске и попыталась увезти обратно в родную Мексику для захоронения. Выяснилось, что это не такое уж необычное решение, как кажется поначалу — перелет в одну сторону может быть значительно дешевле, чем доставка трупа. Такие пассажиры не добираются до выхода на посадку, и далее в этих ситуациях разбирается полиция.

Один неживой пассажир действительно прошел досмотр — со всеобщего одобрения. В декабре 2014 года аэропорт Лос-Анджелеса первым принял человекоподобного робота «Афина». У нее был билет во Франкфурт, два сопровождающих и немецкий паспорт. Она сидела в улучшенном эконом-классе, и на время полета ее функции были выключены.

Склад забытых вещей

Утилизация изъятых на досмотре вещей дорого обходится аэропортам. Дело в том, что даже обычные бутылки с водой уничтожаются как опасные предметы из-за вероятности, что внутри не вода, а воспламеняющаяся жидкость. Утилизация гелей и аэрозолей обходится еще дороже. У аэропорта Лос-Анджелесе уходит на это $9 млн в год.

Обычно сотрудник аэропорта конфискует от трех до пяти острых предметов за восьмичасовую смену. Во время наблюдения за процедурой досмотра я стал свидетелем изъятия ножа, спрятанного в специальном отверстии внутри книги. Я также заставил одну женщину разозлиться, забрав ее соковыжималку с вращающимися лезвиями.

Ежедневно в аэропорту Лос-Анджелеса регистрируют еще тысячу потерянных вещей, которые затем отправляют на склад площадью 5 тысяч кв. футов (примерно 464 кв. м). Скоропортящиеся продукты уничтожают с помощью пара, а все остальное сортируется по стоимости. По истечении 90 дней невостребованные предметы продаются на аукционе, а выручка идет в муниципальную казну Лос-Анджелеса.

Неудивительно, что в аэропортах часто теряют часы, ремни и куртки — эти вещи можно легко забыть в корзине после досмотра. Но меня поразил оставленный кем-то ботинок: неужели этот человек поднялся на борт самолета с босой ногой? По данным аэропорта Лос-Анджелеса, ежедневно компьютеры теряют 70 человек, и на складе потерянных вещей стабильно хранится до 6 тысяч ноутбуков и планшетов.

Кроме того, там есть крупные предметы, которые, казалось бы, забыть невозможно: доски для серфинга, бонго, гигантский карнавальный медведь, аппарат для лечения остановок дыхания во сне, кардиомонитор и мой любимый лот — бензопила. На складе также хранится более тысячи чемоданов. Полностью упакованный багаж часто оставляют в странных местах наподобие туалетов.

Тревога из-за открытки на день рождения

У разных аэропортов разные причины для объявления тревоги. Например, в Техасе и Аризоне это часто происходит из-за оружия. В Калифорнии же панику обычно вызывают безобидные предметы. «Вы бы только видели, как выглядят музыкальные поздравительные открытки на наших сканерах!» — говорит Джеффрис. Его команда специалистов по взрывчатым веществам только в первой половине 2019 года получила около 3 тысяч сообщений о потенциальных опасностях от фейерверков до гранат.

Обнаруживать их в том числе помогают служебные собаки, обнюхивающие пассажиров. По всей стране насчитывается 400 таких псов. При отборе кинологи смотрят на их коммуникабельность и умение находить контрабанду. Затем собаки проходят строгую 12-недельную подготовку и получают статус «национальное достояние». Они могут распознать сотни взрывоопасных веществ только по запаху.

Многие люди считают немецких овчарок идеальными собаками для работы под прикрытием, но теперь в аэропортах чаще работают вислоухие породы, которые выглядят не так угрожающе и сообщают об угрозе, используя едва заметные движения, а не рычание. Таким образом, при обнаружении подозрительного запах сотрудники службы безопасности могут вызвать подмогу, не выдавая себя перед потенциально опасным пассажиром.

По аэропорту часто ходят «приманки» со взрывчаткой — это нужно, чтобы поддерживать собак в форме и напоминать им, что за хорошую работу они продолжают получать вознаграждение. Поскольку дрессировщики обязаны сохранять эмоциональную дистанцию​, единственными призами для собак являются резиновые мячики или пластиковые кости — никаких поглаживаний по животу или почесываний за ухом.

Причины завышения цен

Что вы делаете, ожидая посадку? В аэропорту Лос-Анджелеса это вопрос на $814 млн в год. Розничные продажи и продажи в дьюти-фри в последние 12 месяцев принесли ему $205 млн и $234 млн соответственно, но еда и напитки занимают первое место с продажами в $375 млн. Наценка в аэропорту Лос-Анджелеса выше, чем в большинстве других аэропортов США: в нем все стоит примерно на 18% дороже, чем в обычных магазинах.

Частично это связано с высокими затратами на работу в аэропорту. Примите во внимание то, что пространство для хранения товаров ограничено и все они должны проходить через службу безопасности. Это означает, что продавцы не могут делать оптовые закупки. Добавьте высокую стоимость рабочей силы — сотрудники аэропорта получают компенсацию за парковку, а также час на дорогу — и бутылка воды за $6 начнет приобретать смысл. Но даже со всеми дополнительными затратами большинство франшиз сообщают, что их филиалы в аэропорту Лос-Анджелеса являются наиболее прибыльными.

Многократные проверки перед таможней

Из 34 тысяч путешественников, которые ежедневно приземляются в международном терминале аэропорта Лос-Анджелеса, около 500 отправляют на дополнительную проверку, а двоих или троих — туда, откуда они прилетели.

Почему так мало, учитывая нынешний политический климат? Оказывается, компьютеры выполняют большую часть работы задолго до вылета — начиная с минуты, когда человек покупает билет. К тому времени, когда он войдет в зал прибытия, его профиль подвергнется перекрестной проверке 20 различными способами.

Однако около 1,5% всех прилетающих пассажиров нарушают закон при приземлении — просто не настолько серьезно, чтобы потребовалась их экспатриация. Обычно они, сознательно или нет, везут что-то запрещенное. Прошутто вы купили в Италии? Его ввоз запрещен Министерством сельского хозяйства США. Фуа-гра из Франции? То же самое.

Экзотические продукты не единственная контрабанда

Главная цель таможни — не пустить в страну заболевания растений, которые могут поразить местные сельскохозяйственные культуры.

Иногда запрещенные предметы бывают связаны со страной, из которой прибывает рейс. Если приземляется африканская авиакомпания, то можно ожидать множество саженцев, которые люди купили для своих садов. Русские привозят икру белуги. А при встрече с азиатами персонал аэропорта стискивает зубы, ожидая увидеть чешую панголина, желчный пузырь медведя и рога оленя, которые, по-видимому, считаются целебными.

Майкл Фергюсон, куратор сельскохозяйственного подразделения, даже не взглянул на мою находку — гениталии лося, упакованные в красивую деревянную коробочку стоимостью около $500. Видимо, это распространенный сувенир. Менее обычными оказались гениталии тигра стоимостью более $100 тысяч, которые он обнаружил в прошлом году.

Пассажиры регулярно пытаются провезти и живых существ, хотя торговля редкими животными является серьезным федеральным преступлением, за которое грозит до 20 лет тюрьмы. В первый же рабочий день Фергюсон обнаружил в чемодане женщины, прилетевшей из Восточной Африки, гниющую сушеную рыбу, покрытую сотнями личинок. Когда они перепрыгнули на жилет Фергюсона, взволнованная женщина протянула руку через стойку, начала собирать их и есть. Позже был вьетнамец, который пытался пройти через охрану с 84 певчими птицами, прикрепленными к телу. Он надел им на клювы резинки, засунул в картонные втулки из-под туалетной бумаги и привязал к ногам, надев сверху мешковатые спортивные штаны. Он заявил, что везет их на певческий конкурс.

Некоторые виды контрабанды можно унюхать, а не увидеть. Плавники акул, гнезда ласточек, сушеные летучие мыши, черепа обезьян, даже мумифицированная человеческая рука — все это на самом деле попадалось сотрудникам аэропорта Лос-Анджелеса. И если вы такой же оптимист, как я, и задались вопросом, были ли это посылки для музеев и университетов, вы будете разочарованы, узнав, что совершенно точно не были. (Материалы для исследований путешествуют со специальными государственными разрешениями.)

Однажды таможенники нашли в банке Pringles живую кобру. Сейчас она живет в зоопарке Сан-Диего.

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Фото на обложке: Жиль Мингассон / Liaison