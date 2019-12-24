Чем опасен общемировой рост числа туристов

В конце мая этого года Лувр был закрыт. Сотрудники музея заявили, что скопление людей в залах с «Моной Лизой» и «Венерой Милосской» делает эти места опасными. «Лувр задыхается», — говорится в их обращении , в котором также упоминается «полная неспособность» музея справляться с большим количеством посетителей.

В другой части планеты альпинисты выстраивались в очередь на остром как нож хребте, чтобы взойти на вершину Эвереста. Они выглядели так, будто решили успеть зарегистрировать машину в обеденный перерыв. Фотография этой очереди стала вирусной, тогда погибли около десятка альпинистов, а гиды и выжившие утверждали, что скопление людей на самом высоком пике в мире была основной, если не единственной, причиной этого.

Такие случаи не единичны. Толпы Instagram-блогеров нарушили общественную безопасность во время супер-цветения калифорнийского мака. «Экстремальный экологический кризис» спровоцировал «лето действий» против посетителей испанского острова Майорка. Барселона, Венеция, Рейкьявик и Дубровник пережили затопления. Пляжи в Таиланде, Мексике и на Филиппинах уничтожаются. Чудеса природы от Сьерра-Невады до Анд в опасности. Религиозные достопримечательности от Камбоджи до Индии и Рима тоже.

Это явление известно как избыточный туризм (overtourism), и внезапно оно распространилось по всему миру. Слияние макроэкономических факторов и изменяющихся тенденций в бизнесе привело к тому, что в популярных местах собирается все больше людей. Это привело к ухудшению состояния окружающей среды, опасным ситуациям, а также к обеднению местных жителей. Города по всему миру задают себе один и тот же вопрос: можно ли что-то сделать со своей излишней посещаемостью?

Конечно, местные жители жалуются на туристов с незапамятных времен, да и сами путешественники издавна проявляли неуважение к достопримечательностям, как природным, так и созданным человеком. Однако ранее туризм был доступен куда меньшему числу людей. В начале XIX века путешествие в личных целях считалось привилегией лишь «богатых дворян и образованных специалистов», для которых туризм был «демонстративным выражением их социального класса, который предполагал наличие власти, статуса, денег и свободного времени». Массовый туризм начал развиваться только в 1840-х годах и рос вместе со средним классом.

Если туризм — это капиталистический феномен, то избыточный туризм — его сумасшедший кузен: гибель от селфи-палок, корабли со шведским столом, останавливающиеся в исторических портах, мальчишники, заканчивающиеся повреждениями чужой собственности, онлайн-трансляции разорения хрупких естественных сред обитания и так далее. Слишком много людей выбирает популярные направления: в Барселону с 1,6 млн жителей ежегодно приезжают 30 млн туристов, в Венецию с населением в 50 тысяч человек — 20 млн туристов.

Основная причина роста туризма — макроэкономическая. Средний класс увеличивается, в последние несколько десятилетий миллионы людей получили возможность путешествовать. Сильнее всего эта тенденция проявилась в Китае: число поездок его граждан за границу выросло с 10,5 млн в 2000 году до примерно 156 млн в 2018 году. Но не только Китай несет ответственность за увеличение числа туристов. По всему миру их число выросло с менее чем 70 млн в 1960 году до 1,4 млрд сегодня.

Бизнес-тенденции также поспособствовали появлению избыточного туризма. Стали гораздо популярнее круизы, во время которых в портовых городах одновременно высаживаются тысячи пассажиров. Сверхдешевые авиакомпании, использующие аэропорты городов-спутников, резко сократили расходы на путешествия по Европе, Америке и Азии, поощряя туристов совершать миллиард рейсов на лоукостерах в год. А такие платформы, как Airbnb, предложили дополнительные варианты жилья в городах от Рио до Дели, уменьшая трудности для путешественников, повышая пропускную способность городов и увеличивая арендную плату для местных жителей — например, в Барселоне примерно на 4%.

Свою роль сыграли и соцсети. Приложения наподобие Instagram заставляют туристов забираться на скалы и блокировать жизненно важные дороги ради идеальных снимков, а сайты наподобие Yelp и TripAdvisor рассказывают о достопримечательностях, тем самым подвергая их опасности повреждения. Термин «избыточный туризм» пришел в нашу речь из медиасферы, как и многие другие. Это случилось в 2017 году, когда подробно обсуждались проблемы Венеции, Бали и других мест, популярных среди путешественников.

Однако некоторые опасения по поводу избыточного туризма кажутся чрезвычайно раздутыми, а многие жалобы местных жителей пронизаны предвзятостью и расизмом. У большинства туристических направлений нет проблем с количеством посетителей — могут ли Орландо или Вегас когда-либо оказаться переполненными туристами, фактически или по ощущениям? Путешественники и их прямые инвестиции остаются жизненно важными для крошечных итальянских городов, больших американских парков и тысяч мест между ними. И хотя многие достопримечательности, несомненно, переполнены, то же самое можно сказать лишь о небольшом количестве городов. Проблема в основном касается пляжей и музеев, а не районов или регионов.

Мэры и городские советы пытаются защитить популярные среди туристов места. Кто-то вводит или расширяет налоги для туристов, например Амстердам, Бали, Эдинбург, Ирландия, Рим и Венеция. Сборы в отелях и при однодневных поездках уменьшают количество посетителей определенной точки и при этом обеспечивают ее доходами для улучшения инфраструктуры и покрытия ущерба, который неизбежно наносят туристы. Правительства также внедряют законы, подобные запрету на туристические автобусы в Риме. Аналогичные меры должны стать еще более важными в ближайшие годы, так как средний класс становится все больше, соцсети — все распространеннее, а путешествия — все дешевле.

Все это неизбежно приводит к увеличению числа жалоб от местных жителей и увеличению ущерба, нанесенного достопримечательностям. Но в то же время происходит расширение межкультурных связей, рост инвестиций и демократизация путешествий. Даже у избыточного туризма есть свои плюсы.

Источник.