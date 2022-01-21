Ваш предыдущий работодатель потерпел скандальный провал. Как найти новую работу с таким пунктом в резюме?

Что делать, если в резюме оказалась одна из громко провалившихся компаний? Вот что об этом рассказывают те, кто работал в Theranos.

Провалы среди стартапов — привычное явление в Кремниевой долине. По данным CB Insights, с этим сталкиваются более 70% из них. При этом вокруг некоторых компаний, таких как Theranos , возникают довольно громкие скандалы. И даже когда провал перестают обсуждать, бывшие сотрудники продолжают о нем помнить.

В течение двух лет Барри Хэмори работал рекрутером в Theranos. Более того, он был первым рекрутером компании, а пригласили его сами основатели — Рамеш «Санни» Балвани и Элизабет Холмс. «Можно сказать, что я выстроил там весь аппарат найма и нанял практически всех рекрутеров», — рассказывает Хэмори.

Theranos — медицинский стартап, который обещал разработать технологию, способную выявлять сотни болезней через анализ одной капли крови из пальца. В 2015 году компания столкнулась с критикой и проверками из-за неподтвержденности своих методик, а также с обвинениями в том, что использует оборудование конкурентов.

4 января 2022 года присяжные наконец признали основательницу Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов и мошенничестве. Теперь она может отправиться в тюрьму на срок до 80 лет. Хэмори повезло — он покинул Theranos еще в 2014 году задолго до того, как компания столкнулась с обвинениями.

Когда Хэмори устроился в Theranos в марте 2012 года, он полностью поддерживал ее деятельность.

«Я и правда думал, что буду работать со следующим Стивом Джобсом», — сказал Хэмори о Холмс.

Однако примерно через год он начал подозревать, что, возможно, все не так радужно, как кажется. По словам Хэмори, «в компании ходило много слухов», а Холмс, которая ранее была «очень дружелюбной», теперь перемещалась по зданию вместе с охранником и пользовалась секретным входом, чтобы не разговаривать ни с кем из сотрудников.

Именно в тот период Хэмори решил уволиться. Отец его жены сказал, что он совершает ошибку: тогда Холмс дала интервью CNBC, а компания достигла пиковой оценки в $9 млрд. Хэмори оказался востребован на рынке труда и с легкостью устроился старшим техническим рекрутером в Schneider Electric.

Когда вокруг Theranos разразился скандал, отношение к опыту работы в компании начало меняться. Хэмори вспоминает: когда его представили на новом месте в Саннивейл, Калифорния, упоминание о работе в Theranos вызвало усмешки. Его часто спрашивали: «Ради чего все это было? Неужели это все правда?».

С 2019 года и по сей день Хэмори работает старшим сотрудником отдела по поиску талантливых специалистов в Cargill — одной из крупнейших продовольственных компаний США. Его менеджер по найму даже не слышал о Theranos: Cargill находится в штате Миннесота и в культурном плане отдалена от Кремниевой долины. «Здесь это даже не станет новостью», — говорит Хэмори.

Он настаивал на том, что репутация Theranos на него не повлияла. Однако после того, как с ним связалось издание Protocol, Хэмори удалил упоминание Theranos из своего профиля в LinkedIn. Он сообщил, что был напуган, поскольку на той же неделе через LinkedIn с ним связался еще один человек.

«Мне кажется, никто не будет привлекать сотрудников к ответственности за решения старшего руководства», — сообщил Хэмори. По его мнению, тот факт, что он, как рекрутер, не принимал технических решений, защитил его от многих негативных последствий. Его коллегам, занимавшим более старшие должности, было сложнее найти работу.

Стоит ли вычеркивать негативный пункт из резюме

Как рекрутер, Хэмори видит эту ситуацию с двух сторон. Людям, которые оказались в похожем положении, он советует рассматривать этот опыт с точки зрения полученных навыков и извлеченных уроков. «Расскажите, почему работа была интересной, чему вы научились и как это помогло вам стать сильнее», — рекомендует он.

Хэмори привел пример того, как стоит сообщить об этом менеджеру по найму: «Я всегда был тем, кто готов пойти на риск. Когда я устроился в Theranos, это была многообещающая и динамичная компания. Я считаю, что хорошо справлялся с наймом людей. Разумеется, я не знал, что происходит “за кулисами”, поскольку занимался другой работой».

Хэмори утверждает, что нет таких компаний, бывших сотрудников которых он был не принял. Когда он набирает технических специалистов, менеджеры могут сообщить, что им не нравится технология определенной организации или же она кажется им неэффективной. Хэмори говорит, что «это может повлиять решение», но не всегда речь идет о репутации компании.

Как считает Крис Той, CEO платформы для поиска маркетологов MarketerHire, то, как именно стартап провалился, имеет значение. Он также советует излагать свой опыт с точки «навыков и экспертных знаний», а не самих мест работы. «Стартапы постоянно терпят неудачу», — добавляет Той.

Рекрутеры обращают большее внимание на «историю резюме»: работали ли вы в компании за годы до ее провала и хорошо ли справлялись со своими обязанностями. Той советует оставлять этот пункт в резюме, только если «это не мешает попасть на собеседование». Если же вам удалось встретиться с менеджером по найму, то у вас будет возможность разъяснить все события.

Фото в тексте: Elle Aon / Shutterstock

По словам Тоя, иногда компании, использующие платформу MarketerHire, отфильтровывают определенные организации в резюме кандидатов. Но дело не в их репутации — просто некоторые стартапы не хотят нанимать тех, кто работал только в крупных корпорациях, потому что у них может не быть соответствующих навыков.

При этом некоторые руководители утверждают, что хорошо относятся к тому, что кандидат работал в провалившемся проекте. Это показывает «здоровый аппетит» к риску, а также стремление к исследованиям и творчеству вместо простого желания пойти безопасный путем.

Один CEO специально ищет провалившиеся стартапы в резюме потенциальных кандидатов, считая это признаком «независимого мышления», и хочет видеть таких людей в своей команде.

Издание Protocol также связалось с еще одной бывшей сотрудницей Theranos Грейс Ко. Она занималась разработкой реагентов, а сейчас работает младшим фронтенд-разработчиком в компании, которая занимается вопросами кибербезопасности.

Грейс сообщила, что многие ее коллеги из Theranos были довольно востребованы: «Есть много чему поучиться у людей, работавших в компании, которая почти добилась успеха, но не смогла с точки зрения организации и технологий. По большей части я сосредоточена на положительной стороне этого опыта, поскольку он и действительно был хорошим, несмотря на то, как СМИ изображают компанию».

Источник.