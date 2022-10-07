Креатив против ИИ: как дизайнеры обходят технологию распознавания лиц

Технология распознавания лиц продолжает совершенствоваться. Сегодня алгоритмы могут оценить эмоции и даже узнать даже лицо, скрытое под медицинской маской. Обеспокоенные проблемой конфиденциальности, дизайнеры предлагают свои решения. Эти очки и плащи не просто эффектно выглядят, но и позволяют хозяину остаться незамеченным, по крайней мере камерами.
В Нидерландах художник Джип ван Левенштайн создал прозрачную маску, которая скрывает лицо ее владельца от камер, оснащенных распознаванием лиц, но не от других людей.
Фото в тексте: Джип ван Левенштайн, HKU Design
«Надев эту маску в форме линзы, можно стать неузнаваемым для программ распознавания лиц, но сохранить мимику и выражения лица благодаря ее прозрачности, — пишет ван Левенштайн. — Это позволит общаться с окружающими людьми».
Японский профессор Национального института информатики в Токио Исао Эчизен разработал специальные очки Privacy Visor, оснащенные светодиодами ближнего инфракрасного диапазона. Тесты Эчизена показали, что из-за огней ПО не может определить лицо человека.
Фото в тексте: Исао Эчизен, Национальный институт информатики в Токио
В Великобритании участники движения Dazzle Club раскрашивали свои лица разноцветными полосами, которые мешают камерам их распознавать. Так они ходили по улицам Лондона, протестуя против масштабного использования технологии в городе.
Есть и другие изобретения, помогающие обойти слежку. Например, одежда из блестящей ткани, отражающей тепловое излучение, на которое ориентируются камеры.
Фото в тексте: Адам Харви
Еще один вариант — одежда Hyperface с узорами, которые побуждают ИИ перевести внимание на ткань вместо лица.
Фото в тексте: Hyphen-Labs и Адам Харви
«Главный смысл — привлечь внимание общественности», — утверждает Генри Наварро Дельгадо, профессор искусства и моды Университета Райерсон. По его словам, с этой целью эффективно работает мода: она позволяет быстро донести до людей свою идею через внешний вид.
Фото на обложке: Stock2468 /
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