Как сделать cвою финансовую жизнь счастливее в 2022 году

После двух лет, проведенных в состоянии неопределенности, как никогда полезно сократить количество стресса. Один из способов — пересмотреть отношение к финансам. Попробуйте отказаться от амбициозных целей и используйте проверенные методы, которые помогут иначе взглянуть на рутину.

В ходе онлайн-опроса, проведенного сайтом NextAdvisor среди почти 3 тыс. взрослых в июне, более половины заявили, что они отчасти или очень обеспокоены своими финансами.

«Люди тратят много времени на разговоры о том, как управлять своими деньгами, но редко думают о том, как улучшить отношения с финансами», — отмечает Дэн Иган, вице-президент по поведенческим финансам и инвестициям в Betterment.

Есть много способов это сделать: поменять отношение к деньгам, поработать над собой, чтобы лучше понимать свои цели, превратить утомительные задачи и рутину в что-то увлекательное. По мнению ученых-бихевиористов, психологов и финансовых консультантов, задачи такого рода гораздо, чем масштабные цели на год: они более достижимы и, возможно, более приятны.

Рассказываем о способах сделать свою финансовую жизнь счастливее.

Концентрируйтесь на себе

Исследования показывают, что по мере роста доходов растет и счастье. Впрочем, по достижении определенной суммы эта корреляция уже не сохраняется. Порог зависит от местного уровня жизни.

Часть проблемы заключается в том, что, когда доходы растут, мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, отмечает Соня Любомирски, профессор психологии, изучающая счастье в Калифорнийском университете в Риверсайде.

«Мы чуть меньше радуемся новому хэтчбеку каждый раз, когда наш сосед проезжает мимо в своем кабриолете», — добавляет она.

Один из способов повысить уровень счастья — проанализировать, что действительно важно для нас, а не для других.

Чтобы побудить клиентов уточнить свои цели и убедиться, что они действительно преследуют собственные цели, Джордж Киндер, основатель образовательной организации Kinder Institute of Life Planning, задает три вопроса:

«Что бы вы сделали, если бы у вас было все время и деньги в мире?»;

«Как бы вы жили, если бы знали, что вам осталось всего 5-10 лет?»;

«О чем бы вы больше всего сожалели, если бы завтра умерли?».

«Третий вопрос является ключевым, — говорит 73-летний Киндер, чьи ответы побудили его проводить больше времени на природе, с семьей и писать книги. Принципиально важно не идти на компромисс в чем-то, что, будучи неисполненным, заставит нас глубоко сожалеть».

Экономьте время и объединяйте усилия

«Любой шаг, который даст больше свободного времени, может сделать вас счастливее», — говорит доктор Любомирский.

В области управления финансами сэкономить время можно, настроив автоматические оплату счетов и перевод сбережений.

Если у вас несколько индивидуальных счетов, попробуйте объединить их — так будет проще контролировать их остаток. Также эксперты советуют не проверять остаток по накопительным счетам слишком часто: вполне достаточно раза в месяц или квартал.

Дэн Иган из Betterment рекомендует свой собственный метод, который называет бюджетированием без стресса. Он исключает постоянный контроль за расходами, который может утомлять владельца.

Вместе с женой они переводят средства на совместный банковский счет, с которого автоматически оплачиваются регулярный счета, включая ипотеку.

Также автоматически совершаются переводы на вспомогательные счета, предназначенные таких трат, как чрезвычайные ситуации, новая машина и отпуск.

Оставшиеся средства они делят пополам, чтобы каждый мог потратить излишки так, как считает нужным.

Сведите к минимуму конфликты с партнером, членами семьи и друзьями

Можно последовать примеру Игана и избежать стресса, предусмотрев для каждого возможность самостоятельно распорядиться частью денег. Цель состоит в том, чтобы позволить каждому тратить в пределах согласованного лимита, не сталкиваясь с критикой со стороны другого.

Таким образом, если кто-то предпочтет сэкономить, у него будет такая возможность.

Некоторые пары тратят деньги с совместного счета. Но мистер Иган и его жена пошли еще дальше и переводят остатки на отдельные счета. Это позволяет отделить индивидуальные расходы от совместных и отнимает меньше времени на просмотр выписок.

«Раньше нам было невероятно тяжело управлять совместным счетом, — рассказывает Иган. — Так мы гораздо счастливее».

Старайтесь мыслить позитивно

Сара Ньюкомб, поведенческий экономист из Morningstar Inc., рекомендует задать себе вопрос «Чувствуете ли вы, что можете справиться со всеми финансовыми вопросами, что встретятся на вашем пути?» и дать себе оценку по шкале от 1 до 10, где 1 — пессимизм, а 10 — оптимизм.

Она отмечает, что вне зависимости от дохода, люди, которые присваивают себе 5 или более баллов, выражают большую удовлетворенность своими финансами, чем люди с более низкими баллами.

По ее словам, психологически устойчивые люди обычно сосредотачиваются на вещах, которые они могут контролировать, таких как коэффициент сбережений, а не на том, что находится вне их контроля, как доходность акций.

«Сосредоточившись на вещах, которые находятся вне вашего контроля, вы только усилите свое беспокойство», — добавляет Сара Ньюкомб.

Чтобы снизить тревожность, Иган советует напоминать себе о своих финансовых достижениях, например погашенной кредитной карте или первоначальном взносе за дом. Сам он ведет список таких достижений, больших и малых.

Другие советуют быть благодарными за то, что у вас есть, и прощать себя за ошибки.

«Вам не обязательно продумывать все, — говорит Келли Беренбаум, консультант в Винтер-Парк, штат Флорида. — Делайте маленькие шаги и начинайте двигаться в правильном направлении».

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