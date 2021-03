Ученые предложили выращивать рыбу на Луне

В эксперименте участвовали исследователи из Космического центра Университета Монпелье и Французского научно-исследовательского института по эксплуатации морских ресурсов (French Research Institute for Exploitation of the Sea — IFREMER). Чтобы проверить свою идею, они поместили икру морского окуня и горбыля в специальные инструменты, которые создавали эффект вибрации и тряски как при взлете ракеты «Союз».

Ученые посчитали, что икра обладает большей выносливостью, чем взрослые рыбы. Они оказались правы: согласно исследованию, опубликованному в Aquaculture International в прошлом году, после такого эксперимента смогли вылупиться 76% икринок морского окуня и 95% икринок горбыля. Это сопоставимо с показателями икры, не проходившей подобное испытание.

«Это просто невероятно. Окружающая среда была очень тяжелой», — рассказывает ученый и ведущий исследователь IFREMER Сирил Пшибила.

Исследователи считают, что это не только обогатит рацион, но и поможет сделать жизнь на Луне приятнее, так как рыбная ферма послужит напоминанием о доме. Как утверждает Пшибила, это будет полезно с психологической точки зрения.

Источник.