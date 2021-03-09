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Истории

Ученые предложили выращивать рыбу на Луне

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Чем будут питаться астронавты в городе на Луне, который планирует построить Европейское космическое агентство? Французские ученые разработали решение. Согласно Hakai Magazine, они предложили выращивать рыбу на Луне из икры, доставленной с Земли, и воды, собранной с лунной поверхности. Исследователи обнаружили, что рыба способна пережить путешествие на другую планету. Это дает надежду на то, что астронавты смогут разнообразить свой рацион, обычно состоящий из предварительно упакованных продуктов с Земли.

Ученые предложили выращивать рыбу на Луне

В эксперименте участвовали исследователи из Космического центра Университета Монпелье и Французского научно-исследовательского института по эксплуатации морских ресурсов (French Research Institute for Exploitation of the Sea — IFREMER). Чтобы проверить свою идею, они поместили икру морского окуня и горбыля в специальные инструменты, которые создавали эффект вибрации и тряски как при взлете ракеты «Союз».

Ученые посчитали, что икра обладает большей выносливостью, чем взрослые рыбы. Они оказались правы: согласно исследованию, опубликованному в Aquaculture International в прошлом году, после такого эксперимента смогли вылупиться 76% икринок морского окуня и 95% икринок горбыля. Это сопоставимо с показателями икры, не проходившей подобное испытание.

«Это просто невероятно. Окружающая среда была очень тяжелой», — рассказывает ученый и ведущий исследователь IFREMER Сирил Пшибила.

Исследователи считают, что это не только обогатит рацион, но и поможет сделать жизнь на Луне приятнее, так как рыбная ферма послужит напоминанием о доме. Как утверждает Пшибила, это будет полезно с психологической точки зрения.

Источник.

Фото на обложке: Vojce / Shutterstock

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