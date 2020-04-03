Я работаю в школьном музее истории космонавтики с 12 лет

Чтобы таких, как она, стало больше, София участвует в мероприятиях, на которых рассказывает о космосе и о том, почему это может быть интересно. Недавно, например, она выступала спикером на международном форуме STEM FOR GIRLS, который спонсирует наша компания «Салым Петролеум». София рассказала нам, почему так увлечена космосом, что для нее значит популяризация науки и какие у нее планы на будущее.

Софии Шакеровой 15 лет, а она уже популяризатор космической науки, член нескольких советов, участница волонтерских проектов, на ее счету более десяти побед в престижных конкурсах, в том числе международных.

Я начала работать в музее в 12 лет

Я начала увлекаться космосом и космонавтикой еще в детстве – мама мне много о нем рассказывала. В 12 лет я перешла в школу №18 в Красногорске, и там был музей «История космонавтики», он меня очень заинтересовал, и постепенно я включилась в его деятельность.

С первых дней я занимала в этом музее лидирующие позиции. В начале 2017 года стала капитаном младшего состава команды «Энергия» и заместителем председателя актива музея, а уже в 2018 меня выбрали капитаном основного состава команды и председателем актива. Я также вошла в совет музея. Мой идейный вдохновитель – руководитель музея Шалункова Виктория Викторовна, а еще меня вдохновляют примеры Циолковского и Гагарина.

Чаще всего я провожу экскурсии, но также занимаюсь архивной работой и новыми экспонатами. Мы проводим мероприятия для разной аудитории – и для детей, и для тех, кто постарше. Например, мы ставили постановку для малышей – проводили мини-экскурсию про Луну. Вдвоем с моей коллегой Катериной Лисиной мы играли Знайку и Незнайку, который прилетел с Луны. Еще мы проводили уроки в музее: у нас был проект, когда любой школьный урок можно было провести в музее.

Это не мешает учебе, потому что активизмом я занимаюсь после уроков и по вечерам. Иногда приходится уйти с уроков, но все к этому относятся с пониманием, потому что я не прогуливаю, а защищаю честь школы. Потом приходится наверстывать, но это не проблема.

Чем полезны конкурсы и конференции

В мероприятиях, которые мы организуем, участвуют интересные люди, это всегда яркие события. К тому же я бы не попала на форум STEM FOR GIRLS и не познакомилась бы с такими разносторонними экспертами, если бы не была частью этой команды. это мероприятие объединило талантливых студенток лучших вузов и успешных женщин-ученых, технологических предпринимателей, изобретателей и инженеров, которые поделились своим профессиональным опытом, личными историями самореализации и развития.

Информацию о многих конкурсах присылают в школу, мы о них узнаем от наших классных руководителей. Иногда нахожу что-нибудь в интернете. Стараюсь участвовать, мне это интересно, и тем более идет в портфолио. Это дает возможность показать себя и выиграть призы – например, поездку в «Артек» или «Орленок».

Мой любимый проект – «Вперед, на Марс», он был самым удачным, его можно отправить на любой другой конкурс. Был международный конкурс «Звёздная эстафета». Мы с ребятами тогда заняли первое место, потом мы поехали в лагерь. Это был очень крутой конкурс.

Как на мое увлечение реагируют окружающие

Меня отговаривали и некоторые мои знакомые, и даже некоторые взрослые – они спрашивали, зачем мне это. Но это не относилось к тому, что я девочка. У нас в команде на самом деле почти полностью женский коллектив, мальчиков очень мало. Основные аргументы были в стиле «Тебе это ничего не даст в будущем», однако на самом деле мне это дает очень много. Но чтобы говорили, что это не женское дело, – такого, к счастью, нет.

На самом деле мне не хотелось бы уходить из космонавтики, тем более что это огромная сфера. Но сейчас я собираюсь поступить в педагогический университет, чтобы стать учителем английского и вернуться в эту же школу. Но когда я вернусь в школу, я возьму на себя и музей, и команду, и мы будем снова вместе. На космических факультетах готовят в основном инженеров и космонавтов, а точные науки – это не мое.

Лететь в космос мне, к сожалению, не позволит здоровье. Но эта мечта во мне, конечно, живет.