«Фонарик внимания»: упражнение для простой концентрации на задачах

Публикуем отрывок главы «В поисках концентрации», в которой автор рассказывает о «дрессировке» мозга с помощью «фонарика внимания».

Джа призывает читателей развивать медитацию осознанности — но простыми способами, которые легко вплетаются в расписание. Сегодня рассказываем о методике, которая доступна в любое время — концентрации на дыхании.

Издательство «Бомбора» выпустило книгу «Пик разума» профессора психологии Университета Майами и спикера TED Джа Амиши. В ней автор изучает человеческое внимание и приводит упражнения, которые позволяют лучше концентрироваться на задачах.

СМИ и психологи привыкли винить в проблемах с концентрацией современные технологии. Кажется, чтобы перестать отвлекаться, нужно отключить все гаджеты и удалиться в лес на цифровой детокс. Но я не согласна с этой идеей.

Почему мы отвлекаемся во время работы

Кризис внимания существовал всегда. Исторически люди обращались к медитации, чтобы сконцентрироваться и проанализировать свои приоритеты. Хотя в Древней Индии и не было смартфонов, люди страдали от того, что недостаточно присутствуют в своей жизни и отвлекаются.

Кризис внимания может случиться, когда человек не позволяет мозгу передохнуть и сделать перерыв от задач. В современном мире что мы постоянно хотим себя чем-то занять.

Кажется, что скорллинг ленты — это отдых, но для мозга это очередная задача. Это все задачи: проверить, кто ответил на мой пост, посмотреть, сколько у него лайков. Внимание переключается с дела на дело и работает «без простоя».

Люди не особо стремятся отпустить свои мысли на свободу, блуждать без ограничений. Когда в последний раз вы стояли в очереди в магазине и просто смотрели вокруг? А нашему мозгу это нужно, чтобы отдохнуть и переключиться.

Для того, чтобы дать мозгу отдых намеренно — или выполнить определенную задачу без переключения на соцсети, стоит применить практики осознанности.

Как уговорить мозг быть внимательнее

Чтобы легче направлять свой мозг на нужные задачи, я вспоминаю тренировки с моей собакой и ее дрессировку.

«Дрессируем» свой мозг:

Учимся замечать, когда фокус внимания теряется. Важно его постоянно находить и ориентировать в сторону нужного объекта, делать это нежно и раз за разом. Как при дрессировке щенка: не ругать его, когда что-то не получается, а хвалить за сделанную работу. Ловим моменты, когда стоит дать мозгу отдохнуть — и отпустить мысли блуждать. В этот момент рождаются новые идеи. Невозможно полноценно отпустить внимание, если мы не знаем, как его удержать.

Чтобы найти свой «фонарик внимания», лучше использовать одну из основных техник осознанности: дыхание. Это упражнение известно уже тысячу лет.

Сконцентрируйтесь на дыхании и, если ваш разум начинает блуждать, возвращайте себя к тому, как вы дышите. Метод кажется обманчиво простым, но на практике его сложно применять постоянно.

Почему стоит использовать дыхание? Оно позволяет ощущать все тело и всегда находится с нами.

Чтобы укрепить свою концентрацию, нужно:

Сесть прямо и спокойно. Нужно найти ту позу, в которой будет удобно, но в которой вы не слишком расслаблены. Спина прямая, плечи назад, грудь раскрыта. Далее нужно дышать и отслеживать дыхание, следить за его ритмом, а не контролировать.

Нужно найти ту позу, в которой будет удобно, но в которой вы не слишком расслаблены. Спина прямая, плечи назад, грудь раскрыта. Далее нужно дышать и отслеживать дыхание, следить за его ритмом, а не контролировать. Настроиться на ощущения , связанные с дыханием. Выбрать любую часть тела, где ощущения, связанные с дыханием, наиболее отчетливы, вроде носа или живота, а затем сосредоточиться на ней на протяжении всего упражнения.

, связанные с дыханием. Выбрать любую часть тела, где ощущения, связанные с дыханием, наиболее отчетливы, вроде носа или живота, а затем сосредоточиться на ней на протяжении всего упражнения. Следить за «фонариком». Необходимо удерживать внимание на ощущении, чтобы возникающие мысли не уводили его. Например: что бы поделать после выполнения упражнения. Если фонарик ускользнул, нужно его вернуть его обратно к дыханию, поддерживая свое внимание и обращая его к цели.

Это упражнение позволяет:

Фокусироваться на задаче;

Замечать — быть бдительными и следить за ментальной активностью;

Перенаправлять — руководить ментальными процессами, чтобы убедиться, что мы следим за выполнением задания.

Рекомендую начать потихоньку: уделять упражнению три минуты. Это быстрее, чем вскипятить чайник или поджарить тосты — но в начале практики медитаций осознанности, даже минута или две кажутся вечностью. Со временем станет проще.

Далее можно увеличить время — как в названии моей книги, до 12 минут.

Фото на обложке: Antonio Guillem // shutterstock