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Истории

Движение flight-free: как оно повлияло на отношение к авиаперелетам

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Несмотря на то, что авиаперелеты оказывают серьезное негативное влияние на окружающую среду, многие предпочитают именно этот способ передвижения. Тем не менее в Швеции с 2016 года активно формируется движение, выступающее за отказ от полетов. За ним последовали местные СМИ: теперь они изображают путешествия под совершенно другим углом.

Движение flight-free: как оно повлияло на отношение к авиаперелетам

Самая распространенная причина, по которой люди со всего мира используют авиаперелеты, — поездки в отпуск. В Швеции 80% выбросов от внутренних перелетов составляют поездки в отпуск и ради развлечений.

Ученые из Лундского университета исследовали, как статьи, реклама и изображения в популярных журналах и газетах отражают меняющиеся представления о перелетах в шведском обществе. Для этого они проанализировали публикации и фотографии в СМИ с 1950 до 2019 года.

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Ученые взяли за основу общие темы (например, цель отдыха) и определили, как их представления менялись с годами. Например, выяснилось, что концепция отдыха как способа восстановить силы сохранялась с течением времени..

Фото в тексте: Сара Ульстром и др., Journal of Sustainable Tourism

Однако само представление о том, как провести этот отдых, изменилось в некоторых изданиях о путешествиях — с перелетов на поиск интересных мест поближе к дому

Исследователи разделили изображения авиапутешествий на три этапа.

  • Голубая строка: стремление к роскоши (1950-1990-е года).
  • Синяя строка: обычная часть мобильного образа жизни (1990-е годы и по сегодняшний день).
  • Зеленая полоса: сопоставление с проблемами изменения климата (2016 год и по сегодняшний день).

Эти изменения показаны на изображениях ниже. Например, в рекламе SAS видно, что в 1950-х годах полет рассматривался как важная часть отдыха, а сам перелет считался комфортным и роскошным способом добраться до нужного места.

Фото в тексте: SAS, TUI Sverige, Vagabond

В 1990-е года, как показано в рекламе туристической компании TUI, авиаперелеты, как правило, считались обычной частью жизни представителей среднего класса, а также способом сбежать от повседневных проблем.

Авиаперелеты все еще часто представляются в позитивном свете. Тем не менее с 2016 года в Швеции постепенно подчеркиваются и другие способы передвижения, как показано обложке журнала Vagabond. А издания начали обсуждать идею о том, что нужно взять на себя ответственность за влияние авиаперелетов на климат — это отражает изменения во взглядах населения. 

С 2016 года разговоры о том, что стоит отказаться от полетов, распространились в широких кругах. В то время знаменитости, журналисты, ученые и активисты пообещали в шведских СМИ, что перестанут пользоваться услугами авиакомпаний. 

Одной из первых стала оперная певица Малена Эрнман, мать активистки Греты Тунберг. Другие последовали ее примеру под хештегом #JagStannarPåMarken (#IStayOnTheGround).

После этого в шведском обществе начались обсуждения того, насколько целесообразны и необходимы авиаперелеты, которые распространились по всему миру в последующие годы. Местные СМИ стали описывать образ жизни flight-free в положительном ключе, подчеркивая пользу для окружающей среды.

Несмотря на то, что самолет все еще считается предпочтительным способом передвижения, движение flight-free определенно оказало влияние.

Источник.

Фото на обложке: Evgenii Panov / Shutterstock

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