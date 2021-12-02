Движение flight-free: как оно повлияло на отношение к авиаперелетам

Несмотря на то, что авиаперелеты оказывают серьезное негативное влияние на окружающую среду, многие предпочитают именно этот способ передвижения. Тем не менее в Швеции с 2016 года активно формируется движение, выступающее за отказ от полетов. За ним последовали местные СМИ: теперь они изображают путешествия под совершенно другим углом.

Самая распространенная причина, по которой люди со всего мира используют авиаперелеты, — поездки в отпуск. В Швеции 80% выбросов от внутренних перелетов составляют поездки в отпуск и ради развлечений.

Ученые из Лундского университета исследовали, как статьи, реклама и изображения в популярных журналах и газетах отражают меняющиеся представления о перелетах в шведском обществе. Для этого они проанализировали публикации и фотографии в СМИ с 1950 до 2019 года.

Ученые взяли за основу общие темы (например, цель отдыха) и определили, как их представления менялись с годами. Например, выяснилось, что концепция отдыха как способа восстановить силы сохранялась с течением времени..

Фото в тексте: Сара Ульстром и др., Journal of Sustainable Tourism

Однако само представление о том, как провести этот отдых, изменилось в некоторых изданиях о путешествиях — с перелетов на поиск интересных мест поближе к дому

Исследователи разделили изображения авиапутешествий на три этапа.

Голубая строка: стремление к роскоши (1950-1990-е года).

Синяя строка: обычная часть мобильного образа жизни (1990-е годы и по сегодняшний день).

Зеленая полоса: сопоставление с проблемами изменения климата (2016 год и по сегодняшний день).

Эти изменения показаны на изображениях ниже. Например, в рекламе SAS видно, что в 1950-х годах полет рассматривался как важная часть отдыха, а сам перелет считался комфортным и роскошным способом добраться до нужного места.

Фото в тексте: SAS, TUI Sverige, Vagabond

В 1990-е года, как показано в рекламе туристической компании TUI, авиаперелеты, как правило, считались обычной частью жизни представителей среднего класса, а также способом сбежать от повседневных проблем.

Авиаперелеты все еще часто представляются в позитивном свете. Тем не менее с 2016 года в Швеции постепенно подчеркиваются и другие способы передвижения, как показано обложке журнала Vagabond. А издания начали обсуждать идею о том, что нужно взять на себя ответственность за влияние авиаперелетов на климат — это отражает изменения во взглядах населения.

С 2016 года разговоры о том, что стоит отказаться от полетов, распространились в широких кругах. В то время знаменитости, журналисты, ученые и активисты пообещали в шведских СМИ, что перестанут пользоваться услугами авиакомпаний.

Одной из первых стала оперная певица Малена Эрнман, мать активистки Греты Тунберг. Другие последовали ее примеру под хештегом #JagStannarPåMarken (#IStayOnTheGround).

После этого в шведском обществе начались обсуждения того, насколько целесообразны и необходимы авиаперелеты, которые распространились по всему миру в последующие годы. Местные СМИ стали описывать образ жизни flight-free в положительном ключе, подчеркивая пользу для окружающей среды.

Несмотря на то, что самолет все еще считается предпочтительным способом передвижения, движение flight-free определенно оказало влияние.

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