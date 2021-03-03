Теперь инфлюенсеры могут связаться с брендами через платформу Fohr

В феврале крупнейшее объединение в индустрии развлечений SAG-AFTRA, в которое входят Гильдия киноактеров США и Американская федерация артистов телевидения и радио, включило в свой список людей, создающих спонсорский контент. Профессиональный уровень инфлюенс-бизнеса постепенно повышается. Новый сервис Fohr готов вывести его на новый уровень. Площадка упрощает поиск брендов для инфлюенсеров и процесс найма для компаний.

По словам 36-летнего основателя и исполнительного директора Fohr Джеймса Норда, пользователи платформы могут оставлять отклики и загружать данные из своих социальных сетей, а бренды — привлекать инфлюенсеров и сотрудничать с ними.

Сейчас платформу Ambassador Management Platform (AMP) от Fohr используют более 50 брендов, включая Dyson, Costco, American Eagle, Lilly Pulitzer и Sephora. Для каждой из этих компаний Fohr создает индивидуальную страницу, на которой создатели контента могут оставить заявку на работу с брендом.

Начинающие инфлюенсеры, как правило, ведут переговоры с брендами через личные связи или же прямые сообщения, например в Instagram. По словам директора по маркетингу American Eagle Грейга Броммерса, директы социальных сетей компании переполнены сообщениями от желающих с ней работать. Когда пользователи подают заявку через AMP, им нужно рассказать о типе своего контента и своих интересах. Это помогает American Eagle лучше определять подходящих кандидатов.

Норд надеется, что AMP упростит процесс заключения сотрудничества для каждого создателя контента, независимо от его опыта и связей. «Вы получаете работу, потому что знаете того, кто работает на бренд. Это несправедливый способ организации индустрии»‎, — считает он.

Инфлюенсеры также хорошо отзываются об этой идее. 35-летний блогер из Майами Йинон Хорвиц рассказал, что в начале карьеры ему приходилось часами выслеживать людей на LinkedIn и предлагать сотрудничество не тем компаниям, потому что нигде не было четких требований к кандидатам. По его словам, формализация — это отличный способ упростить выбор как для инфлюенсера, так и для бренда.

За последние годы было создано несколько B2B-инструментов, которые помогают компаниям находить талантов. В 2017-2018 годах произошел взрывной рост платформ инфлюенс-маркетинга, где бренды могли привлекать создателей контента для одноразовых проектов. Однако из-за отсутствия регулирования некоторые пользователи остались без оплаты.

Старший директор по развитию бренда и сообщества Lilly Pulitzer Элени Маккриди рассматривает AMP как следующий шаг в сторону профессионализации индустрии. Она также считает, что такой инструмент поможет находить новых талантов, которые иначе затерялись бы в личных сообщениях социальных сетей компании.

Норд надеется, что по мере того, как все больше компаний начнут использовать AMP, процесс найма в индустрии станет более упорядоченным и понятным. «Я не представляю себе мир, где спустя пару лет у каждого бренда не будет специальной страницы, на которой люди могут оставить заявку для работы с ними‎»‎, — рассказывает он.

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