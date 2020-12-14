Тренды рынка инфлюенсеров: прогнозы на 2021 год

2020 год принес перемены в различных направлениях бизнеса, в том числе и маркетинге. Мы стали проводить еще больше времени в социальных сетях, и рекламодатели активно этим пользуются. Маркетинг влияния остается одним из важнейших направлений рынка. Иэн Рэндольф, руководитель по продукту и R&D в маркетинговом агентстве Tailify, рассказал, что нужно учитывать в работе с инфлюенсерами в 2021 году.

Facebook и Google перестанут доминировать на рынке рекламы

2020 год стал пиком для Instagram и YouTube: вовлеченность пользователей существенно выросла, а вместе с ней и стоимость продвижения на их рекламных платформах. При этом доверие к платформам сокращается из-за сообщений о цензуре и сговоре.

По данным на апрель 2019 года Facebook доверяли всего 19% пользователей, а Google — 13%.

Сейчас опасения о сохранности личных данных только выросли. Некоторые потребители и создатели контента уже начинают переходить на альтернативные платформы, дающие большую свободу выражения.

Рост популярности TikTok и его клонов говорит о потребности пользователей в искренности и спонтанности, а появление таких альтернативных площадок, как Parler и Rumble, — о необходимости в свободе слова. От дальнейших действий Facebook и Google зависит, сохранят ли они свои позиции лидеров на рынке рекламы.

В 2021 году будет появляться еще больше инфлюенсеров, работающих одновременно на нескольких платформах. Это усложнит поиск, разработку стратегий развития и атрибуцию. Кроме этого, благодаря новым платформам начинающие авторы получают больше возможностей для заработка и шансов стать популярными на ресурсе.

Четкие метрики ROI станут необходимостью

2020 год стал особенно сложным для маркетологов. Бренды больше не могут позволить себе необдуманные кампании с сомнительной отдачей от инвестиций.

В то же время определить эффективность становится все труднее. GDPR упростил отказ от файлов cookie, а благодаря новым функциям конфиденциальности Apple пользователь может запретить отслеживание своих действий и персонализировать рекламу. В результате будет невозможно собирать данные, которые используются для улучшения атрибуции всех цифровых кампаний, в том числе и тех, в которых участвуют инфлюенсеры.

Прямые конверсии отражают лишь малый процент от всей ценности, которую создают инфлюенсеры.

По результатам исследования Google, коэффициент конверсии для одной кампании с участием инфлюенсеров всего через неделю после запуска был как минимум в пять раз выше коэффициента, который был измерен с помощью отслеживающих ссылок. Они не учитывают влияние кампании на психологию потребителей, которое может проявиться в поведении через несколько месяцев.

Tailify стремится решить проблему измерения ROI с помощью комплексной системы, которая будет учитывать не только поведенческие, но и психологические результаты воздействия контента инфлюенсеров.

Маркетинг влияния станет прогнозируемым

В этом направлении маркетинга долгое время отсутствовало регулирование и четкие метрики. Без обратной связи в форме корректного ROI расценки у лидеров мнений и их результаты могли значительно различаться. Когда бренды научатся точно оценивать эффективность инфлюенсеров и потенциальную прибыль, которую они могут принести, стоимость кампаний стабилизируется, а маркетинг влияния станет более зрелым направлением.

Инструменты искусственного интеллекта, компьютерное зрение и НЛП позволяют изучать эмоциональные паттерны лидеров мнений и отслеживать лояльность их аудитории. Результаты исследований неврологических и психологических составляющих влияния в скором времени можно будет применить в бизнесе. В 2021 году рынок осознает возможности и прибыль, которые инфлюенсеры могут принести развивающимся брендам.

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