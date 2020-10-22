«Четыре банка»: система заметок для больших объемов информации

Сталкиваясь с новой важной информацией, мы пытаемся зафиксировать как можно больше. Однако просто записывать все в блокнот неудобно — в тексте трудно ориентироваться, и так можно упустить что-то важное. Писатель Риа Тагулинао советует использовать систему «Четыре банка».

Эта система записей появилась, когда Риа поняла, что в голове участников совещания происходят следующие процессы:

получение новой информации;

определение информации, которые нужно изучить подробнее;

появление новых идей;

переживание эмоций по отношению к определенным вещам.

Придуманная ей система помогает писать заметки так, чтобы потом к ним было легко вернуться.

Как это работает

Расчертите лист бумаги на четыре части. Если вы используете блокнот, разделите его на четыре секции. Во втором случае можно добавить в блокнот закладки, чтобы легче переключаться с раздела на раздел. Каждая запись будет относиться к одному из следующих разделов.

Банк протоколов

Сюда заносятся важные темы обсуждения, новые концепции, фактическая информация, цитаты и ключевые выводы.

Банк вопросов

Это раздел для информации, которая была непонятна, либо для тем, по которым вы хотите узнать больше. Если на совещании предусмотрено время для вопросов и ответов, вы сможете заглянуть сюда. Если нет, вы сможете изучить их в свободное время.

Банк идей

Это секция для озарений: возможно, у вас есть идея для нового проекта или мысль о том, как можно упростить процесс. Важно не упускать их, какими бы незначительными или сырыми они ни были.

Банк реакций

Раздел предназначен для эмоций и реакций. Мы — люди, а не роботы, которые автоматически впитывают любую информацию, представленную нам. Чувства — это один из этапов обработки. Наши реакции и триггеры помогают осмыслить информацию, сформировать мнения и убеждения, а также повысить ценность дискуссии.

Заметки, которые мы делаем, — это не просто новая информация. Они подпитывают наше любопытство, творчество и естественные человеческие реакции. Эта система помогает эффективнее обрабатывать всю информацию, полученную во время встречи.

Ее можно использовать не только в работе, но и в повседневной жизни. Это как картотека для мозга — там можно найти то, что нужно, и когда это нужно.

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