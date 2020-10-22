Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

«Четыре банка»: система заметок для больших объемов информации

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Сталкиваясь с новой важной информацией, мы пытаемся зафиксировать как можно больше. Однако просто записывать все в блокнот неудобно — в тексте трудно ориентироваться, и так можно упустить что-то важное. Писатель Риа Тагулинао советует использовать систему «Четыре банка».

«Четыре банка»: система заметок для больших объемов информации

Эта система записей появилась, когда Риа поняла, что в голове участников совещания происходят следующие процессы:

  • получение новой информации;
  • определение информации, которые нужно изучить подробнее;
  • появление новых идей;
  • переживание эмоций по отношению к определенным вещам.

Придуманная ей система помогает писать заметки так, чтобы потом к ним было легко вернуться.

Как это работает

Расчертите лист бумаги на четыре части. Если вы используете блокнот, разделите его на четыре секции. Во втором случае можно добавить в блокнот закладки, чтобы легче переключаться с раздела на раздел. Каждая запись будет относиться к одному из следующих разделов.

Банк протоколов

Сюда заносятся важные темы обсуждения, новые концепции, фактическая информация, цитаты и ключевые выводы.

Банк вопросов

Это раздел для информации, которая была непонятна, либо для тем, по которым вы хотите узнать больше. Если на совещании предусмотрено время для вопросов и ответов, вы сможете заглянуть сюда. Если нет, вы сможете изучить их в свободное время.

Банк идей

Это секция для озарений: возможно, у вас есть идея для нового проекта или мысль о том, как можно упростить процесс. Важно не упускать их, какими бы незначительными или сырыми они ни были.

Банк реакций

Раздел предназначен для эмоций и реакций. Мы — люди, а не роботы, которые автоматически впитывают любую информацию, представленную нам. Чувства — это один из этапов обработки. Наши реакции и триггеры помогают осмыслить информацию, сформировать мнения и убеждения, а также повысить ценность дискуссии.

Заметки, которые мы делаем, — это не просто новая информация. Они подпитывают наше любопытство, творчество и естественные человеческие реакции. Эта система помогает эффективнее обрабатывать всю информацию, полученную во время встречи.

Ее можно использовать не только в работе, но и в повседневной жизни. Это как картотека для мозга — там можно найти то, что нужно, и когда это нужно.

Источник.

Фото на обложке: mimagephotography / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Развитие памяти — эффективные способы тренировки
  2. 2 «Вернусь с ответом»: как правильно вести деловую переписку
  3. 3 Четыре функции Google Документов, которые помогут сэкономить время
  4. 4 Два лучших способа запомнить все, что вы учите

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

22 октября 2020

Московский акселератор

25 октября 2020

Yandex Cup

25 октября 2020

Лидеры цифровой трансформации

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма